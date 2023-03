Magna gibt Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 und Ausblick für 2023 bekannt

/EIN News/ -- Highlights im vierten Quartal 2022



Umsatz steigt um 5 % auf 9,6 Mrd. USD

Ohne Berücksichtigung der Effekte von Fremdwährungsumrechnung ist der Umsatz um 13 % gestiegen, im Vergleich dazu erhöhte sich die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen um 5 %.

Der verwässerte Gewinn pro Aktie und der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie ging auf 0,33 USD bzw. 0,91 USD zurück, im Vergleich zu 1,54 USD bzw. 1,30 USD im Vorjahr.

Rückzahlung von 131 Mio. USD an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe

Anhebung der vierteljährlichen Bardividende auf 0,46 USD je Aktie

Highlights des Ausblicks für 2023

Erwartung eines weiterhin stärkeren Umsatzsatzwachstums während des Prognosezeitraums als bei der weltweiten Produktion von leichten Nutzfahrzeugen.

Erwartung einer Steigerung der bereinigten EBIT-Marge um 230 Basispunkte oder mehr bis 2025

AURORA, Ontario, March 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute die Geschäftsergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 veröffentlicht.

THREE MONTHS ENDED

DECEMBER 31, YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2022 2021 2022 2021 Reported Sales $ 9,568 $ 9,110 $ 37,840 $ 36,242 Income from operations before income taxes $ 146 $ 576 $ 878 $ 1,948 Net income attributable to Magna International Inc. $ 95 $ 464 $ 592 $ 1,514 Diluted earnings per share $ 0.33 $ 1.54 $ 2.03 $ 5.00 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 356 $ 508 $ 1,662 $ 2,064 Adjusted diluted earnings per share $ 0.91 $ 1.30 $ 4.10 $ 5.13

Alle Ergebnisse sind in Millionen USD angegeben, mit Ausnahme der Angaben je Aktie. Diese sind in USD angegeben.

(1) Das bereinigte EBIT und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie sind auf Non-GAAP basierende Finanzkennzahlen, die keine standardisierte Bedeutung nach US-GAAP haben und daher möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen vergleichbar sind. Eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen befindet sich auf der Rückseite dieser Pressemitteilung.

Ein Foto von Swamy Kotagiri, Chief Executive Officer von Magna, finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70f2a350-5416-4e16-8480-40b245c72513 .

QUARTALSABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2022

Wir verzeichneten für das vierte Quartal 2022 einen konsolidierten Umsatz von 9,6 Mrd. USD, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem vierten Quartal 2021 entspricht. Ohne Berücksichtigung der Effekte von Fremdwährungsumrechnung stieg der Umsatz um 13 %, im Vergleich dazu erhöhte sich die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen um 5%.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2022 auf 356 Mio. USD, im Vergleich zu 508 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Dieser Rückgang spiegelt in erster Linie höhere Netto-Engineering-Kosten im Zusammenhang mit unserem Elektrifizierungs- und ADAS-Geschäft wider, auch bei bestimmten nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, höhere Netto-Gewährleistungskosten, höhere Launch-Kosten, betriebliche Ineffizienzen in einem Werk in Europa sowie Rückstellungen für bestimmte Forderungen und sonstige Guthaben. Diese Faktoren wurden teilweise durch Erträge aus höheren Umsätzen und durch höhere kommerzielle Vereinbarung zu unserem Vorteil ausgeglichen.

Das operative Ergebnis vor Ertragsteuern betrug 146 Mio. USD für das vierte Quartal 2022, im Vergleich zu 576 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Im vierten Quartal 2022 waren im operativen Ergebnis vor Ertragsteuern sonstige Ausgaben in Höhe von 193 Mio. USD enthalten, die sich aus Nettoverlusten aus der Neubewertung bestimmter Optionsscheine und Kapitalbeteiligungen von öffentlichen und privaten Unternehmen, einem Verlust aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs sowie Restrukturierungs- und Wertminderungskosten zusammensetzten (siehe Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung). Im Vergleich dazu verzeichneten wir im vierten Quartal 2021 sonstige Erträge, netto, in Höhe von 90 Mio. USD, die sich aus Erträgen aus der Beendigung von Fusionsvereinbarungen und Nettogewinnen aus der Neubewertung bestimmter Optionsscheine und Kapitalbeteiligungen öffentlicher und privater Unternehmen zusammensetzten, teilweise ausgeglichen durch Restrukturierungs- und Wertminderungskosten. Unter Ausschluss der sonstigen Ausgaben (Erträge) netto aus beiden Zeiträumen sank das operative Ergebnis vor Ertragssteuern im vierten Quartal 2022 um 147 Mio. USD gegenüber dem vierten Quartal 2021.

Der der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn betrug 95 Mio. USD für das vierte Quartal 2022 im Vergleich zu 464 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Im zurechenbaren Nettogewinn der Magna International Inc. des vierten Quartals 2022 waren sonstige Ausgaben in Höhe von insgesamt 166 Mio. USD netto nach Steuern enthalten, im Vergleich zu sonstigen Erträgen in Höhe von 60 Mio. USD netto und Anpassungen der Wertberichtigungen für latente Steuern in Höhe von 13 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Unter Ausschluss der sonstigen Ausgaben (Erträge) netto und der Anpassungen der Wertberichtigungen für latente Steuern in beiden Zeiträumen ging der der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 130 Mio. USD zurück.

Der verwässerte Gewinn je Aktie sank im vierten Quartal 2022 auf 0,33 USD, im Vergleich zu 1,54 USD im Vergleichszeitraum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie sank auf 0,91 USD im Vergleich zu 1,30 USD.

