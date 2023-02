STOOF International: Le président allemand Frank-Walter Steinmeier en entretien avec Fred Stoof TROJAN DE STOOF INTERNATIONAL BASÉ SUR LA TOYOTA LC 300 TROJAN DE STOOF INTERNATIONAL VÉHICULES BLINDÉS DE STOOF INTERNATIONAL - FABRIQUÉS EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Le "TROJAN", basé sur le Toyota LC 300, dans la classe de résistance VR9, de STOOF International, est considéré dans ce niveau de blindage maximal, comme le SUVt certifié le plus blindé.” — BERLINER TAGESZEITUNG (JOURNAL BERLINOIS)

BERLIN, GERMANY, February 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Il fait partie de l'élite des politiciens internationaux, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier (67 ans, né à Detmold). Depuis le 19 mars 2017, Steinmeier est le douzième président de la République fédérale d'Allemagne. Le 13 février 2022, il a été réélu pour un second mandat qui ne prendra fin que dans quatre ans, le 18 mars 2027.En raison de son activité professionnelle en tant que premier homme de l'État allemand, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier doit beaucoup voyager, toujours en voiture blindée et avec une colonne de véhicules blindés à protection spéciale.Les véhicules à protection spéciale sont des voitures ou des véhicules utilitaires qui, grâce à un blindage intégré, doivent protéger les passagers ou le chargement des attaques extérieures.Les voitures à protection spéciale étaient et sont encore aujourd'hui nécessaires pour repousser les attaques et sont devenues un moyen de transport quotidien pour les sommets internationaux ou pour les rois, reines, présidents, premiers ministres, hommes politiques ou entrepreneurs, afin d'assurer leur sécurité.Depuis 1989, STOOF International de Borkheide, dans le Brandebourg, se concentre, sous la direction de Fred Stoof, cinquième génération, sur la recherche, le développement et la production de véhicules blindés et de cellules de sécurité axés sur les aspects sécuritaires.Il est donc presque logique que le président allemand Frank-Walter Steinmeier prenne une photo avec Fred Stoof. Malgré la demande des journalistes du BERLINER TAGESZEITUNG , Fred Stoof n'a pas voulu dire de quels véhicules de STOOF International il était question lors de l'entretien avec le président allemand au château de Bellevue en février 2023 ? En guise de réponse, Stoof a présenté une réponse courte mais clairement compréhensible : "Notre secteur d'activité est tellement sensible que nous ne donnons généralement pas d'informations sur les clients !"Si Fred Stoof ne donne aucune information sur son entretien avec le président allemand, on peut néanmoins mentionner que STOOF-International, leader mondial des véhicules blindés, a récemment présenté le non-plus-ultra d'un SUV (Sport Utility Vehicles) blindé, le "TROJAN", basé sur le LC 300 Toyota, dans la classe de résistance VR9.Le "TROJAN", basé sur le Toyota LC 300, dans la classe de résistance VR9, de STOOF International, est ainsi considéré, sans contestation possible, comme le SUV le plus blindé jamais certifié dans ce niveau de blindage maximal. Les véhicules STOOF International sont testés non seulement selon les directives civiles de la VPAM (Association des organismes d'essais de matériaux et de construction résistants aux attaques), mais aussi selon la norme militaire STANAG 4569 (STANAG, accord de normalisation du NATO Standardization Office, NSO).Le contrôle officiel et la certification des véhicules STOOF particulièrement protégés sont effectués par le Landesbeschussamt allemand indépendant de Mellrichstadt, une autorité du ministère bavarois de l'Économie, du Développement régional et de l'Énergie. Les véhicules blindés de la maison STOOF International représentent ainsi une nouveauté absolue et sont considérés comme des forteresses roulantes pour les missions civiles, militaires et policières, sous forme de SUV ou de berlines blindés, renforcés par des composants haute performance au niveau de la carrosserie, du châssis, de la suspension, des roues et des freins, qui offrent à leurs occupants une protection et un confort maximums.Le BERLINER TAGESZEITUNG a rapporté: https://finance.yahoo.com/news/stoof-international-presents-armoured-suv-120000892.html Des véhicules de STOOF International seront également présentés prochainement au salon "Enforce Tac 2023" (salon international spécialisé dans le secteur économique Law Enforcement, Security and Tactical Solutions), du 28 février au 1er mars 2023 à Nuremberg (République fédérale d'Allemagne).Enforce Tac 2023 = https://www.enforcetac.com/en On attend donc avec impatience de voir ce que STOOF International présentera comme prochain véhicule de protection spéciale. Reste à savoir si l'entretien entre Fred Stoof et le président allemand Frank-Walter Steinmeier au château de Bellevue a porté sur la nouvelle voiture du président fédéral pour l'Office fédéral de la police criminelle, peut-être de la maison STOOF International ?Pour plus d'informations sur STOOF-International, cliquez ici = https://www.stoof-international.de/en/home

TROJAN DE STOOF INTERNATIONAL BASÉ SUR LA TOYOTA LC 300