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Teledyne e2v 推出一站式光學模組 一百五十萬像素版本的Optimom 用於快速和簡單地開發視覺系統

/EIN News/ -- 法國格勒諾布爾, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v（隸屬於Teledyne Technologies [NYSE: TDY]），宣佈推出 Optimom™ 系列的最新產品 Optimom 1.5M，它可以直接整合至視覺系統的新系列整方案的光學模組。

Optimom 1.5M 是完整的板級視覺擴展組件，用於為內建式視覺和 AI 視覺解決方案加速開發時間、降低研發投資及降低製造成本。 它包含一個專有影像感測器、一個具有鏡頭座的微型 25 毫米 電路板，以符合各種鏡頭。

Optimom 1.5M 模塊採用原生 MIPI CSI-2 協議，提供完整的開發套件，其中包括轉接板、線材和 Linux 驅動程序，用於與基於 MIPI 的處理單元（如 NVIDIA Jetson 或 NXP i.MX）即時整合解決方案。

Optimom 1.5M 採用 1.5M像素 CMOS 影像感應測器，提供 1,920 x 800 的格式，適用於手持式掃描器、自動 ID 掃描器、實驗室設備或無人機等掃描應用。 該模組相容於 1.5MP 解決方案，同時確保完全相容於更高解析度的 Optimom 2M 模組。

兩個模組都可以提供已安裝和聚焦的鏡頭，避免了繁瑣的透鏡挑選和組裝工作。 額外的自動聚焦透鏡還使顧客甚至在近距離下也能利用景深延長，並可搭配各種多聚焦或自動聚焦算法。

Optimom 模組將於 3 月 14-16 日在德國紐倫堡舉行的 Embedded World 現場演示中展示。 請蒞臨 Teledyne 的 2-644 號展位或線上聯絡我們以瞭解關於產品功能和訂製選項的更多資訊。

文件、樣品和評估或開發套件可根據要求提供。

關於 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的創新引領醫療保健、生命科學、太空、運輸、國防和安全及工業市場的發展。 Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用挑戰，與他們合作提供創新型標準、半訂製或全訂製影像解決方案，提升其系統價值。

若需更多資訊，請瀏覽 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne e2v 媒體諮詢聯絡人：
yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebbf3925-ed9f-4e86-9c3b-c0fff2cbf76d/zh-Hant


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Teledyne e2v's Optimom 1.5M optical module

Optimom 1.5M 光學模組可直接整合至視覺系統

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