Im vierten Quartal 2022 wurden 1,3 Mrd. USD an Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit nach Veränderungen der betrieblichen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten generiert. Die Investitionstätigkeiten für das vierte Quartal 2022 beinhalteten 750 Mio. USD an Anlagezugängen und 186 Mio. USD für Investitionen, sonstige Vermögenswerte und immaterielle Vermögenswerte.

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2022

Wir erzielten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 einen konsolidierten Umsatz von 37,8 Mrd. USD. Dies ist ein Anstieg von 4 % gegenüber dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Ohne Berücksichtigung der Effekte von Fremdwährungsumrechnung stieg der Umsatz um 11 %, im Vergleich dazu erhöhte sich die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen um 6%.

Das bereinigte EBIT sank im Jahr 2022 auf 1,66 Mrd. USD im Vergleich zu 2,06 Mrd. USD im Jahr 2021. Dieser Rückgang spiegelt in erster Linie höhere Nettoproduktionskosten, einschließlich Energie-, Rohstoff-, Arbeits- und Frachtkosten, Ineffizienzen und andere Kosten in bestimmten leistungsschwachen Werken, höhere Nettokosten für Engineering im Zusammenhang mit unserem Elektrifizierungs- und ADAS-Geschäft, einschließlich in bestimmten nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die Nettoabschwächung ausländischer Währungen gegenüber dem US-Dollar, geringere Erträge infolge der erheblichen Stilllegung unserer russischen Betriebe und ein niedrigeres Eigenkapitalergebnis wider. Diese Faktoren wurden teilweise durch höhere Umsatzerlöse, höhere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil und eine Rückstellung in Höhe von 45 Mio. USD für technische Dienstleistungsverträge mit der Automobilsparte von Evergrande im Jahr 2021 ausgeglichen.

Das operative Ergebnis vor Ertragsteuern belief sich im Jahr 2022 auf 878 Mio. USD und der zurechenbare Nettogewinn der Magna International Inc. betrug 592 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,07 Mrd. USD bzw. 922 Mio. USD im Vergleich zu 2021 entspricht.

Der verwässerte Gewinn je Aktie sank im Jahr 2022 auf 2,03 USD, im Vergleich zu 5,00 USD im Jahr 2021. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie sank auf 4,10 USD im Vergleich zu 5,13 USD.

Im Jahr 2022 generierten wir einen Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 2,1 Mrd. USD, einschließlich Veränderungen des operativen Vermögens und der Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeiten im Jahr 2022 beinhalteten 1,7 Mrd. USD an Zugängen des Anlagevermögens, 455 Mio. USD an Anlagen, sonstigen und immateriellen Vermögenswerten sowie 29 Mio. USD an Public- und Private Equity-Investitionen.

RÜCKZAHLUNG VON KAPITAL AN AKTIONÄRE

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 kauften wir 12,6 Mio. Aktien für 780 Mio. USD zurück. Darüber hinaus zahlten wir für das Quartal bzw. das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 Dividenden in Höhe von 126 Mio. bzw. 514 Mio. US-Dollar aus.

Unser Vorstand hat für das vierte Quartal eine Dividende von 0,46 USD je Stammaktie beschlossen. Die Dividende wird am 10. März 2023 an die zum Geschäftsschluss am 24. Februar 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

AUSBLICK FÜR 2023 UND 2025

Unser Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wird jährlich bereitgestellt und vierteljährlich aktualisiert; unser Ausblick für 2025 wird nachstehend bereitgestellt, jedoch nicht vierteljährlich aktualisiert. Unser Ausblick beinhaltet keine wesentlichen unangekündigten Übernahmen oder Veräußerungen. Auch die am 20. Dezember 2022 angekündigte Übernahme von Veoneer Active Safety ist darin nicht enthalten.

Annahmen zum Ausblick für 2023 und 2025

2023 2025 Light Vehicle Production (millions of units)

North America

Europe

China 14.9

16.2

26.2 16.5

17.5

29.0 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals

1 euro equals US$0.750

US$1.070 US$0.750

US$1.070

Ausblick für 2023 und 2025

2023 2025 Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $16.7 - $17.3 billion

$13.0 - $13.4 billion

$5.5 - $5.8 billion

$4.9 - $5.2 billion $20.0 - $21.0 billion

$14.8 - $15.4 billion

$6.2 - $6.6 billion

$4.0 - $4.5 billion Total Sales $39.6 - $41.2 billion $44.7 - $47.2 billion Adjusted EBIT Margin(2) 4.1% - 5.1% 6.7% - 7.8% Equity Income (included in EBIT) $95 - $125 million $180 - $225 million Interest Expense, net Approximately $150 million Income Tax Rate(3) Approximately 21% Net Income attributable to Magna(4) $1.1 - $1.4 billion Capital Spending Approximately $2.4 billion Hinweise:

(2) Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis des bereinigten EBIT zum Gesamtumsatz

(3) Der Ertragssteuersatz wurde auf Basis des bereinigten EBIT berechnet und beruht auf der aktuellen Steuergesetzgebung

(4) Das Magna zurechenbare Nettoergebnis schließt sonstige Ausgaben (Erträge), netto, aus

Unser Ausblick soll über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements informieren und ist für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments von Magna als angemessen erachtet wurden, können sich der obige Ausblick für die Jahre 2023 und 2025 und die diesem zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren hier dargelegten Erwartungen abweichen. Die im nachstehenden Abschnitt „Zukunftsgerichtete Aussagen“ genannten Risiken stellen die Hauptfaktoren dar, die unserer Meinung nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen.

