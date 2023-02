Après une année de crise, la situation humanitaire s’aggrave en Ukraine

La Croix-Rouge poursuit ses efforts pour aider les personnes touchées par le conflit

/EIN News/ -- OTTAWA, 24 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une année s’est écoulée depuis le début du conflit, et la Croix-Rouge demeure à pied d’œuvre pour offrir des secours humanitaires aux personnes en Ukraine et à celles qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. L’heure est grave. Des millions de vies sont chamboulées. Les équipes de la Croix-Rouge s’emploient à répondre aux besoins pressants en offrant un toit, de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle et de l’aide financière. Alors que le conflit s’éternise, les besoins de la population en soins de santé et en soutien psychosocial se font de plus en plus grands.



Au cours de la dernière année, la Croix-Rouge canadienne a collaboré avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le but d’offrir une aide humanitaire neutre et impartiale, qui s’est traduite comme suit :

Plus de 14 millions de personnes ont reçu des articles de première nécessité, comme des denrées, de l’eau potable et des couvertures.

de personnes ont reçu des articles de première nécessité, comme des denrées, de l’eau potable et des couvertures. Plus de 1 million de personnes ont reçu des services de santé.

de personnes ont reçu des services de santé. Plus de 328 000 personnes en Ukraine ont bénéficié de services de santé mentale et de soutien psychosocial.

personnes en Ukraine ont bénéficié de services de santé mentale et de soutien psychosocial. Quelque 10,5 millions de personnes ont pu accéder plus facilement à de l’eau potable.

millions de personnes ont pu accéder plus facilement à de l’eau potable. Environ 1,4 million de personnes ont reçu de l’aide pour chauffer leur logement convenablement.



La Croix-Rouge facilite l’accès à des soins de santé et à du soutien psychosocial pour aider les gens à surmonter les traumatismes causés par ce long conflit armé. La Croix-Rouge canadienne travaille en étroite collaboration avec la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine pour répondre aux besoins à mesure qu’ils se manifestent. Elle finance également quatre unités de santé mobiles qui offrent des soins à ceux et celles qui en ont besoin. Ces unités sont composées de personnel médical et de personnel infirmier locaux ainsi que de membres de la Croix-Rouge d’Ukraine. Elles peuvent faire des bilans de santé, distribuer des médicaments, soigner les blessures mineures et orienter les patients et patientes vers des soins supplémentaires.

Depuis août 2022, les équipes des unités de santé mobiles ont :

effectué plus de 436 visites dans des régions urbaines et rurales;

dans des régions urbaines et rurales; offert des services de santé primaires à plus de 8 000 personnes.

Par ailleurs, la Croix-Rouge canadienne finance le salaire de 10 psychothérapeutes au centre hospitalier de Lviv afin de répondre aux besoins accrus en santé mentale partout au pays. Un programme a été mis sur pied pour offrir des séances de thérapie qui ont favorisé le bien-être de nombreuses personnes.

La situation en Ukraine et dans les pays voisins évolue de jour en jour. La Croix-Rouge canadienne continue de collaborer étroitement avec la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine et d’autres Sociétés sœurs afin de répondre aux besoins immédiats et à long terme dans la région.

Citation

« Je ne peux qu’admirer la force et la résilience du peuple ukrainien qui, jour après jour, subit les répercussions à long terme du conflit armé. Je salue aussi le dévouement des membres du personnel de la Croix-Rouge, qui continuent de se consacrer aux opérations d’aide humanitaire malgré les effets du conflit sur leur propre vie. Le Mouvement international de la Croix-Rouge s’engage à demeurer auprès des personnes dans le besoin pour leur offrir une aide vitale. Nous serons présents pour soutenir les gens en Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

– Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les donatrices et donateurs canadiens et le gouvernement du Canada, qui ont donné généreusement pour appuyer ses efforts en Ukraine et auprès des personnes déplacées dans les pays voisins. Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent faire un don au profit du Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine peuvent le faire en se rendant sur le site croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À ce jour, la Croix-Rouge canadienne a amassé 201 millions de dollars au profit du Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine. Ce montant comprend les sommes versées dans le cadre du programme de jumelage des dons du gouvernement du Canada.

Ressources supplémentaires

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

RENSEIGNEMENTS

