Senate Floor Calendar: Tuesday, February 28, 2023
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
FIRST SESSION, 2023
SENATE CALENDAR
10TH LEGISLATIVE DAY
Tuesday, February 28, 2023
Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION:
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 324 COUNTY ASSESSOR CERTIFICATION PAY
(GONZALES/BORREGO)
(2) SENATE BILL 307/a LICENSED TEACHER PREP AFFORDABILITY/SEC AMENDED (STEWART)
(3) SENATE BILL 226/a DIVERSITY ACT / SFC AMENDED (LOPEZ/POPE)
(4) SENATE BILL 297 MLK COMMISSION FUNDING (INGLE/POPE)
(5) SENATE BILL 301 FREE-ROAMING HORSES (McKENNA/McQUEEN)(6) SENATE BILL 210/aa/ec NAT’L GUARD DEATH BENEFIT ACT/
SHPAC AMENDED/SFC AMENDED (PADILLA/POPE)
(7) SENATE BILL 254/a GAME & FISH LICENSING FEES/SCONC AMENDED
(NEVILLE/CAMPOS)
(8) SENATE BILL 106/a/ec PHARMACISTS & PAS AS HEALTH CARE
PRACTIONERS/SJC AMENDED (STEFANICS/THOMSON)
(9) SENATE BILL 20/a EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD CHANGES/
SFC AMENDED (KERNAN)
(10) SENATE BILL 302 JUDICIAL STANDARDS COMMISSION OVERSIGHT
(STEWART)
(11) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 92
PHARMACIST SCOPE OF PRACTICE (ORTIZ y PINO)
(12) SENATE BILL 271/a EQUINE DEFINITION / SJC AMENDED
(HAMBLEN)
(13) SENATE BILL 182/aa RECYCLING & LITTER REDUCTION/
SCONC AMENDED/SFC AMENDED (STEINBORN/DIAMOND)
(14) SENATE BILL 248/aa PROBATE COURT CHANGES/SHPAC AMENDED/
SJC AMENDED (IVEY-SOTO/GARCIA, H.)
(15) SENATE BILL 381/ec NM HOUSING TRUST FUND BONDING
(RODRIGUEZ/SMALL)
(16) SENATE BILL 168/aa DEATH PRONOUNCEMENTS BY NURSES/
SHPAC AMENDED/SJC AMENDED (STEFANICS/CHANDLER)
(17) SENATE BILL 202/aa SUSTAINABLE POST-SECONDARY FUNDING/
SEC AMENDED/SFC AMENDED (MUÑOZ)
(18) SENATE BILL 223/a CHILD SUPPORT SCHEDULE CHANGES/
SHPAC AMENDED (SEDILLO LOPEZ/NIBERT)
(19) SENATE BILL 48/a CITY OR COUNTY MANDATORY VEHICLE
INSPECTIONS/SJC AMENDED (WIRTH/SZCZEPANSKI)
(20) SENATE BILL 11/aa PAID FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT/
STBTC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART/PADILLA)
(21) SENATE BILL 378/a SEVERANCE TAX FUND MINIMUM
DISTRIBUTION/ STBTC AMENDED (RODRIGUEZ)
(22) SENATE BILL 308/a/ec CONSTITUTIONAL REVISION COMMISSION/
SJC AMENDED (CERVANTES/STEWART)(23) SENATE BILL 335/ec DELAY PART OF LOCAL ELECTION ACT
(ORTIZ y PINO/DUHIGG)
(24) SENATE BILL 494/a HIGHER ED FUNDING AFTER BUDGET PASSES/
SFC AMENDED (MUÑOZ)
(25) SENATE BILL 270 NATIONAL HISTORY DAY PROGRAM SCHOOLS
(HEMPHILL)
(26) SENATE JOINT MEMORIAL 11 VETERANS AFFAIRS DISABILITY
RATING SYSTEM (BRANDT)
(27) SENATE MEMORIAL 58 ABQ METRO ARROYO FLOOD CONTROL
AUTHORITY DAY (PADILLA)
BUSINESS ON THE PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE JOINT MEMORIAL 3 LAS AMIGAS DE NUEVO MEXICO,
IN RECOGNITION (PADILLA/LOPEZ)
(2) SENATE JOINT MEMORIAL 6 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(3) SENATE MEMORIAL 3 “COWBOYS FOR CANCER RESEARCH DAY”
(NEVILLE)
(4) SENATE MEMORIAL 56 “NEW MEXICO ARCHITECTS DAY”
(CERVANTES)
(5) SENATE MEMORIAL 57 “RECOGNITION OF FALLEN FIREFIGHTERS
DAY” (O’NEILL)
(6) SENATE MEMORIAL 59 ALBUQUERQUE OASIS, IN RECOGNITION
(HICKEY)
(7) SENATE MEMORIAL 60 YEAR OF BILINGUAL MULTICULTURAL
EDUCATION (GONZALES)
(8) SENATE MEMORIAL 61 “ST. PATRICK’S & GOOD FRIDAY AGREEMENT
DAY” (McKENNA/O’NEILL)
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