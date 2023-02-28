Teledyne e2v 发布 150 万像素的统包式光学模组 Optimom，用于快速轻松地开发视觉系统

/EIN News/ -- 法国格勒诺布尔, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 集团旗下公司 Teledyne e2v 宣布推出 Optimom™ 系列最新产品 Optimom 1.5M，这一系列全新统包式光学模组可直接集成到视觉系统中。



Optimom 1.5M 是一款完整的板级视觉扩展产品，旨在为嵌入式视觉和 AI 视觉解决方案加快开发速度、减少研发投资并降低制造成本。它包含一个专有图像传感器、一个带镜头底座的微型 25 毫米正方形板以及多种款式备用镜头。



Optimom 1.5M 模组采用原生 MIPI CSI-2 协议，配备完整的开发套件，其中包括适配器板、电缆和用于与基于 MIPI 的处理单元（如 NVIDIA Jetson 或 NXP i.MX 解决方案）即刻集成的 Linux 驱动程序。



Optimom 1.5M 配备 150 万像素 CMOS 图像传感器，采用 1,920 x 800 的宽幅格式，非常适合手持式扫描仪、自动识别系统、实验室设备或无人机等扫描应用。该模组具有针对1.5MP 解决方案调整后价格，同时确保与更高分辨率的 Optimom 2M 模组完全兼容。



这两个模组均可配备已安装并聚焦的镜头，免除了镜头选择和组装的繁琐任务。此外，这两个模组还可选搭配自动对焦镜头，让客户即使在近距离条件下也能充分利用焦深扩展功能，并且可与各种多点对焦或自动对焦算法结合使用。



Optimom 模组将于3 月 14 日至 16 日在德国纽伦堡举行的Embedded World 展览会现场展示。请莅临 Teledyne 展位 2-644 或在线联系我们，获取有关产品功能和定制选项的更多信息。

我们可根据要求提供文档、样品及评估或开发工具包。

关于 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的创新引领着医疗保健、生命科学、太空、交通运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的独特方法包括了解其客户的市场和应用挑战，并与他们合作提供创新的标准、半定制或完全定制的成像解决方案，为他们的系统带来更多价值。

如需更多信息，请访问 imaging.teledyne-e2v.com

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