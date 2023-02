Nano Diamond Battery (NDB) startet Crowdfunding-Angebot zur Revolutionierung der Energiebranche

NDB beabsichtigt, in seiner künftigen Anlage Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchzuführen.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US, February 28, 2023 / EINPresswire.com / -- NDB Inc., ein innovatives Energieunternehmen, ist stolz darauf, den Start eines Crowdfunding-Angebots bekannt zu geben, um seine innovative Nano-Diamant-Batterie-Technologie den Verbrauchern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.Mit Crowdfunding-Angeboten nach der Verordnung CF können bis zu fünf Millionen aufgebracht werden. Das Unternehmen freut sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Energietechnologie, die das Potenzial hat, die Branche zu revolutionieren. Diese Technologie ist durch drei anhängige Patentanmeldungen geschützt.Die Nano-Diamant-Batterien von NDB bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, darunter eine längere Lebensdauer, eine höhere Energiedichte und einen sichereren Betrieb. Der innovative Ansatz des Unternehmens zur Energiegewinnung basiert auf der Verwendung eines der härtesten bekannten Wandlermaterialien zur Energiegewinnung. Dies macht die Batterien nicht nur langlebiger, sondern auch umweltfreundlicher als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien, die bei unsachgemäßer Entsorgung ein Risiko für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen können.Das Crowdfunding-Angebot des Unternehmens bietet Einzelpersonen und Organisationen die Möglichkeit, sich an der Entwicklung einer Technologie zu beteiligen, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und nutzen, zu verändern. Mit einer Investition in NDB tragen die Unterstützer nicht nur dazu bei, diese Technologie auf den Markt zu bringen, sondern sie investieren auch in eine bessere, nachhaltigere Energiezukunft."Wir sind begeistert, dieses Crowdfunding-Angebot zu starten und unsere NDB der breiten Masse zugänglich zu machen", sagte Dr. Nima Golsharifi, CEO von NDB. "Unsere Technologie hat das Potenzial, die Energiebranche zu verändern und sie nachhaltiger und effizienter zu machen. Wir glauben, dass unsere Technologie die Energiebranche verändern wird, und wir freuen uns, sie mit der Unterstützung unserer Investoren auf den Markt zu bringen."NDB hat bereits beträchtliches Interesse aus einer Reihe von Branchen erhalten, darunter Elektrofahrzeuge, Systeme für erneuerbare Energien und militärische Anwendungen, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen ist in der Lage, in diesen Märkten und darüber hinaus einen bedeutenden Einfluss auszuüben, und das Crowdfunding-Angebot stellt eine einzigartige Gelegenheit für Einzelpersonen und Organisationen dar, sich an dieser spannenden Technologie zu beteiligen.Um mehr über das Crowdfunding-Angebot von NDB zu erfahren, besuchen Sie ndb.technology . Um in die Zukunft der Energie zu investieren, besuchen Sie die PicMiiCrowdfunding Platform.Über NDBNDB ist ein innovatives Energieunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, Kalifornien. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Energiebranche mit seiner Nano-Diamant-Batterie-Technologie zu revolutionieren, die eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bietet, darunter eine längere Lebensdauer, eine höhere Energiedichte und einen sichereren Betrieb. NDB ist bestrebt, seine Technologie auf den Markt zu bringen und die Energiespeicherung für die Zukunft nachhaltiger und effizienter zu gestalten.