Haupttreiber unseres Geschäfts

Unsere operativen Ergebnisse sind in erster Linie vom Umfang der Pkw- und Kleinlastwagenproduktion unserer Kunden in Nordamerika, Europa und China abhängig. Obwohl wir Systeme und Komponenten an jeden großen Automobilhersteller [„OEM“] liefern, liefern wir jedoch weder Systeme und Komponenten für jedes Fahrzeug, noch ist der Wert unserer Inhalte von einem Fahrzeug zum nächsten konsistent. Infolgedessen sind der Kunden- und Programm-Mix im Verhältnis zu den Markttrends sowie der Wert unserer Inhalte für bestimmte Fahrzeugproduktionsprogramme ebenfalls wichtige Einflussfaktoren für unsere Ergebnisse.

Die Produktionsvolumina der OEMs orientieren sich in der Regel an den Verkaufszahlen der Fahrzeuge und werden daher von Änderungen dieser Zahlen beeinflusst. Abgesehen von den Verkaufszahlen der Fahrzeuge werden die Produktionsvolumina typischerweise von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter: allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen; Arbeitskampfmaßnahmen; Freihandelsvereinbarungen; Zölle; relative Fremdwährungskurse; Rohstoffpreise; Lieferketten und Infrastruktur; Verfügbarkeit und relative Kosten für qualifizierte Arbeitskräfte; regulatorische Erwägungen, unter anderem in Bezug auf Umweltemissionen und Sicherheitsstandards; sowie andere Faktoren. Darüber hinaus kann COVID-19 die Fahrzeugproduktionsvolumina beeinträchtigen, unter anderem durch: Ausgangssperren, die die Produktion einschränken; erhöhte Fehlzeiten der Mitarbeiter und Unterbrechungen der Lieferketten, wie z. B. Lieferengpässe bei Halbleiterchips, die sich derzeit auf die weltweiten Fahrzeugproduktionsvolumina auswirken.

Das Gesamtniveau der Fahrzeugverkäufe wird in erheblichem Maße von Änderungen des Verbrauchervertrauens beeinflusst, das wiederum von der Wahrnehmung der Verbraucher und allgemeinen Trends in Bezug auf den Arbeits-, Wohnungs- und Aktienmarkt sowie anderen makroökonomischen und politischen Faktoren beeinflusst werden kann. Weitere Faktoren, die sich typischerweise auf den Fahrzeugabsatz und damit auf die Produktionsvolumina auswirken, sind unter anderem: Zinssätze und/oder die Verfügbarkeit von Krediten; Kraftstoff- und Energiepreise; die relativen Fremdwährungskurse; behördliche Beschränkungen für die Nutzung von Fahrzeugen in bestimmten Megastädten; und andere Faktoren. Darüber hinaus kann auch COVID-19 die Fahrzeugverkäufe beeinträchtigen, unter anderem durch: Ausgangssperren, die den Betrieb von Autohäusern einschränken sowie durch eine Abnahme des Verbrauchervertrauens.

Segmentanalyse

[Alle Beträge in US-Dollar, alle Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben]

Außenausstattungen und Karosseriebau

For the three months ended December 31, 2022 2021 Change Sales $ 4,004 $ 3,620 $ 384 + 11 % Adjusted EBIT $ 198 $ 168 $ 30 + 18 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 4.9 % 4.6 % + 0.3 %

(i) Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz wird berechnet als bereinigtes EBIT geteilt durch den Umsatz.

Der Umsatz im Segment Außenausstattungen und Karosseriebau stieg um 11 % bzw. 384 Mio. USD auf 4,00 Mrd. USD für das vierte Quartal 2022, im Vergleich zu 3,62 Mrd. USD im Jahr 2021. Der Umsatzanstieg war in erster Linie auf eine höhere weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen, die Einführung neuer Programme im vierten Quartal 2021 oder danach, darunter der Rivian R1T und R1S, der Honda CR-V, der Ford F-150 Lightning und der Jeep Grand Cherokee, sowie auf die Rückerstattung von Vorleistungskosten durch Kunden zurückzuführen. Diese Faktoren wurden teilweise durch einen Rückgang des ausgewiesenen US-Dollar-Umsatzes in Höhe von 224 Mio. USD infolge der Abschwächung der Fremdwährungen gegenüber dem US-Dollar und der Netto-Preiszugeständnisse an Kunden ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT stieg im vierten Quartal 2022 um 30 Mio. USD auf 198 Mio. USD, im Vergleich zu 168 Mio. USD im vierten Quartal 2021, und das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz stieg von 4,6 % auf 4,9 %. Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere Umsatzerlöse, niedrigere Nettogewährleistungskosten und höhere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil zurückzuführen. Diese wurden teilweise durch höhere Nettoproduktionskosten, einschließlich Arbeits-, Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten, Ineffizienzen und andere Kosten in bestimmten leistungsschwachen Werken, Rückstellungen für bestimmte Forderungen und andere Salden sowie höhere Launch-Kosten ausgeglichen.

Antriebs- und Sichtsysteme

For the three months ended December 31, 2022 2021 Change Sales $ 3,016 $ 2,804 $ 212 + 8 % Adjusted EBIT $ 109 $ 171 $ (62 ) - 36 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.6 % 6.1 % - 2.5 %

