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GSB 黄金标准公司担心在与谷歌和戈达迪的诉讼中，因犯罪网站BehindMLM而获得司法胜利

GSB 黄金标准公司担心在与谷歌和戈达迪的诉讼中，因犯罪网站BehindMLM而获得司法胜利。

GSB 黄金标准公司担心在与谷歌和戈达迪的诉讼中，因犯罪网站BehindMLM而获得司法胜利。

就BehindMLM.com网站及其犯罪创作者而言，GSB黄金标准公司在主管法院的努力是一条漫长的道路，GSB黄金标准公司股份公司及其律师坚定不移地进行着。”
— DEUTSCHE TAGESZEITUNG (德国日报)
BERLIN, GERMANY, February 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- 位于德意志联邦共和国杜塞尔多夫的GSB黄金标准公司很高兴地宣布，在GSB诉谷歌等公司一案中取得了重大的法庭胜利。2023年2月23日，J. Machelle Sweeting法官（纽约州最高法院）作出的裁决是我们正在进行的努力的一个重要里程碑，即让隐藏在BehindMLM.com盾牌后面的个人为他们故意用虚假和诽谤性指控来玷污GSB的名字负责。

这项裁决是沃伦法律集团几个月来努力工作和奉献的结果。在本案首席律师Daniel Podhaskie的带领下，他们的不懈努力和对我们事业的坚定承诺得到了巨大的回报，我们对他们的贡献感激不尽。

请参阅纽约州最高法院（美国）J. Machelle Sweeting法官的第160880-2022号法院令。= https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/image.dtz/uploads/Court_Order_160880-2022_by_Hon._J._Machelle_Sweeting_-_N.Y._State_Supreme_Court.jpg

GSB围绕BehindMLM.com网站起诉谷歌的努力是一个漫长而富有挑战性的过程，但这也是我们坚定不移地追求的目标。在这个过程中，我们一直专注于我们的最终目标，即维护GSB的名称。我们很高兴法院认识到我们案件的力量，并作出了有利于我们的裁决。

这一胜利不仅是GSB的胜利，也是所有那些被躲在网站匿名盾牌后面的罪犯无辜诽谤的人的胜利。我们希望这一裁决将成为其他致力于类似策略的人的希望之光。

GSB黄金标准公司股份公司要感谢在这一旅程中陪伴它的支持者。最近的一份新闻稿说，他们坚定不移的支持一直鼓舞着GSB，没有他们的支持，这场胜利是不可能的。

GSB黄金标准公司股份公司将继续努力工作，确保GSB品牌受到所有可信赖的合作伙伴的欢迎。GSB意识到，律师们还有很多工作要做，但所有受委托的GSB Gold Standard Corporation AG律师事务所比以往任何时候都更有信心，为了所有用户的利益，安全互联网的目标将得以实现。

GSB Gold Standard Corporation AG董事会主席Josip Heit想借此机会再次感谢所有合作伙伴的支持，并期待在未来几周和几个月向所有合作伙伴提供进一步的信息。

你可以在这里找到更多信息=https://www.DeutscheTageszeitung.de/technik/271928-gsb-behindmlm.html

Erika Berger
DEUTSCHE TAGESZEITUNG
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