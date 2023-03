Un projet pilote national vise à améliorer la santé mentale des éducateurs et éducatrices au Canada

/EIN News/ -- OTTAWA, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) est fière d’annoncer que son nouveau projet, qui vise à améliorer la santé mentale du personnel enseignant et des travailleurs et travailleuses de l’éducation, sera lancé grâce à des fonds de l’Agence de la santé publique du Canada.



Intitulé La santé mentale et la reprise postpandémique : Comment soutenir les membres du corps enseignant et les travailleurs et travailleuses de l’éducation, ce projet est mené en collaboration avec des partenaires de l’Université d’Ottawa et d’autres spécialistes de la santé mentale. Il vise à promouvoir la bonne santé mentale et le bien-être et à prévenir la maladie mentale auprès des travailleurs et travailleuses de l’éducation publique, de la maternelle à la 12e année, en renforçant la capacité de l’ensemble du personnel scolaire. Le gouvernement canadien s’est engagé à verser au total 798 500 $ au cours de la prochaine année pour appuyer ce projet pilote.

« Après deux ans de perturbations causées par la pandémie dans les systèmes d’éducation publique financés par l’État au Canada, la santé mentale du corps enseignant et des travailleurs et travailleuses de l’éducation a grandement besoin de soins et d’attention, affirme le président de la CTF/FCE, Sam Hammond. Ce projet, qui bénéficie d’une subvention du gouvernement fédéral, est un pas dans la bonne direction pour que le personnel enseignant et les travailleurs et travailleuses de l’éducation disposent des outils dont elles et ils ont besoin pour faire face à la maladie mentale et aux traumatismes au cours des prochaines phases de la reprise postpandémique. »

Le projet s’inscrit dans les efforts que mène depuis longtemps la CTF/FCE en faveur de la santé mentale des élèves et des enseignantes et enseignants, et fait suite notamment à d’importantes études qui documentent les effets de la pandémie sur la santé mentale et le bien-être du personnel enseignant et des travailleurs et travailleuses de l’éducation. Il a pour but de favoriser la bonne santé mentale et le bien-être grâce à une approche systémique et à un modèle de soutien fondé sur la collégialité. L’évaluation du projet permettra de déterminer le meilleur moyen d’étendre ce modèle à d’autres écoles d’un bout à l’autre du pays.

« Les éducateurs et éducatrices travaillent en première ligne et sont souvent témoins des effets directs que la pandémie a eus non seulement sur leurs élèves, mais également sur leurs collègues, leurs amies et amis, et leurs familles », indique l’honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Le projet sera mis en œuvre et testé dans trois écoles pilotes au Canada, dont une école de langue française, en collaboration avec les organisations membres de la CTF/FCE. Il doit commencer en septembre 2023 et se poursuivre jusqu’en janvier 2024.

À propos de la CTF/FCE

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.

Pour obtenir de l’information supplémentaire

Contact avec les médias

Andrew King, directeur des Affaires publiques

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE)

aking@ctf-fce.ca

Cellulaire : 819-213-7847

Relations avec les médias

Agence de la santé publique du Canada

613-957-2983

media@hc-sc.gc.ca