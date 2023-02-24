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全球知名投資者律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Norfolk Southern Corporation 投資者諮詢證券集體訴訟調查情況 - NSC

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表 Norfolk Southern Corporation (NYSE: NSC) 的股東進行潛在的證券索賠調查，原因是有指控稱 Norfolk Southern 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。

這意味著什麼：如果您購買了 Norfolk Southern 公司的證券，您可能有權獲得賠償，透過勝訴分成協議而毋須支付任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟，以尋求追回投資者的損失。

接下來該做些什麼：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12322 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

案件經過：2023 年 2 月 3 日，Norfolk Southern 的一列火車在美國俄亥俄州東巴勒斯坦鎮出軌，釋放出有毒物質和其他可燃液體，最終導致對有毒化學品進行可控燃燒。這次出軌事件促使對周圍地區的居民進行撤離。Norfolk Southern 面臨來自監管機構和個人的眾多訴訟和調查。Norfolk Southern 的股價已經從 2023 年 2 月 2 日出軌前的收盤價每股 254.18 美元，跌至 2023 年 2 月 22 日的收盤價每股 221.00 美元，跌幅為 12.6%。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以瞭解最新情況：LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

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聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com

 


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