Der Umsatz im Segment Antriebs- und Sichtsysteme stieg um 8 % bzw. 212 Mio. USD auf 3,02 Mrd. USD für das vierte Quartal 2022, im Vergleich zu 2,80 Mrd. USD im Jahr 2021. Der Umsatzanstieg war in erster Linie auf eine höhere weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen, die Einführung neuer Programme im vierten Quartal 2021 oder danach, darunter der Chery Arrizo 8, BMW X5 und der Nio ES7, sowie auf die Rückerstattung von Vorleistungskosten durch Kunden zurückzuführen. Diese Faktoren wurden teilweise durch einen Rückgang des ausgewiesenen US-Dollar-Umsatzes in Höhe von 235 Mio. USD infolge der Abschwächung der Fremdwährungen gegenüber dem US-Dollar und der Netto-Preiszugeständnisse an Kunden ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2022 um 62 Mio. USD auf 109 Mio. USD, im Vergleich zu 171 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz fiel im vierten Quartal 2021 auf von 6,1 % auf 3,6 %. Diese Rückgänge sind in erster Linie auf höhere Nettogewährleistungskosten, höhere Netto-Engineeringkosten im Zusammenhang mit unserem Elektrifizierungs- und ADAS-Geschäft, auch bei bestimmten nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, niedrigere Eigenkapitalerträge und höhere Launch-Kosten zurückzuführen. Diese wurden teilweise durch höhere Umsätze, Kundenrückflüsse, die gestiegenen Nettoproduktionskosten, einschließlich Rohstoff-, Energie-, Fracht- und Arbeitskosten überstiegen, und höhere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil ausgeglichen.

Sitzsysteme

For the three months ended December 31, 2022 2021 Change Sales $ 1,345 $ 1,299 $ 46 + 4 % Adjusted EBIT $ 13 $ 49 $ (36 ) - 73 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 1.0 % 3.8 % - 2.8 %

Der Umsatz im Segment Sitzsysteme stieg um 4 % bzw. 46 Mio. USD auf 1,35 Mrd. USD für das vierte Quartal 2022, im Vergleich zu 1,30 Mrd. USD im Jahr 2021. Der Umsatzanstieg war in erster Linie auf eine höhere weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen, und die Einführung neuer Programme im vierten Quartal 2021 oder danach, darunter der BYD Qin Plus, BYD Atto 3 und Changan Shenlan SL03, sowie auf die Rückerstattung von Vorleistungskosten durch Kunden zurückzuführen. Diese Faktoren wurden teilweise durch einen Rückgang des ausgewiesenen US-Dollar-Umsatzes in Höhe von 97 Mio. USD infolge der Abschwächung der Fremdwährungen gegenüber dem US-Dollar und der Netto-Preiszugeständnisse an Kunden ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2022 um 36 Mio. USD auf 13 Mio. USD, im Vergleich zu 49 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz fiel von 3,8 % auf 1,0 %. Diese Rückgänge sind in erster Linie auf Ineffizienzen und andere Kosten in einem leistungsschwachen Werk, höhere Nettoproduktionsinputkosten, einschließlich Fracht-, Arbeits-, Energie- und Rohstoffkosten, höhere Launch-Kosten und Rückstellungen für bestimmte Forderungen und sonstige Salden zurückzuführen, die teilweise durch höhere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil ausgeglichen wurden.

Gesamtfahrzeuge

For the three months ended December 31, 2022 2021 Change Complete Vehicle Assembly Volumes (thousands of units) 27.0 32.7 - 17 % Sales $ 1,330 $ 1,511 $ (181 ) - 12 % Adjusted EBIT $ 57 $ 98 $ (41 ) - 42 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 4.3 % 6.5 % - 2.2 %

Der Umsatz im Segment Gesamtfahrzeuge fiel im vierten Quartal 2022 um 12 % bzw. 181 Mio. USD auf 1,33 Mrd. USD im Vergleich zu 1,51 Mrd. USD im vierten Quartal 2021 und die Montagevolumina sanken um 17 % bzw. 5.700 Einheiten. Dieser Umsatzrückgang ist in erster Linie auf einen Rückgang der ausgewiesenen US-Dollar-Umsätze in Höhe von 164 Mio. USD zurückzuführen, der sich aus der Abschwächung des Euro gegenüber dem US-Dollar und den Auswirkungen geringerer Montagevolumina ergab und teilweise durch einen günstigen Programm-Mix ausgeglichen wurde.

Das bereinigte EBIT verringerte sich im vierten Quartal 2022 um 41 Mio. USD auf 57 Mio. USD gegenüber 98 Mio. USD im vierten Quartal 2021 und das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz sank von 6,5 % auf 4,3 %, was in erster Linie auf niedrigere staatliche Forschungs- und Entwicklungsanreize, höhere Nettoproduktionsinputkosten, einschließlich Energie- und Arbeitskosten und niedrigere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil zurückzuführen ist.

Unternehmen und Sonstiges

Das bereinigte EBIT verringerte sich im vierten Quartal 2022 um 43 Mio. USD auf einen Verlust von 21 Mio. USD gegenüber einem Gewinn von 22 Mio. USD im vierten Quartal 2021, was in erster Linie auf höhere Anreizvergütungen und Personalkosten, höhere Kosten für die Beschleunigung unserer Initiativen zur Steigerung der operativen Exzellenz und einen Rückgang der von unseren Geschäftsbereichen erhaltenen Gebühren zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch transaktionsbedingte Wechselkursgewinne im vierten Quartal 2022 gegenüber Verlusten im vierten Quartal 2021.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(ungeprüft)

[in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben je Aktie]

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Sales $ 9,568 $ 9,110 $ 37,840 $ 36,242 Costs and expenses Cost of goods sold 8,403 7,822 33,188 31,097 Depreciation and amortization 349 389 1,419 1,512 Selling, general and administrative 477 414 1,660 1,717 Interest expense, net 17 22 81 78 Equity income (17 ) (23 ) (89 ) (148 ) Other expense (income), net [i] 193 (90 ) 703 38 Income from operations before income taxes 146 576 878 1,948 Income taxes 35 98 237 395 Net income 111 478 641 1,553 Income attributable to non-controlling interests (16 ) (14 ) (49 ) (39 ) Net income attributable to Magna International Inc. $ 95 $ 464 $ 592 $ 1,514 Earnings per Common Share: Basic $ 0.33 $ 1.55 $ 2.04 $ 5.04 Diluted $ 0.33 $ 1.54 $ 2.03 $ 5.00 Cash dividends paid per Common Share $ 0.45 $ 0.43 $ 1.80 $ 1.72 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 285.9 299.7 290.4 300.6 Diluted 286.3 301.5 291.2 302.8

