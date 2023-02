Nano Diamond Battery (NDB) Lance une Offre de Financement Participatif pour Révolutionner l'Industrie de l'Energie

NDB a l'intention de mener des activités de Recherche et Développement dans ses futures infrastructures.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, February 28, 2023 / EINPresswire.com / -- NDB Inc., une société d'énergie de pointe, est heureuse d'annoncer le lancement d'une offre de financement participatif en vue de faire profiter les consommateurs du monde entier de sa technologie innovante de batterie en diamant (Nano Diamond Battery).Les offres de financement participatif en vertu du règlement CF peuvent recueillir jusqu'à cinq millions. La société se réjouit du développement et de la commercialisation de sa technologie énergétique, qui a le potentiel de révolutionner l'industrie. Cette technologie est protégée par trois demandes de brevet en cours.Les batteries en diamant (Nano Diamond Batteries) de NDB offrent un grand nombre d'avantages par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles, notamment une durée de vie plus longue, une densité énergétique plus élevée et un fonctionnement plus sûr. L'approche innovante de l'entreprise en matière de production d'énergie repose sur l'utilisation de l'un des matériaux transducteurs les plus durs connus pour récolter l'énergie. Cela rend les batteries non seulement plus durables mais aussi plus respectueuses de l'environnement que les batteries lithium-ion traditionnelles, qui peuvent présenter un risque pour l'environnement et la santé humaine si elles ne sont pas mises au rebut correctement.L'offre de financement participatif de l'entreprise représente une opportunité pour les individus et les organisations d'entrer dans le jeu d'une technologie qui a le potentiel de changer la façon dont nous produisons et utilisons l'énergie. En investissant dans NDB, les partenaires ne contribueront pas seulement à la mise sur le marché de cette technologie, mais ils investiront également dans un avenir énergétique meilleur et plus durable."Nous sommes ravis de lancer cette offre de financement participatif et de faire connaître notre NDB aux foules", a déclaré le Dr Nima Golsharifi, PDG de NDB. "Notre technologie a le potentiel de transformer l'industrie de l'énergie et de la rendre plus durable et efficace. Nous sommes convaincus que notre technologie va changer la donne dans le secteur de l'énergie et nous sommes ravis de la commercialiser avec le soutien de nos investisseurs."NDB a déjà attiré l'attention d'un grand nombre d'industries, notamment les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et les applications militaires. La société est prête à avoir un impact significatif sur ces marchés et au-delà, et l'offre de financement participatif représente une occasion unique pour les individus et les organisations de s'impliquer dans cette technologie fascinante.Pour en savoir plus sur l'offre de financement participatif de la NDB, visitez ndb.technology . Pour investir dans l'avenir de l'énergie, visitez la plateforme de crowdfunding PicMiiCrowdfunding À propos de la NDBNDB est une société d'énergie de pointe basée dans la Silicon Valley, en Californie. L'entreprise vise à révolutionner le secteur de l'énergie grâce à sa technologie Nano Diamond Battery, qui offre un certain nombre d'avantages par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles, notamment une durée de vie plus longue, une densité énergétique plus élevée et un fonctionnement plus sûr. NDB s'engage à mettre sa technologie sur le marché et à rendre le stockage de l'énergie plus durable et plus efficace pour l'avenir.

