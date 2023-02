Géoméga optionne son projet de carbonatite d’ETR Pomme à MT Monger Resources

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX.V: GMA) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres pour l'extraction, le raffinage et le recyclage des terres rares et d'autres matériaux critiques, est heureuse d'annoncer la signature d’une entente d'option de vente contraignante (l’« Entente d’option ») pour vendre sa participation de 100 % dans le projet d’ETR Pomme (« Pomme ») à Mt Monger Resources Limited (ASX : MTM, Mt Monger).



Le projet Pomme est situé en périphérie nord du gisement de classe mondiale d’ETR-Nb Montviel (détenu à 100%) (Figure 1) qui a été découvert par Géoméga en 2011 et où un total de ressources indiquées et présumées de 266 Mt @ 1,45% OTRT et 0,14% Nb 2 O 5 a été défini. Géoméga a complété 2 forages d'exploration sur le projet Pomme en 2012 et les deux ont donné des intersections significatives de terres rares de 478,1 m à 0,12 % OTRT et 508,3 m à 0,43 % OTRT. Par la suite, tous les travaux d'exploration se sont concentrés sur le complexe de carbonatite de Montviel. La figure 1 indique la localisation du projet Pomme par rapport au projet Montviel et la localisation des deux forages. Pour plus de détails sur la transaction et sur le projet Pomme, se référer au communiqué de presse de Mt Monger (anglais seulement).

Conformément à l'Entente d'option, Mt. Monger aura 3 ans pour obtenir 100 % de la propriété Pomme selon les conditions suivantes :

Paiement comptant d’un montant initial de 20 000 $ AUD (complété). Lors de l'exercice de l'Entente d'option (dans les prochains jours) : (1) 50 000 $ AUD en espèces ; (2) 50 000 $ AUD en actions de MTM ; et (3) une redevance nette de fonderie de 2 % sur tous les minéraux obtenus du projet (dont 1 % peut être racheté pour 1 000 000 $ AUD). Au premier anniversaire de l'exercice de l'Entente d'option : (1) 100 000 $ AUD en espèces ; et (2) 100 000 $ AUD en actions de MTM sous réserve de l'approbation des actionnaires ou, à défaut d'approbation des actionnaires, l'équivalent en espèces. Au deuxième anniversaire de l'accord d'option : (1) 100 000 $ AUD en espèces ; et (2) 100 000 $ AUD en actions de MTM sous réserve de l'approbation des actionnaires ou, à défaut d'approbation des actionnaires, l'équivalent en espèces. Pendant la durée du contrat d'option, MTM doit satisfaire aux engagements de dépenses annuelles suivants sur le projet Pomme afin de satisfaire ses conditions d'acquisition : (1) 300 000 $ AUD la première année ; (2) 700 000 $ AUD la deuxième année ; et (3) 1 000 000 $ AUD la troisième année.





Figure 1 : Image magnétique aéroportée du projet Pomme et du gisement Montviel.

« Nous sommes ravis de voir la transaction avec Mt Monger Resources se concrétiser. Les entreprises australiennes sont attirées à la fois par le potentiel du grand complexe de carbonatite de Montviel et par la juridiction minière favorable qu'offre le Québec. Toute découverte potentielle sur le projet Pomme sera bénéfique au projet Montviel. La présence de gisements, d'infrastructures ou de développements supplémentaires dans la région seront des atouts pour le développement à long terme de Montviel pour lequel nous menons actuellement un programme de travaux d'essais hydrométallurgiques (voir communiqué de presse du 9 février 2022) », a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga.

À propos de Géoméga (www.Geomega.ca)

Géoméga développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, l'automatisation et la réduction de la consommation d'énergie, les aimants de terres rares ou néo-aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies. La stratégie de Géoméga consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de ces industries pour recycler les aimants qui alimentent toutes ces technologies.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Géoméga s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du processus.

Le projet principal de Géoméga est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire.

Géoméga est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 13% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui développe des projets cuprifères au Québec, Canada.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris la commercialisation des technologies mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l’exercice terminé le 31 mai 2022, y compris la disponibilité de matières premières provenant de tierces parties raisonnablement disponibles pour l’usine de démonstration, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

