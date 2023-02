GSB Gold Standard Corporation célèbre la victoire de la cour dans le chaos contre Google et GoDaddy contre BehindMLM Voir ici l'ordonnance 160880-2022 de l'honorable J. Machelle Sweeting

Les efforts de GSB devant les tribunaux compétents, en relation avec le site BehindMLM.com, ont été un long chemin que GSB Gold Standard Corporation AG a poursuivi avec détermination et persévérance.” — DEUTSCHE TAGESZEITUNG (JOURNAL ALLEMAND)

BERLIN, GERMANY, February 27, 2023 / EINPresswire.com / -- GSB Gold Standard Corporation AG, de Düsseldorf, République fédérale d'Allemagne, a le plaisir d'annoncer une victoire judiciaire majeure, dans l'affaire GSB v. Google, et al. La décision, rendue par le juge J. Machelle Sweeting (Cour suprême de l'État de New York) le 23 février 2023, représente une étape importante dans nos efforts continus pour tenir les individus derrière le bouclier BehindMLM.com responsables de leurs efforts intentionnels pour ternir le nom de GSB par des accusations fausses et diffamatoires.Ce jugement est le résultat de plusieurs mois de travail acharné et de dévouement de la part du Warren Law Group.Dirigés par Daniel Podhaskie, avocat principal dans cette affaire, leurs efforts inlassables et leur engagement inébranlable envers notre cause ont porté leurs fruits de manière considérable, et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants pour leurs contributions. Voir ici l'ordonnance 160880-2022 de l'honorable J. Machelle Sweeting - Cour suprême de l'État de New York (États-Unis) = https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/image.dtz/uploads/Court_Order_160880-2022_by_Hon._J._Machelle_Sweeting_-_N.Y._State_Supreme_Court.jpg Les efforts de GSB contre Google concernant le site BehindMLM.com ont été longs et difficiles, mais nous les avons poursuivis avec détermination et persévérance. Tout au long de ce processus, nous nous sommes concentrés sur notre objectif ultime, à savoir la défense du nom GSB. Nous sommes ravis que le tribunal ait reconnu la solidité de notre dossier et ait statué en notre faveur.Cette victoire n'est pas seulement pour GSB, mais pour tous ceux qui sont innocemment diffamés par des coupables qui se cachent derrière l'anonymat de leurs sites web. Nous espérons que ce jugement servira de balise d'espoir pour d'autres qui sont engagés dans des stratégies similaires.GSB Gold Standard Corporation AG tient à remercier ses supporters qui l'ont accompagnée dans cette aventure. Leur soutien indéfectible a été une source d'inspiration pour GSB, indique un récent communiqué de presse, sans lequel cette victoire n'aurait pas été possible.GSB Gold Standard Corporation AG continuera à travailler dur pour que la marque GSB soit bien accueillie par tous les partenaires de confiance. GSB est conscient qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour les avocats, mais tous les cabinets d'avocats mandatés par GSB Gold Standard Corporation AG sont plus confiants que jamais dans le fait que l'objectif d'un Internet sécurisé au profit de tous les utilisateurs sera atteint.Josip Heit, président du conseil d'administration de GSB Gold Standard Corporation AG, souhaite profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus tous les partenaires pour leur soutien et se réjouit de pouvoir fournir de plus amples informations à tous les partenaires dans les semaines et les mois à venir. (E.Berger--BTZ)