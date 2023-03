Ralentissement économique en vue pour les provinces canadiennes

Share This Article

/EIN News/ -- OTTAWA, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les provinces canadiennes connaîtront une faible croissance d’ici la fin de 2023 et en 2024, selon un nouveau rapport du Conference Board du Canada.



« Même si tout pointe vers un ralentissement de l’activité économique pour l’année à venir, les pires scénarios, qui prévoyaient une récession prolongée ou d’importants déséquilibres sur les marchés du travail et des capitaux, apparaissent moins probables, affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Nous prévoyons que les secteurs de l’hébergement, des transports et des arts et loisirs deviendront des moteurs de la croissance économique jusqu’en 2025. »

Le Conference Board du Canada estime que le PIB de Terre-Neuve-et-Labrador s’est replié de 1,8 % en 2022, mais qu’il rebondira de 2,2 % en 2023 et de 2,1 % en 2024, grâce à la reprise de la production pétrolière de la plateforme Terra Nova. L’emploi dans la province restera relativement stable en 2023, en raison du ralentissement qui continue de toucher les secteurs de la production de services.

Les prix élevés des produits de base devraient continuer à soutenir la croissance du PIB de l’Alberta en 2023. Les perspectives du secteur agricole semblent favorables pour 2023, en raison de la reprise qui a suivi la sécheresse de 2021. Les plus grandes craintes des agriculteurs albertains concernent l’incertitude entourant la demande et le prix des intrants. Le PIB de la province devrait s’établir à 2,1 % en 2023, avant de grimper à 2,8 % en 2024.

Les secteurs minier et agricole de la Saskatchewan redeviendront de puissants moteurs de croissance en 2023. Les recettes agricoles devraient connaître une hausse plus importante en Saskatchewan que dans toute autre province du Canada, car la province poursuit sa reprise axée sur l’offre après la sécheresse de 2021. Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB de la Saskatchewan augmentera de 1,6 % en 2023, puis de 2 % en 2024.

La solide performance agricole du Manitoba en 2022 devrait se poursuivre en 2023. Malgré l’inquiétude croissante suscitée par la hausse du coût des intrants, l’instabilité des prix des récoltes constitue le plus grand facteur de risque pour le secteur agricole. Toutefois, le Conference Board du Canada prévoit que cette situation s’atténuera en 2023. Le PIB réel de la province devrait être de 0,9 % en 2023, puis de 2,2 % en 2024.

Avec la levée par l’Île-du-Prince-Édouard de presque toutes les restrictions liées à la pandémie, le secteur du tourisme et la tenue des Jeux d’hiver du Canada seront les principaux contributeurs à l’économie de l’Île cette année. Cependant, les secteurs de l’agriculture et de la pêche demeurent confrontés aux dommages causés par l’ouragan Fiona. Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB de la province augmentera de 0,9 % en 2023 et de 2,5 % en 2024.

Dans les secteurs hautement qualifiés de l’Ontario, comme les services professionnels, scientifiques et techniques, la croissance de la production dépassera celle du pays dans son ensemble cette année et l’année prochaine, tandis que le secteur de la fabrication fléchira en 2023 en raison du ralentissement de la demande mondiale, en particulier dans le secteur des biens durables. Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB de l’Ontario augmentera de 0,5 % en 2023, avant de grimper de 2,5 % en 2024.

Les coûts d’endettement plus élevés sont une préoccupation particulière en Colombie-Britannique, où l’endettement des ménages est parmi les plus élevés au Canada. Grâce à l’immigration et à un solde positif de la migration interprovinciale, la population de la province augmentera à un taux annuel moyen de 2,0 %, dépassant ainsi le taux de croissance national qui s’établira à 1,8 %. Le PIB de la province augmentera de 0,4 % en 2023 puis de 2,6 % en 2024.

Malgré le ralentissement économique auquel seront confrontés les partenaires commerciaux du Canada, la demande de produits de la pêche et de l’agriculture permettra aux exportations de poursuivre sur leur lancée, ce qui constitue une perspective positive pour l’économie de la Nouvelle-Écosse. L’augmentation des coûts du logement et de l’énergie a été plus marquée en Nouvelle-Écosse que dans la plupart des autres provinces. Par conséquent, on s’attend à une diminution de la consommation réelle des ménages cette année. Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB de la province augmentera de 0,3 % en 2023.

Les effets de la politique monétaire se font progressivement sentir dans plusieurs domaines de l’économie du Québec, notamment l’investissement et la consommation. La demande de logements au Québec diminue en raison de la hausse des taux d’intérêt et restera modeste dans les années à venir, étant donné la faible croissance démographique anticipée. La croissance du PIB du Québec devrait s’établir à 0,2 % en 2023, pour atteindre 2,0 % en 2024.

Le Nouveau-Brunswick continue de connaître une croissance démographique, qui s’est établie à 2,7 % d’une année à l’autre au troisième trimestre de 2022, ce qui a entraîné une hausse de la demande de logements qui devrait se poursuivre en 2023 malgré les taux d’intérêt élevés. Le Conference Board du Canada prévoit que le Nouveau-Brunswick connaîtra une faible croissance économique de 0,1 % en 2023, suivie d’un rebond de 1,8 % en 2024.