[i] Siehe die Informationen unter „Sonstige Ausgaben (Erträge), netto“ in dieser Pressemitteilung.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

KONSOLIDIERTE BILANZ

(ungeprüft)

[in Millionen US-Dollar]

As at As at December 31, December 31, 2022 2021 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 1,234 $ 2,948 Accounts receivable 6,791 6,307 Inventories 4,180 3,969 Prepaid expenses and other 320 278 12,525 13,502 Investments 1,429 1,593 Fixed assets, net 8,173 8,293 Operating lease right-of-use assets 1,595 1,700 Intangible assets, net 452 493 Goodwill 2,031 2,122 Deferred tax assets 491 421 Other assets 1,093 962 $ 27,789 $ 29,086 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Short-term borrowing $ 8 $ — Accounts payable 6,999 6,465 Other accrued liabilities 2,118 2,156 Accrued salaries and wages 850 851 Income taxes payable 93 200 Long-term debt due within one year 654 455 Current portion of operating lease liabilities 276 274 10,998 10,401 Long-term debt 2,847 3,538 Operating lease liabilities 1,288 1,406 Long-term employee benefit liabilities 548 700 Other long-term liabilities 461 376 Deferred tax liabilities 312 440 16,454 16,861 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 285,931,816; December 31, 2021 – 297,871,776] 3,299 3,403 Contributed surplus 111 102 Retained earnings 8,639 9,231 Accumulated other comprehensive loss (1,114 ) (900 ) 10,935 11,836 Non-controlling interests 400 389 11,335 12,225 $ 27,789 $ 29,086

MAGNA INTERNATIONAL INC.

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

[ungeprüft]

[in Millionen US-Dollar]

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 111 $ 478 $ 641 $ 1,553 Items not involving current cash flows 406 371 1,776 1,576 517 849 2,417 3,129 Changes in operating assets and liabilities 739 502 (322 ) (189 ) Cash provided from operating activities 1,256 1,351 2,095 2,940 INVESTMENT ACTIVITIES Fixed asset additions (750 ) (549 ) (1,681 ) (1,372 ) Increase in equity method investments — (63 ) — (517 ) Increase in investments, other assets and intangible assets (186 ) (105 ) (455 ) (403 ) Increase in public and private equity investments — (45 ) (29 ) (68 ) Proceeds from dispositions 20 32 124 81 Business combinations (3 ) (31 ) (3 ) (13 ) Proceeds on (funding for) disposal of facilities — — 6 (41 ) Settlement of long-term receivable from non-consolidated JV — — — 50 Cash used for investing activities (919 ) (761 ) (2,038 ) (2,283 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt 9 21 54 55 Increase (decrease) in short-term borrowings 8 — 11 (101 ) Repayments of debt (39 ) (16 ) (456 ) (121 ) Issue of Common Shares on exercise of stock options 3 10 8 146 Tax witholdings on vesting of equity awards — (1 ) (15 ) (13 ) Repurchase of Common Shares (5 ) (251 ) (780 ) (517 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests — 8 5 8 Dividends paid to non-controlling interests (24 ) (39 ) (46 ) (49 ) Dividends paid (126 ) (127 ) (514 ) (514 ) Cash used for financing activities (174 ) (395 ) (1,733 ) (1,106 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash equivalents (31 ) 5 (38 ) 23 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents during the period 132 200 (1,714 ) (426 ) Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, beginning of period 1,102 2,748 2,948 3,374 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,234 $ 2,948 $ 1,234 $ 2,948

MAGNA INTERNATIONAL INC.

ERGÄNZENDE ANGABEN

[ungeprüft]

[Alle Beträge in US-Dollar, alle Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben]

SONSTIGE AUSGABEN (ERTRÄGE), NETTO

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Restructuring and impairments [a] $ 34 $ 18 $ 424 $ 101 Net losses (gains) on investments [b] 101 (8 ) 221 2 Loss on sale of business [c] 58 — 58 75 Merger agreement termination fee [d] — (100 ) — (100 ) Gain on business combinations [e] — — — (40 ) $ 193 $ (90 ) $ 703 $ 38 [a] Umstrukturierung und Wertminderung



Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Body Exteriors & Structures $ 12 $ — $ 185 $ 16 Power & Vision 22 4 26 67 Seating Systems — 14 10 18 Corporate — — 203 — Other expense, net 34 18 424 101 Tax effect — (1 ) (17 ) (18 ) Net loss attributable to Magna $ 34 $ 17 $ 407 $ 83 In der obigen Tabelle ist ein Wertminderungsaufwand in Höhe von 376 Mio. USD [361 Mio. USD nach Steuern] im Zusammenhang mit der Investition des Unternehmens in Russland im zweiten Quartal 2022 enthalten. Darin enthalten sind Netto-Wertminderungen in Höhe von 173 Mio. USD und eine Rückstellung in Höhe von 203 Mio. USD für die damit verbundenen Verluste durch Effekte von Fremdwährungsumrechnung, die im kumulierten sonstigen Gesamtergebnis enthalten sind. Die Netto-Wertminderungen setzten sich aus 163 Mio. USD und 10 Mio. USD im Segment „Außenausstattungen und Karosseriebau“ bzw. im Segment „Sitzsysteme“ zusammen. [b] Nettoverluste (-gewinne) aus Beteiligungen



Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Revaluation of public company warrants $ 77 $ (14 ) $ 173 $ (4 ) Revaluation of public and private equity investments 24 6 48 6 Other expense (income), net 101 (8 ) 221 2 Tax effect (26 ) 6 (53 ) 7 Net loss (income) attributable to Magna $ 75 $ (2 ) $ 168 $ 9 [c] Verlust aus Geschäftsveräußerung Im vierten Quartal 2022 schloss das Unternehmen eine Vereinbarung über den Verkauf eines europäischen Power & Vision-Geschäfts Anfang 2023 ab. Im Rahmen der Vereinbarung erwartet das Unternehmen, dem Käufer 42 Mio. USD an Finanzmitteln zur Verfügung zu stellen, was zu einem Verlust von 58 Mio. USD [57 Mio. USD nach Steuern] führt.



