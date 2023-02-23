Synchronoss 将在世界移动通信大会上展示由人工智能驱动的个人云平台

新的 Synchronoss Personal Cloud 由领先的电信运营商专门打造并广泛部署，其中包括 Genius、BackTrack 和其他功能，以确保数据安全和隐私

/EIN News/ -- 新泽西州布里奇沃特, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（以下简称“Synchronoss”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SNCR）是云、信息传递和数字产品及平台的全球领导者和创新者，今天该公司宣布将在西班牙巴塞罗那的世界移动通信大会上展示最新版本的 Synchronoss Personal Cloud 服务。



新的Synchronoss Personal Cloud 平台使电信运营商能够提供优质的增值服务，备份和管理存储在手机和其他设备上的文件、照片、视频和数字内容。

新的 Genius 功能通过利用人工智能（AI），提供工具来优化照片。用户可以对黑白照片进行着色、增强照片效果、修饰脸部以及其他效果。如果文件被删除、损坏或丢失，增加的 BackTrack 功能可以帮助还原和恢复文件。此外，通过整合机器学习，该平台的 Advanced Highlights 功能使其能够轻松地对照片、视频和其他数字内容进行分类和标记，从而可以轻松地突出显示、管理和共享它们。

“与 OTT 应用不同，我们的云平台为服务提供商提供运营商级别的解决方案，以提供增值服务，同时也非常注重数据安全和隐私，”Synchronoss 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示，“生成式人工智能和机器学习的能力使我们能够提供创新的功能，如 Genius、BackTrack 和 Advanced Highlights，为用户提供参与和分享数字内容的新方法。”

目前正在向数百万订阅用户推广 Synchronoss Personal Cloud 的新功能，这些用户包括 AT&T、Verizon 的云用户，以及最近签署了今年晚些时候启动的多年云协议的全球最大运营商之一。

在世界移动通信大会上，Synchronoss 还将展示其运营商级电子邮件平台 Synchronoss Email Suite。该公司最近宣布与一家著名的服务提供商签订了新的续约合同，该提供商为超过 5000 万用户提供电子邮件服务，由 Synchronoss Email Suite 和 Mx9 核心消息平台提供支持。

“世界移动通信大会代表了连接性的未来，并吸引了业内翘楚，该大会拥有一片广阔的天地，我们可以在新的 Synchronoss Personal Cloud 和 Synchronoss Email Suite 平台的发展势头上更进一步。我们期待着与全球客户、合作伙伴和新的潜在客户合作，提供创新云技术、信息传递和数字解决方案，为他们的业务带来新的收入机会。”Miller 补充道。

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如需在世界移动通信大会期间安排会议，请访问：https://synchronoss.com/events/#schedule。

Synchronoss 简介

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）是一家软件开发公司，致力于让世界各地的公司能与他们的订阅用户建立值得信赖且有意义的联系。公司的一系列产品不仅有助于精简网络、简化引导和吸引订阅用户，还有助于发掘新的收入来源、降低成本和加快上市速度。数以亿计的订阅用户十分信赖 Synchronoss 产品。借助这些产品，他们随时可以与他人保持联系、使用各项服务和查看喜欢的内容。如需了解更多信息，请访问 www.synchronoss.com。

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