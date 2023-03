Global Mortuary Equipment Market Shows Steady Growth Amid Rising Demand for Mortuary Services | +$1.6 billion by 2031

Mortuary Equipment Market size, share

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, February 28, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐Œ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐š๐ซ๐ฒ ๐„๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ $863.8 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2021, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $1.6 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2031, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 6.5% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2022 ๐ญ๐จ 2031. Mortuary equipment is indeed used to handle and preserve dead bodies. In addition to the types of equipment mentioned, there are also body lifts and hoists, body bags and covers, and various tools used for embalming and preparing the body for viewing. Mortuary equipment is essential for the safe and respectful handling of human remains, as well as for medical and forensic purposes.

Refrigeration units are commonly used in mortuaries to help slow the natural process of decomposition. These units can help preserve the body for longer periods of time, which can be useful for investigations, transportation, or scheduling funeral arrangements. However, it's worth noting that refrigeration is not always necessary, particularly for short-term storage or in colder climates.

๐๐š๐ซ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐’๐ก๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐ž๐ฅ๐, ๐‚.๐ . ๐๐ข ๐‚๐ข๐ซ๐จ ๐ ๐ข๐จ๐œ๐œ๐ก๐ž๐ญ๐ญ๐ข & ๐‚. ๐ฌ.๐ง.๐œ, ๐„๐ˆ๐‡๐ ๐ˆ๐ฌ๐จ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ข๐, ๐ ๐ž๐ซ๐ง๐จ-๐–๐š๐ฌ๐ก๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ๐ง ๐ˆ๐ง๐œ, ๐‡๐ข๐œ๐ค๐ž๐ฒ & ๐‚๐จ, ๐‡๐˜๐†๐„๐‚๐Ž, ๐Š๐”๐†๐„๐‹ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐†๐ฆ๐›๐‡ & ๐‚๐จ, ๐‹๐„๐„๐‚ ๐‹๐ญ๐, ๐Œ๐จ๐ฉ๐ž๐œ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐Œ๐จ๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐Œ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐š๐ซ๐ฒ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ญ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ, ๐’๐Œ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ฏ๐ญ. ๐‹๐ญ๐, ๐’๐Ž๐•๐€ ๐Œ๐จ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐’๐ฉ๐š๐ง ๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ, ๐“๐ก๐ž๐ซ๐ฆ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ซ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐œ

While mortuaries are often associated with hospitals, they can also be standalone facilities or part of funeral homes. The primary purpose of a mortuary is to provide a space for the respectful handling and preparation of the deceased, whether for medical, legal, or cultural reasons.

๐‘ป๐’‰๐’† ๐’๐’—๐’†๐’“๐’‚๐’๐’ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’‚๐’„๐’• ๐’๐’‡ ๐‘ช๐‘ถ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ซ-19 ๐’“๐’†๐’Ž๐’‚๐’Š๐’๐’” ๐’‘๐’๐’”๐’Š๐’•๐’Š๐’—๐’† ๐’๐’ ๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’–๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’’๐’–๐’Š๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’•. ๐‘จ๐’” ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’† ๐’Š๐’ ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’‚๐’๐’†๐’๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐‘ช๐‘ถ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ซ-19 ๐’‰๐’‚๐’” ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ ๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’–๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’’๐’–๐’Š๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’ ๐’–๐’† ๐’•๐’ ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’† ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’‚๐’๐’Š๐’•๐’š ๐’“๐’‚๐’•๐’† ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’๐’”๐’• ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’–๐’๐’•๐’“๐’Š๐’†๐’”. ๐‘ฐ๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’“๐’†๐’ˆ๐’‚๐’“๐’ , ๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’–๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’’๐’–๐’Š๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’‰๐’‚๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’‰๐’†๐’๐’‘๐’‡๐’–๐’, ๐’‚๐’” ๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’‚๐’๐’๐’๐’˜ ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’ ๐’†๐’“๐’” ๐’•๐’ ๐’”๐’‚๐’‡๐’†๐’๐’š ๐’ ๐’Š๐’”๐’‘๐’๐’”๐’† ๐’๐’“ ๐’ƒ๐’–๐’“๐’Š๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ ๐’†๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’๐’ ๐’Š๐’†๐’” ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’” ๐’˜๐’‰๐’ ๐’ ๐’Š๐’†๐’ ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ช๐‘ถ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ซ-19 ๐’‘๐’‚๐’๐’ ๐’†๐’Ž๐’Š๐’„ ๐’•๐’ ๐’”๐’•๐’๐’‘ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‘๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’๐’‡ ๐’—๐’Š๐’“๐’–๐’” ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’๐’๐’† ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’ ๐’•๐’ ๐’‚๐’๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“. ๐‘ด๐’๐’“๐’†๐’๐’—๐’†๐’“, ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’‚๐’‘๐’Š๐’ ๐’”๐’‘๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’ ๐’Š๐’”๐’†๐’‚๐’”๐’† ๐’˜๐’๐’“๐’๐’ ๐’˜๐’Š๐’ ๐’† ๐’‰๐’‚๐’” ๐’“๐’†๐’”๐’–๐’๐’•๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’๐’๐’„๐’Œ๐’ ๐’๐’˜๐’๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐’“๐’†๐’”๐’•๐’“๐’Š๐’„๐’•๐’Š๐’๐’๐’”, ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ ๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‚๐’ ๐’—๐’‚๐’๐’„๐’†๐’ ๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’–๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’’๐’–๐’Š๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’•. ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’Š๐’” ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’„๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’‚๐’ ๐’๐’‘๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’–๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’’๐’–๐’Š๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’†๐’‚๐’“๐’” ๐’‚๐’” ๐’˜๐’†๐’๐’