Im Laufe des dritten Quartals 2021 verkaufte das Unternehmen drei Geschäftsbereiche des Segments „Außenausstattungen und Karosseriebau“ in Deutschland. Im Rahmen der Vereinbarung stellte das Unternehmen dem Käufer Mittel in Höhe von 41 Mio. USD zur Verfügung, was zu einem Veräußerungsverlust von 75 Mio. USD. [75 Mio. USD nach Steuern] führte. [d] Gebühr für die Beendigung der Fusionsvereinbarung



Im vierten Quartal 2021 hat Veoneer Inc. („Veoneer“) seine Fusionsvereinbarung mit Magna gekündigt. Im Zusammenhang mit der Beendigung der Fusionsvereinbarung leistete Veoneer eine Aufhebungszahlung an das Unternehmen, die sich nach Abzug der damit verbundenen Transaktionskosten des Unternehmens auf 100 Mio. USD [75 Mio. USD nach Steuern] belief [e] Gewinn aus Unternehmenszusammenschlüssen

Im ersten Quartal 2021 erwarb das Unternehmen eine 65%ige Kapitalbeteiligung und eine finanzielle Mehrheitsbeteiligung an der Chongqing Hongli Zhixin Scientific Technology Development Group LLC. Die Übernahme umfasste eine zusätzliche 15%ige Beteiligung an zwei Unternehmen, die zuvor nach der Equity-Methode bilanziert wurden. Bei der Änderung der Rechnungslegungsgrundlage verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 22 Mio. USD [22 Mio. USD nach Steuern]. Das Unternehmen verbuchte im ersten Quartal 2021 außerdem einen Gewinn von 18 Mio. USD [18 Mio. USD nach Steuern] in Verbindung mit der Veräußerung von im Wesentlichen allen Vermögenswerten des europäischen Joint Ventures des Unternehmens, der GETRAG FORD Transmissions GmbH.

INFORMATIONEN NACH SEGMENTEN

Magna ist ein weltweit tätiger Automobilzulieferer, der über umfassendes Know-how in den Bereichen Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung sowie über Produktkompetenz in den Bereichen Karosserie, Fahrwerk, Exterieur, Sitze, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Spiegel und Beleuchtung, Mechatronik und Dachsysteme verfügt. Magna verfügt außerdem über Elektronik- und Software-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche.

Das Unternehmen ist in vier Geschäftssegmente unterteilt: Außenausstattungen und Karosseriebau, Antriebs- und Sichtsysteme, Sitzsysteme und Gesamtfahrzeuge. Diese Segmente wurden auf Basis von technologischen Möglichkeiten, Produktähnlichkeiten sowie Markt- und Betriebsfaktoren festgelegt und stellen auch die Berichtssegmente des Unternehmens dar.

Der Hauptentscheidungsträger des Unternehmens verwendet das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern [„Bereinigtes EBIT“] als Maß für den Segmentgewinn oder -verlust, da das Management der Ansicht ist, dass das bereinigte EBIT der geeignetste Maßstab für die operative Rentabilität oder den Verlust der berichtspflichtigen Segmente ist. Das bereinigte EBIT errechnet sich aus dem Nettogewinn zuzüglich Ertragsteuern, Zinsaufwendungen und der sonstigen Ausgaben (Erträge), netto.

Die folgenden Tabellen zeigen Segmentinformationen für die berichtspflichtigen Segmente des Unternehmens: Siehe Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen für eine Überleitung des bereinigten EBIT zum konsolidierten Nettogewinn des Unternehmens“.

Three months ended December 31, 2022 Total

Sales External

Sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation

and

amortization Equity

(income)

loss Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 4,004 $ 3,945 $ 198 $ 171 $ — $ 442 Power & Vision 3,016 2,961 109 124 (5 ) 203 Seating Systems 1,345 1,344 13 20 (6 ) 43 Complete Vehicles 1,330 1,318 57 28 (7 ) 52 Corporate & Other [i] (127 ) — (21 ) 6 1 10 Total Reportable Segments $ 9,568 $ 9,568 $ 356 $ 349 $ (17 ) $ 750 Three months ended December 31, 2021 Total

Sales External

Sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation

and

amortization Equity

loss

(income) Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 3,620 $ 3,558 $ 168 $ 189 $ 5 $ 311 Power & Vision 2,804 2,757 171 145 (18 ) 181 Seating Systems 1,299 1,294 49 23 (2 ) 34 Complete Vehicles 1,511 1,500 98 27 (7 ) 20 Corporate & Other [i] (124 ) 1 22 5 (1 ) 3 Total Reportable Segments $ 9,110 $ 9,110 $ 508 $ 389 $ (23 ) $ 549 Year ended December 31, 2022 Total

Sales External

Sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation

and

amortization Equity

loss

(income) Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 16,004 $ 15,763 $ 843 $ 706 $ 10 $ 928 Power & Vision 11,861 11,636 471 504 (77 ) 544 Seating Systems 5,269 5,252 99 84 (15 ) 101 Complete Vehicles 5,221 5,180 235 107 (10 ) 94 Corporate & Other [i] (515 ) 9 14 18 3 14 Total Reportable Segments $ 37,840 $ 37,840 $ 1,662 $ 1,419 $ (89 ) $ 1,681 Year ended December 31, 2021 Total

