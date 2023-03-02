Submit Release
News Search

There were 1,879 press releases posted in the last 24 hours and 373,824 in the last 365 days.

Ryan Perera加入Infinera并担任亚太地区销售高级副总裁

/EIN News/ -- 加利福尼亚州圣何塞, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera（纳斯达克股票代码：INFN）今天宣布，Ryan Perera已加入Infinera，担任亚太地区销售高级副总裁。在这一职位上，Ryan将充分利用Infinera领先的光学系统和子系统技术能力，领导Infinera在整个地区扩展业务和实现超越市场速度的增长。

Infinera全球销售高级副总裁Nick Walden表示：“Ryan是电信行业经验丰富且成绩斐然的领导者，在实现业务成果方面拥有良好往绩。凭借深厚的关系和为客户和合作伙伴创造价值的热情，Ryan将在推进Infinera的亚太地区业务方面发挥重要作用，我很高兴地欢迎他加入团队。”

Ryan为他在Infinera的新职位带来了20多年的行业经验。在加入Infinera之前，他曾在Ciena担任10多年亚洲内容和海底网络及印度地区副总裁。在加入Ciena之前，他曾供职Nortel Networks，在亚洲担任过多个领导职务。Ryan在澳大利亚开始在Optus的职业生涯，在澳大利亚地区的运营、工程和产品营销方面发挥了关键作用。Ryan拥有新南威尔士大学工程（电信）硕士学位和印度国家理工学院电气、电子和通信工程技术学士学位。

联系人：

Infinera媒体联系人：
Anna Vue
电话：+1 (916) 595-8157
avue@infinera.com

投资者：
Amitabh Passi
投资者关系主管
电话：+1 (669) 295-1489
apassi@infinera.com

关于Infinera

Infinera是一家创新型开放光纤网络解决方案和高级光学半导体全球供应商，致力于使运营商、云运营商、政府和企业能够扩展网络带宽，加速服务创新并实现网络运营自动化。Infinera解决方案在长距离、海底、数据中心互连和城域传输应用中提供业界领先的经济性和性能。如需了解有关Infinera的更多信息，请访问www.infinera.com，通过TwitterLinkedIn关注我们，并订阅获取最新消息

Infinera和Infinera徽标是Infinera Corporation的注册商标。

此公告附带的照片可在以下网站获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19899d2f-62e3-411a-a40b-29aa723c8e48

 


Primary Logo

You just read:

Ryan Perera加入Infinera并担任亚太地区销售高级副总裁

Distribution channels: Companies, Telecommunications


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more