The mortuary equipment market comprises a range of products used for storing, transporting, and processing human remains. The market includes a variety of equipment such as body transporters and trays, autopsy tables, refrigerators, mortuary cabinets, and crematoriums.

Body transporters and trays are used for the safe and efficient transport of human remains. Stretchers, trolleys, and carriers are some of the types of body transporters and trays available in the market.

Autopsy tables are used for conducting post-mortem examinations. L shaped autopsy tables, stationary autopsy tables, and adjustable autopsy tables are some of the types of autopsy tables available in the market. These tables are designed to provide a comfortable and safe working environment for forensic pathologists and technicians.

Refrigerators are used for the temporary storage of human remains. They are available in different sizes and capacities, including refrigerators for 2 body, 3 body, and 10-15 body storage. Other types of refrigerators include walk-in refrigerators and mobile refrigerators.

Mortuary cabinets are used for long-term storage of human remains. They are available in different sizes and capacities and are designed to maintain a consistent temperature and humidity level.

Crematoriums are used for the cremation of human remains. Cremation ovens and cremator chargers are some of the types of crematoriums available in the market. Crematoriums are available in manual and automated types.

The end-users of mortuary equipment include hospitals, forensic labs, research organizations, and medical educational institutions. Hospitals and forensic labs are the major end-users of mortuary equipment, as they require equipment for the storage and processing of human remains.

The mortuary equipment market is geographically segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA.

North America includes the United States, Canada, and Mexico. The region has a well-established healthcare infrastructure and a high level of awareness regarding the importance of proper handling and storage of human remains. The presence of major market players such as Mopec and Thermo Fisher Scientific Inc. also contributes to the growth of the market in North America.

Europe includes Germany, France, the UK, Italy, Spain, and the rest of Europe. The region has a high level of healthcare expenditure and a strong demand for mortuary equipment due to an aging population. The presence of major market players such as LEEC Ltd. and Kugel Medical GmbH & Co. KG also contributes to the growth of the market in Europe.

The mortuary equipment market in Asia-Pacific and LAMEA is expected to grow in the coming years due to several factors such as increasing demand for mortuary services, rising prevalence of chronic diseases, and growing healthcare infrastructure.

In Asia-Pacific, countries such as Japan, China, Australia, India, and South Korea are expected to drive the growth of the mortuary equipment market. Japan and China have a large aging population, which is expected to increase the demand for mortuary services. India and South Korea are also expected to witness significant growth due to the rising number of deaths caused by chronic diseases.

In LAMEA, Brazil, Saudi Arabia, and South Africa are expected to lead the growth of the mortuary equipment market. Brazil and South Africa have a large population, and the prevalence of chronic diseases is high, which is expected to increase the demand for mortuary services. Saudi Arabia is also expected to witness significant growth due to the growing healthcare infrastructure.

