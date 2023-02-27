STOOF国际：德国总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔与弗雷德-斯托夫对话
STOOF国际公司的装甲车可以在2023年2月28日至3月1日在纽伦堡（德意志联邦共和国）举行的 "Enforce Tac 2023 "展览会上看到。 Enforce Tac 2023 = https://www.enforcetac.com/en”BERLIN, BERLIN, GERMANY, February 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- 他属于国际政治家中的顶级精英，联邦总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔（67岁，出生于德特莫尔德），自2017年3月19日起，施泰因迈尔成为德意志联邦共和国的第十二任联邦总统。2022年2月13日，他再次当选为第二任总统，任期四年后，即2027年3月18日才结束。
— BERLINER TAGESZEITUNG (柏林日报)
由于作为德国第一人的职业活动，联邦总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔必须经常旅行，他总是乘坐装甲车和装甲特别保护车的车队。
特别保护车辆是指通过集成装甲保护乘客或货物免受外部攻击的汽车或商业车辆。
为了抵御攻击，特别保护车过去是必要的，现在仍然是必要的，如果没有特别保护车作为国际峰会的日常运输工具，或者作为国王、王后、总统、总理、政治家或企业家的安全运输工具，已经无法想象。
自1989年以来，总部位于勃兰登堡州博克海德的STOOF国际公司，在Fred Stoof的管理下，一直专注于研究、开发和生产装甲车和根据安全方面的安全单元，现在已经是第五代。
当联邦总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔与弗雷德-斯托夫合影时，这几乎符合画面，尽管弗雷德-斯托夫尽管被BERLINER TAGESZEITUNG的记者问到，却不想告诉他们2023年2月在贝尔维尤宫与联邦总统谈话的主题是STOOF国际的哪些车辆？ 作为回答，Stoof提出了一个简短但明显可以理解的答案："我们的业务领域非常敏感，我们一般不会透露任何关于客户的信息！"
即使弗雷德-斯托夫没有透露他与联邦总统谈话的任何细节，仍然可以提到，STOOF-国际作为世界装甲车市场的领导者，最近展示了装甲SUV（运动型多功能车）的非加装版，即基于丰田LC 300的 "TROJAN"，属于VR9阻力级别。
因此，STOOF国际公司基于丰田LC 300的 "TROJAN"，抵抗等级为VR9，在这一最高级别的装甲中，是有史以来装甲最强的认证SUV，无可争议。 STOOF国际公司的车辆不仅按照VPAM（抗攻击材料和设计测试中心协会）的民用准则进行测试，而且还按照军事标准STANAG 4569（STANAG，北约标准化办公室的标准化协议，NSO）进行测试。
特别保护的STOOF车辆的官方测试和认证是由独立的德国梅利希施塔特国家轰炸机办公室公司进行的，该公司是巴伐利亚州经济事务、地区发展和能源部的一个机构。 这意味着STOOF国际公司的装甲车代表了一种绝对的新颖性，被认为是民用、军用和警用任务的滚动堡垒，作为装甲SUV或装甲轿车，在车身、车架、悬架、车轮和刹车上用高性能部件加固，为乘员提供最大的保护和舒适。
柏林日报 报道：https://hencheng-jianhuren.cn/pr-newswire/?rkey=20230103XG75626&filter=25027
STOOF国际公司的车辆也可以在不久后的贸易展览会上看到："Enforce Tac 2023"（国际执法、安全和战术解决方案贸易展览会），从2023年2月28日至3月1日在纽伦堡（德意志联邦共和国）。
Enforce Tac 2023 = https://www-enforcetac-com.translate.goog/de-de?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=de
STOOF国际公司将展示什么是下一个特别保护车辆，以及弗雷德-斯托夫和联邦总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔在贝尔维尤的谈话是否是关于联邦总统为联邦刑事警察局配备的新车，也许是来自STOOF国际公司？
关于STOOF国际的更多信息，请看这里 = https://www-stoof--international-de.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=de
Peter Hansen
BERLINER TAGESZEITUNG
+49 30 20924044398
email us here
Visit us on social media:
Facebook
YouTube
由世界市场领导者STOOF国际公司在德意志联邦共和国制造的装甲车，具有绝对认证的最大保护能力。