Statement of Senator Risa Hontiveros on the rescue of trafficked OFWs from Cambodia

Eight Filipinos who were trafficked into Cambodia to work as cryptocurrency scammers are finally back in the Philippines. Lubos kong ikinagagalak na sa wakas makakapiling na nila ang kanilang mga pamilya.

I thank our DFA officials for their steadfast work, the Cambodian police for closely coordinating with our embassy, and the civil society organizations and individuals who helped our office send additional food and basic necessities to our kababayans while they were waiting for their repatriation.

Maraming hirap ang dinanas nila sa kamay ng mga Chinese mafia. Hindi pinapasweldo, hindi pinapakain ng maayos, at hindi halos pinapatulog. Kung hindi maka-scam ng tao, pinagbabantaan pa silang saktan.

Habang kami ay nakikipag-ugnayan para sa kanilang rescue, ay inextract na sila ng Cambodian police mula sa abusadong Chinese crypto scam employer, at saka itinurnover sa ating embahada.

Maraming linggo pa ang hinintay at maraming negosasyon pa ang naganap dahil may mga proseso ang gubyerno ng Cambodia na kailangan sundin bago pahintulutang bumalik sa Pilipinas ang mga biktima ng human trafficking. These were weeks filled with anxiety. As these crypto scam operations are a relatively new human trafficking scheme in the ASEAN region, there still seems to be a lack of consensus on how we view these victims, some maintaining that they are illegal workers or undocumented immigrants.

Human trafficking victims are victims. Marami ay mga naglakas-loob lamang makipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang matinong trabaho sa Pilipinas. In their hope and desperation, they fall into the trap of human traffickers who prey on their multiple vulnerabilities. Sana huwag na natin baluktutin ang pagtanaw sa kanila.

Habang sinisikap natin na walang Pilipino na ang kailanganing umalis ng Pilipinas para maghanapbuhay, nais ko ding ipanawagan sa mga kababayan natin na huwag mag-apply sa mga job posts na naghahanap ng customer service agent sa Cambodia o Myanmar, dahil sa crypto scamming ang punta niyan. Magtulungan tayong lahat para walang nang Pilipinong mabibiktima pa sa scam na ito.

VIDEO LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1q5uJ5QgTNSThUemAAcpSL1aMMs7D9NN0