iFinance Canada annonce de nouveaux termes de financement prolongés

Offrant des termes de 72 mois pour les prêts de 3 000 $ et plus.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, February 28, 2023 /EINPresswire.com/ -- iFinance Canada, l'un des principaux fournisseurs nationaux de solutions financières, est fier d'annoncer de nouveaux termes de financement pour ses clients estimés. À compter d'aujourd'hui, iFinance Canada offre des périodes de remboursement aussi longues que 72 mois pour tous les prêts de 3 000 $ ou plus, ce qui permet aux clients d'obtenir plus facilement l'aide financière dont ils ont besoin tout en profitant d'une période de remboursement plus longue.

En affaires depuis 1996, iFinance Canada est réputée pour son approbation élevée et son approche d’octroi de prêt axée sur le client. « Nous sommes ravis d'offrir ces nouveaux termes à nos clients. Aujourd'hui plus que jamais, les consommateurs recherchent des options de financement flexibles et c'est ce que nous nous efforçons continuellement d'offrir », a déclaré Réal Breton, PDG d'iFinance Canada et d'Iceberg Finance. « Grâce à ces nouveaux termes, nous pouvons aider encore plus de Canadiens à obtenir l'aide financière dont ils ont besoin ».

Ce programme donne à nos clients une plus grande flexibilité et des mensualités réduites, leur permettant d'emprunter plus d'argent et de prolonger leur période de remboursement jusqu'à 6 ans. Qu'il s'agisse de raisons médicales, de rénovations domiciliaires, de réparations automobiles ou de tout autre besoin financier, iFinance Canada s'engage à fournir les meilleures solutions de prêt possibles à ses clients.

En tant que principal fournisseur de financement médical au Canada, Medicard par iFinance a la réputation de fournir des solutions de financement pratiques et abordables pour les traitements et les procédures médicales. Dans le cadre de ces nouveaux termes, les clients peuvent désormais profiter des mêmes services de financement de haute qualité pour un large éventail de besoins financiers.

Pour profiter de ce nouveau programme exceptionnel, les clients peuvent faire une demande en ligne ou nous contacter au 1 888 689 9876. Si vous êtes un commerçant et vous souhaitez offrir un financement à vos clients sans frais supplémentaires, inscrivez-vous ici : https://www.ifinancecanada.com/register.php?lang=fr

Pour de plus amples informations sur iFinance Canada et sa vaste gamme de produits de financement, veuillez consulter notre site Web à https://www.ifinancecanada.com/?lang=fr

À propos de iFinance Canada :

iFinance Canada Inc. est une compagnie nationale de financement aux clients bien établie qui offre un éventail d'options de financement aux Canadiens depuis 1996. En avril 2022, iFinance Canada a été acquise par Iceberg Finance, un prêteur fintech offrant des solutions de financement spécialisées pour les automobiles, les produits d'assurance, les garanties prolongées et les prêts personnels. Suite à cette acquisition, le groupe est désormais l'un des 10 principaux acteurs du secteur des services financiers spécialisés au Canada.