Stelmine exposera au PDAC 2023 du 5 au 8 mars

QUÉBEC, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (" Stelmine " ou " la Société ") (TSXV : STH) a le plaisir de participer en tant qu'exposant au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et développeurs (PDAC). Au cours du congrès, Stelmine présentera sa plus récente découverte d'or sur sa propriété phare Mercator (100%-intérêt). Joignez-nous au kiosque 3239 et venez discuter avec notre équipe de direction qui vous en apprendra davantage sur les projets passionnants de Stelmine. La figure 1 montre l'emplacement et la répartition des propriétés de la Société dans le nord-est du Québec. Stelmine est une société d'exploration axée sur l'or, mais qui évalue actuellement le potentiel en lithium récemment identifié sur la propriété Trieste. Les informations suivantes décrivent les caractéristiques importantes des 4 principaux projets de son portfolio :



Mercator - Aurifère

Minéralisation de type orogénique associée à des roches mafiques et des formations de fer métamorphisées

L’or est associé à la minéralisation en sulfures (pyrrhotite, arsénopyrite-loellingite ± chalcopyrite ± pyrite)

La minéralisation correspond à des anomalies magnétiques, de chargeabilité et géochimiques

Les faits saillants incluent : Forages : MCT22-008 : 2,62 g/t Au sur 17,80 m,

incl. 4,87 g/t Au sur 5,60 m et 27,70 g/t Au sur 0,55 m MCT22-003 : 1,13 g/t Au sur 9,75 m, incl. 3,21 g/t Au sur 1,70 m Rainurages : 2,07 g/t Au sur 27,5 m et 2,16 g/t Au sur 16,0 m Échantillons choisis : 18,20 g/t Au, 9,27 g/t Au, 7,60 g/t Au et 6,93 g/t Au





Courcy - Aurifère

Plusieurs zones minéralisées reconnues le long d’un système de failles régionales orientées nord-est

Or visible (VG) identifié dans les veines de quartz à sulfures

Faits saillants : Forages : 1358-06-08 : 12,2 g/t Au sur 13,5 m incl. 105 g/t Au sur 1,5 m STCOU-001 : 2,86 g/t Au sur 10,0 m incl. 5,28 g/t Au sur 4,40 m Rainurages : 0,74 g/t Au sur 42,0 m, incl., 1,02 g/t Au sur 31 m; 1,05 g/t Au sur 8,4 m et 1,62 g/t Au sur 3,5 m Échantillons choisis : 167 g/t Au, 33 g/t Au, 24.8 g/t Au et 4,2 g/t Au





Trieste – Aurifère et Potentiel en Lithium

Un potentiel en lithium évalué le long du contact structural entre les roches volcaniques et les roches granitoïdes

La propriété est localisée 25 km au sud-ouest le long du contact exposant le prospect lithinifère Adina de Winsome Resources montrant une teneur de 1,34% LiO 2 sur 107,60 m

sur 107,60 m La minéralisation aurifère est reconnue dans les formations de fer métamorphisées produisant des hauts magnétiques.

L’or se retrouve dans les veines de quartz à sulfures (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite et chalcopyrite)

Joubert – Aurifère

La minéralisation aurifère est associée à des veines de quartz sulfurées (pyrite, pyrrhotite, et arsénopyrite)

Faits saillants : Rainurage : 0,83 g/t Au sur 1.50 m, et 1.10 g/t Au sur 0.25 m Échantillon choisi : 6,81 g/t Au, 0,30 g/t Au, et 0,60 g/t Au



Le congrès PDAC constitue un évènement dont la participation est essentielle pour les personnes, compagnies et organisations œuvrant dans le domaine de l’exploration minière. Ce congrès annuel tenu à Toronto attire plus de 30 000 participants provenant de plus de 130 pays. Stelmine est fier d’être un exposant à cet évènement très recherché. Visitez notre kiosque (3239) ou consultez notre site internet pour plus d’information.

Personne qualifiée



Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 782 claims ou 938 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedar.com

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Isabelle Proulx, PDG Relation avec les investisseurs Tel: 581-998-1222 MarketSmart Communications Inc iproulx@stelmine.com Adrian Sydenham Sans-frais: 1-877-261-4466 info@marketsmart.ca

Une carte associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22d70471-07b2-4d46-aa68-019bc145b0fa/fr