Sales External

Sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation

and

amortization Equity

loss

(income) Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 14,477 $ 14,196 $ 820 $ 743 $ 13 $ 711 Power & Vision 11,342 11,129 738 554 (134 ) 522 Seating Systems 4,891 4,851 152 92 (9 ) 73 Complete Vehicles 6,106 6,057 287 103 (10 ) 54 Corporate & Other [i] (574 ) 9 67 20 (8 ) 12 Total Reportable Segments $ 36,242 $ 36,242 $ 2,064 $ 1,512 $ (148 ) $ 1,372 [i] Im bereinigten EBIT für den Konzern und Sonstiges sind konzerninterne Gebühren enthalten, die an die Automobilsegmente weiterberechnet werden.

[ii] Eine Definition und Überleitung des bereinigten EBIT finden Sie in der Überleitung der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen im Abschnitt „Ergänzende Angaben“ dieser Pressemitteilung.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

ERGÄNZENDE ANGABEN

[ungeprüft]

[Alle Beträge in US-Dollar, alle Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben]

NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN

Zusätzlich zu den nach US-GAAP dargestellten Geschäftsergebnissen enthält diese Pressemitteilung Verweise auf nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen, die nachstehend abgestimmt werden. Wir glauben, dass die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden, sowohl für das Management als auch für Anleger bei der Analyse der Finanzlage und Betriebsergebnisse des Unternehmens hilfreich sind und die Vergleichbarkeit der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zwischen den Geschäftsperioden verbessern. Insbesondere ist das Management der Ansicht, dass das bereinigte EBIT und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie nützliche Kennzahlen für die Beurteilung der finanziellen Leistung des Unternehmens darstellen, da bestimmte Posten, die nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen, ausgeschlossen werden. Die Darstellung der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die entsprechenden Geschäftsergebnisse des Unternehmens, die nach US-GAAP erstellt wurden, betrachtet werden.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Nettogewinns auf das bereinigte EBIT:

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Net Income $ 111 $ 478 $ 641 $ 1,553 Add: Interest expense, net 17 22 81 78 Other expense (income), net 193 (90 ) 703 38 Income taxes 35 98 237 395 Adjusted EBIT $ 356 $ 508 $ 1,662 $ 2,064 Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Magna International Inc. zurechenbaren Nettogewinns auf den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2022 2021 2022 2021 Net income attributable to Magna International Inc. $ 95 $ 464 $ 592 $ 1,514 Add: Other expense (income), net 193 (90 ) 703 38 Tax effect on Other expense (income), net (27 ) 30 (71 ) 14 Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances [i] — (13 ) (29 ) (13 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. 261 391 1,195 1,553 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 286.3 301.5 291.2 302.8 Adjusted diluted earnings per share $ 0.91 $ 1.30 $ 4.10 $ 5.13 [i] In den Jahren 2022 und 2021 verzeichnete das Unternehmen Anpassungen der Wertberichtigung für seine latenten Steueransprüche in bestimmten europäischen und nordamerikanischen Ländern. Der Nettoeffekt dieser Anpassungen war eine Verringerung des Ertragsteueraufwands in Höhe von 29 Mio. und 13 Mio. USD [„Anpassungen der Wertberichtigungen für latente Steuern“].

Bestimmte der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen werden auf Nicht-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir erstellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteter Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die nach US-GAAP berechnet und dargestellt werden. Dies wäre potenziell irreführend und nicht praktisch, da es schwierig ist, Posten zu projizieren, die in welcher Zeitperiode auch immer den laufenden Betrieb nicht widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Elemente kann jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung zusammen mit unserer Management's Discussion and Analysis (MD&A) und der Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse in den Zwischenabschlüssen sind im Bereich Investor Relations auf www.magna.com/company/investors einsehbar und wurden über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) elektronisch eingereicht, das unter www.sedar.com verfügbar ist, sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR) der United States Securities and Exchange Commission, das über www.sec.gov zugänglich ist.

Wir werden am Freitag, 10. Februar 2023, um 8:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für interessierte Analysten und Aktionäre abhalten, um unsere Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird von Swamy Kotagiri, Chief Executive Officer, geleitet. Anrufer aus Nordamerika wählen bitte die folgende Rufnummer: 1-800-891-9945. Internationale Anrufer wählen bitte die folgende Rufnummer: 1-416-981-9017. Bitte rufen Sie mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an. Zudem werden wir einen Webcast der Telefonkonferenz www.magna.com zur Verfügung stellen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz sowie die Zusammenfassung unserer Finanzlage werden am Freitag vor der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ bzw. „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung liefern und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, strategische Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere Aussagen beinhalten, die keine historischen Fakten darstellen. Wir verwenden Wörter wie „unter Umständen“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „erwarten“, „vorhersehen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „abzielen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „veranschlagen“, „schätzen“, „anvisieren“ und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Die folgende Tabelle enthält die wesentlichen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument sowie die wesentlichen potenziellen Risiken, die nach unserer derzeitigen Einschätzung dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten auch alle Risikofaktoren berücksichtigen, die unterhalb der Tabelle aufgeführt sind:

Wesentliche zukunftsgerichtete Aussage

Wesentliche potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage Produktion von leichten Nutzfahrzeugen Verkaufszahlen für leichte Nutzfahrzeuge

Lieferantenausfälle

Entscheidungen über Produktionszuordnung der OEMs Gesamtumsatz

Segmentumsatz Auswirkungen erhöhter Zinssätze und der Verfügbarkeit von Krediten auf das Verbrauchervertrauen und damit auf den Absatz und die Produktion von Fahrzeugen

