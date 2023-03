Blue Moon Encourage les Canadiens à Redécouvrir les Moments Lumineux à l’Occasion de la Journée Nationale du Débranchement

Le 3 mars, Blue Moon invite les canadiens à se déconnecter de la technologie et se reconnecter avec leurs proches en se mettant #EnModeMoon #MoonMode

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce n’est un secret pour personne que le futur des Canadiens.nes n’est pas aussi brillant qu’il ne l’a déjà été - seulement 1 Canadien sur 10 rapporte être réellement heureux, et le Canada a perdu 10 places dans le classement du World Happiness Report depuis 2010. Bien que plusieurs facteurs peuvent être à blâmer, il est clair qu’un cycle sans fin de défilement et de double-clics sur nos téléphones contribuent à notre mal-être croissant. Un récent sondage commandité par Blue Moon a révélé que 73% des Canadiens de 19 à 34 ressentent un FOMO (fear of missing out) ou des émotions négatives causés par le contenu qu’ils voient parfois en ligne. C’est pourquoi en tant que bière dite plus lumineuse, Blue Moon interrompt nos routines en ligne et encourage les Canadiens.nnes et aux Québécois.es à se déconnecter et à reconnecter avec leurs amis et famille dans la vraie vie, le 3 mars lors de la Journée Nationale du Débranchement en mettant leurs téléphones en mode Ne Pas Déranger, c’est à dire en #EnModeMoon #MoonMode.







Les Canadiens.nes, qui sont toujours sur le qui-vive, trop connectés et dépendants de la technologie oublient de laisser place aux éléments importants qui contribuent à leur bonheur, comme poser son téléphone, passer du temps avec ses amis.es et créer des souvenirs autour d'une bière Blue Moon ! Il n'y a pas que ceux qui utilisent trop leur téléphone qui en souffrent : 62 % des Canadiens âgés de 19 à 34 ans ont une réaction négative lorsque des amis.es ou des membres de leur famille passent du temps avec leur téléphone en leur compagnie.

Pour rappeler aux Canadiens.nnes et Québécois.es l'importance de prendre le temps de débrancher pleinement, Blue Moon lance la toute première gamme de sous-verres pour téléphone. Ces sous-verres mettront les téléphones intelligents #EnModeMoon #MoonMode et permettront à leurs propriétaires de passer des moments significatifs avec leurs amis.es.

39% de Québécois de 19 ans et plus ont de la difficulté à mettre leur téléphone en mode “Ne pas déranger” ou mettre leurs notifications en sourdine lorsqu'ils sont dans un contexte social.

«Nous voulons rappeler aux Canadiens.nnes et Québécois.es que le fait de se débrancher pour être vraiment présents.es dans les moments lumineux de la vie peut avoir un impact considérable sur la façon dont on vit une expérience ou'une interaction,» dit Luca Garofalo, gestionnaire de la marque Blue Moon. « #EnModeMoon #MoonMode consiste à se déconnecter pour se reconnecter, et nos sous-verres vous aideront à le faire en désactivant vos notifications. Vous pourrez ainsi profiter d'une Blue Moon rafraîchissante et lumineuse, en bonne compagnie, sans être dérangé.e par le monde numérique.»

Les sous-verres seront disponibles à l’achat sur bluemooncanada.ca/moonmode, jusqu'à épuisement des stocks. Pour ceux n’ayant pas eu la chance d’acheter leurs sous-verres, Blue Moon encourage les internautes à mettre leurs téléphones en mode “Ne pas déranger” ou à mettre leurs notifications en sourdine pour se joindre à Blue Moon et passer en #EnModeMoon #MoonMode le 3 mars prochain. Mais ne vous arrêtez pas là : Blue Moon rappelle aux Canadiens.nnes et aux Québécois.es de passer en #EnModeMoon #MoonMode au-delà de la Journée Nationale du Débranchement pour combattre le mal-être causé par les distractions numériques. Après tout, les Canadiens pourraient TOUS avoir besoin d'un peu plus de luminosité dans leur vie - et d'un peu moins de luminosité sur leur écran.

N’oubliez pas de consulter les pages de médias sociaux de Blue Moon pour obtenir d'autres statistiques et conseils de débranchement ! Et n'oubliez pas d’identifier @bluemoon_canada et d'utiliser #EnModeMoon #MoonMode pour partager vos moments de luminosité lors de la Journée Nationale du Débranchement.

