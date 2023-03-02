Ryan Perera加入Infinera并担任亚太地区销售高级副总裁

/EIN News/ -- 加利福尼亚州圣何塞, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera（纳斯达克股票代码：INFN）今天宣布，Ryan Perera已加入Infinera，担任亚太地区销售高级副总裁。在这一职位上，Ryan将充分利用Infinera领先的光学系统和子系统技术能力，领导Infinera在整个地区扩展业务和实现超越市场速度的增长。

Infinera全球销售高级副总裁Nick Walden表示：“Ryan是电信行业经验丰富且成绩斐然的领导者，在实现业务成果方面拥有良好往绩。凭借深厚的关系和为客户和合作伙伴创造价值的热情，Ryan将在推进Infinera的亚太地区业务方面发挥重要作用，我很高兴地欢迎他加入团队。”

Ryan为他在Infinera的新职位带来了20多年的行业经验。在加入Infinera之前，他曾在Ciena担任10多年亚洲内容和海底网络及印度地区副总裁。在加入Ciena之前，他曾供职Nortel Networks，在亚洲担任过多个领导职务。Ryan在澳大利亚开始在Optus的职业生涯，在澳大利亚地区的运营、工程和产品营销方面发挥了关键作用。Ryan拥有新南威尔士大学工程（电信）硕士学位和印度国家理工学院电气、电子和通信工程技术学士学位。

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