Mögliche Lieferantenausfälle

Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf das weltweite Wirtschaftswachstum und die Produktionsvolumina der Industrie

Auswirkungen der sich verschlechternden Erschwinglichkeit von Fahrzeugen auf die Verbrauchernachfrage und damit auf den Fahrzeugabsatz und die Produktion

Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Verschiebungen bei „take rates“ für Produkte, die wir verkaufen Bereinigte EBIT-Marge

Auf Magna entfallender Nettogewinn Gleiche Risiken wie bei Gesamtumsatz und Umsatz nach Segmenten

Erfolgreiche Durchführung von kritischen Programmstarts, einschließlich der kompletten Fahrzeugfertigung des Fisker Ocean SUV

Operative Underperformance

Produktionsineffizienzen in unseren Betrieben aufgrund volatiler Entscheidungen über die Zuteilung der Fahrzeugproduktion durch die OEMs

Höhere Kosten für die Abmilderung des Risikos von Lieferantenausfällen

Inflationsdruck

Unsere Fähigkeit, Kostenerstattungen von Kunden zu erhalten und/oder höhere Inputkosten anderweitig auszugleichen

Preiszugeständnisse

Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Volatilität der Stahlschrottpreise

Höhere Lohnkosten

Steuerrisiken Beteiligungserträge Gleiche Risiken wie bei der bereinigten EBIT-Marge und dem auf Magna entfallenden Nettogewinn

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit über Joint Ventures

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für solche zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt neben den in der obigen Tabelle genannten Faktoren einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können, unter anderem:

Risiken in Bezug auf die Automobilindustrie



Konjunkturschwankungen

Rückgang des regionalen Produktionsvolumens, u. a. als Folge der Verschlechterung der Erschwinglichkeit von Fahrzeugen

intensiver Wettbewerb

mögliche Einschränkungen des freien Handels

Zollkonflikte Kunden- und lieferantenbezogene Risiken



Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Risiken im Zusammenhang mit Geschäften mit neueren OEMs mit begrenzter Betriebsgeschichte, Produktreife und Garantieerfahrung

OEM-Konsolidierung und -Kooperation

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Verschiebungen bei „take rates“ für Produkte, die wir verkaufen

Abhängigkeit vom Outsourcing

Schwankungen der Quartalsumsätze

möglicher Verlust von Kundenbestellungen

eine Verschlechterung der finanziellen Lage unserer Lieferantenbasis Operative Fertigungsrisiken



Risiken bei der Einführung von Produkten und neuen Anlagen, einschließlich des erfolgreichen Starts kritischer Programme wie dem Fisker Ocean SUV

operative Underperformance

Lieferantenausfälle, auch im Hinblick auf Halbleiterchips

Auswirkungen der volatilen Entscheidungen der OEM über die Zuteilung der Fahrzeugproduktion auf die Effizienz unserer Geschäftstätigkeit

Risiken, die sich aus dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Einhaltung der daraufhin verhängten Sanktionen ergeben

Umstrukturierungskosten

Abschreibung

Arbeitskampfmaßnahmen

Risiken im Zusammenhang mit COVID-19

Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel

Gewinnung/Verbleib von qualifizierten Arbeitern IT-/Cybersicherheitsrisiken Verletzung der IT-/Cybersicherheit

Verletzung der Produkt-Cybersicherheit Preisrisiken



Inflationsdruck

Unsere Fähigkeit, Kostenerstattungen von Kunden zu erhalten und/oder höhere Inputkosten anderweitig auszugleichen

Preisrisiken zwischen Angebotszeitpunkt und Produktionsstart

Preiszugeständnisse

Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Preisminderung für Stahlschrott/Aluminium Gewährleistungs-/Rückrufrisiken



Kosten für die Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte, einschließlich aufgrund eines Rückrufs

Gewährleistungs- oder Rückrufkosten, die eine Gewährleistungsrückstellung oder eine Versicherungsdeckung überschreiten

Produkthaftungsansprüche Übernahmerisiken



Wettbewerb um strategische Akquisitionsziele

inhärente Fusions- und Übernahmerisiken

Integrationsrisiken bei Übernahmen; Sonstige Geschäftsrisiken



Risiken in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit durch Joint Ventures

unsere Fähigkeit, kontinuierlich innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu vermarkten

unser sich veränderndes Geschäftsrisikoprofil in der Folge zunehmender Investitionen in Elektrifizierung und autonomes Fahren, einschließlich: höhere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Entwicklung, und Herausforderungen bei der Angebotserstellung von Produkten, bei denen wir keine ausreichende Erfahrung in der Angebotserstellung haben

Risiken in Verbindung mit der Ausübung von Geschäftstätigkeit in fremden Märkten

Fluktuationen der Fremdwährungskurse

Steuerrisiken

geringere finanzielle Flexibilität infolge von wirtschaftlichen Erschütterungen

Veränderungen bei den uns erteilten Kreditratings Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken kartellrechtliche Risiken

rechtliche Forderungen bzw. Regulierungsmaßnahmen uns gegenüber

Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich jener, die sich auf Fahrzeugemissionen beziehen oder infolge der COVID-19-Pandemie erlassen wurden.

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollten die Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter die oben erwähnten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die

in der Erörterung und Analyse unseres Managements unter der Überschrift „Branchentrends und Risiken“

sowie in unserem Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapierkommissionen Kanadas eingereicht wurde, in unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und in nachfolgenden Einreichungen beschrieben sind.

Die Leser sollten auch die Erörterung unserer Aktivitäten zur Risikominderung in Bezug auf bestimmte Risikofaktoren berücksichtigen, die ebenfalls in unserem Jahresinformationsblatt enthalten ist.