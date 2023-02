Harfang débute une campagne de forage sur la propriété aurifère Lac Menarik, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V: HAR) est fière d’annoncer qu'elle vient de débuter sa première campagne de forage au diamant sur la propriété aurifère Lac Menarik (« Propriété ») en Eeyou Istchee Baie-James (Québec) (Figure 1). La Propriété, située à 45 kilomètres au sud de la localité de Radisson, inclut 304 claims (15 627 ha) et est détenue à 100% par Harfang.



Cette première phase de forage par Harfang consiste en environ dix-huit (18) trous de forage peu profonds pour un total prévu de 3 500 mètres. Le programme testera une variété de cibles développées à partir des travaux réalisés au cours des campagnes de terrain de 2018 et 2022, des levés géophysiques de Polarisation Provoquée (« PP ») anciens et en cours, et de la récente réévaluation géologique de la Propriété.

La majorité des sondages seront réalisés sur l'intrusion de monzonite aurifère (la « monzonite de Pierre ») pour tester les extensions latérales et verticales des intervalles aurifères obtenus lors de forages historiques peu profonds (profondeur verticale maximale de 100 mètres) qui ont retourné jusqu'à 0,89 g/t Au sur 68,25 m (indice Pierre) et en rainurage de surface avec des résultats atteignant 12,46 g/t Au sur 3,6 m (indice Gordie) (Figure 2).

Plusieurs forages testeront les linéaments structuraux nord-est sud-ouest qui sont interprétés comme des structures secondaires rattachées à une faille majeure connue comme la faille du Lac Menarik (Figure 2). Ces linéaments incluent une structure d’envergure non testée associée à des anomalies de chargeabilité PP à la limite entre la bordure nord de la monzonite de Pierre et des roches volcaniques mafiques. Cette dernière unité contient plusieurs indices à haute teneur aurifère, dont l'indice Massé avec 1 918 g/t Au (61,7 oz/t Au) provenant d'un échantillon choisi. Une seconde structure d’importance, mise en évidence par un levé magnétique aéroporté détaillé et aussi associée à des anomalies PP, correspond au contact entre les roches volcano-sédimentaires et le conglomérat de type Timiskaming sus-jacent.

Levé de polarisation provoquée 2023

Le levé en cours, d'environ 40 kilomètres linéaires, couvre les parties est et sud de la zone de la monzonite de Pierre et les couloirs de déformation entre les roches volcano-sédimentaires et le conglomérat de type Timiskaming (Figure 2). Le levé testera également la principale zone d'altération en ankérite massive découverte en 2022 et encaissée dans une zone de cisaillement majeure d'au moins 700 mètres de long et 50 mètres de large (voir le communiqué de presse du 12 janvier 2023). Des forages pourraient être réalisés le long de cette zone de cisaillement fortement ankéritisée et localement anomale en or. Le plus récent programme de prospection a confirmé le potentiel aurifère de la partie est de la Propriété avec des échantillons choisis ayant retourné jusqu'à 17,30 g/t Au, 217 g/t Ag et 0,61 % Pb dans des veines de quartz encaissées dans du gabbro (indice Oswald). Ces découvertes indiquent que les linéaments structuraux recoupant la monzonite de Pierre se prolongent vers le nord-est.

Contexte géologique

La Propriété est caractérisée par de multiples indices à haute teneur aurifère contenus dans une intrusion intermédiaire polyphasée (syénite, monzonite et monzodiorite) et les roches volcano-sédimentaires adjacentes. Le contexte géologique de la Propriété rappelle celui du camp de Timmins en raison de la présence d'intrusions de monzonite/syénite aurifères, de roches volcaniques et sédimentaires incluant un conglomérat de type Timiskaming, et de lamprophyres.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 8,24 millions de dollars en trésorerie en date du 31 octobre 2022 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Président et chef de la direction

Tél. : 647 680-3820

Courriel : icampbell@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.