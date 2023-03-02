值得信賴的領先律師事務所 ROSEN 鼓勵 Invivyd, Inc. 前稱Adagio Therapeutics, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 - IVVD, ADGI

/EIN News/ -- 紐約, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒：於 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 14 日期間購買了 Invivyd, Inc. 前稱 Adagio Therapeutics, Inc. (NASDAQ: IVVD, ADGI) 證券之人士，請謹記首席原告代表的重要截止日期為 2023 年 4 月 3 日。



影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Invivyd 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Invivyd 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11658 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 3 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期內，被告作出了虛假和 / 或誤導性陳述和 / 或未披露如下事項：(1) 被告用於聲稱 ADG20 對新冠病毒 (COVID-19) 奧密克戎變異株 (「Omicron」)（此前被稱為嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒 2 或 SARS-CoV-2）有效的已發表單抗原錶位鑒定、結構性研究和序列分析是不充分、不可靠的，不足以證明 ADG20 對 Omicron 有效；(2) 有關 ADG20 針對 Omicron 有效性的主張缺乏合理的事實依據；(3) 相較於針對前期變異株，ADG20 針對 Omicron 變異株的有效性降低逾 300 倍；(4) 因此，在所有相關時間，該公司的公開陳述都存在重大虛假和誤導性。鑒於被告的不當行為和不作為導致 Invivyd 普通股市市值暴跌，集體訴訟成員蒙受重大損失。

如欲加入 Invivyd 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11658 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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