ALTIN TAÇ ŞİRKETLER TEMSİLCİLİK GRUBU IDEX 2023'TE SAVUNMA SANAYİ İLE GÖRÜŞTÜ
Ekselansları Mohamed Bin Kardous Alameri, Golden Crown Companies Representation L.L.C. Group, Abhu Dhabi'deki (Birleşik Arap Emirlikleri) IDEX / NAVDEX 2023'te Uluslararası Savunma Sanayi temsilcileriyle görüşüyor
Golden Crown Companies Representation L.L.C. Grubu, her stratejinin ana hedefi başarılı ve sürdürülebilir bir yatırım olmak üzere şeffaf, bireysel çözümlere odaklanır!”BERLIN, GERMANY, February 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (kısaca IDEX), savunma endüstrisinin devlet güvenliği ve savunma ekipmanları için en büyük ticaret fuarıdır ve her iki yılda bir Abu Dabi'de (Birleşik Arap Emirlikleri) düzenlenmektedir.
— BERLINER TAGESZEITUNG (BERLİN GÜNLÜK GAZETESİ)
IDEX, saldırıya yönelik savaş sistemleri ve savunmaya yönelik savunma sistemlerine odaklanmaktadır.
IDEX'e paralel olarak, NAVDEX (Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Fuarı) 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında ADNEC'te (Abu Dabi Ulusal Fuarlar Şirketi), deniz araçları için ADNEC marinasını, su üzerinde günlük gösterileri ve açık hava sergi alanını içerecek şekilde düzenlenecektir.
IDEX ve NAVDEX 2023, dünyanın en stratejik savunma fuarları olup Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ekselansları Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan'ın himayesinde düzenlenmektedir: https://idexuae.ae
Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın şu anda başkent Abu Dabi'nin kuzeyindeki Sa'adijat adasında İngiliz mimar Sir David Adjaye tarafından tasarlanan ve "İbrahimi Kardeşlik Evi" olarak adlandırılan dinler arası bir bina kompleksi inşa etmekte olduğunu belirtmek gerekir.
Projenin kökeni "Tüm İnsanların Kardeşliği Belgesi "ne dayanmaktadır; bu nedenle Ekselansları Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tarafından başlatılan bu proje kesinlikle dinler, kültür ve hoşgörü arasında köprü kurma ve diyalog olarak anlaşılabilir.
Merkezi Abu Dabi'de bulunan ve Ekselansları Mohamed Bin Kardous Alameri tarafından yönetilen Golden Crown Companies Representation L.L.C. Group, yönetim ve yatırım alanında uluslararası yatırımcıları desteklemektedir. Bu amaçla Golden Crown SOTAC Grubu, KİK ülkeleri ile birlikte stratejik pazar analizlerine, kendine özgü uzmanlığa ve yerel ilişkilere sahiptir: Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra KİK adayları: Yemen, Ürdün ve Fas.
Her bir stratejinin ana hedefi başarılı ve sürdürülebilir bir yatırım olmak üzere şeffaf, özelleştirilmiş çözümlere odaklanılmaktadır.
Şu anda Golden Crown Companies Representation L.L.C. Grubu, IDEX ve NAVDEX'te ordu için ekipman üreten bir sanayi dalı olan savunma sanayii temsilcileriyle görüşmeler yapmaktadır.
Temel alan, egemen güvenlik görevlerini yerine getirmek için silah, mobil ve sabit silah sistemleri ve mühimmat üretimidir. Savunma teçhizatı piyasası diğer piyasalardan farklıdır çünkü sanayileşmiş ülkelerin çoğunda devlet bu piyasada monopsonisttir; en fazla yabancı alıcılara - genellikle hükümetlere - izin verilir.
Golden Crown Companies Representation L.L.C. Grubu, savunma sanayinin faaliyet gösterebileceği alanı açıkça tanımlayan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, KİK'teki askeri-endüstriyel kompleks müşterilerinin yararına tam da bu noktada müdahale etmektedir.
Bu çerçevede Golden Crown Group, IDEX ve NAVDEX'in varlığının otuzuncu yılında şu anki odak noktasının genişletilmiş iletişim veya gözetim teknolojileri alanı olduğunu düşünmektedir. Golden Crown Companies Representation L.L.C. Grubu, savunma sanayinin talep tarafına bakarken, bu bağlamda devletler ile "geri kalan" talep sahipleri arasında ayrım yapmaktadır. Bu bağlamda, monopson, yani talep tekeli ve dünya pazarında bir görünüm terimleri birbirini dışlamak zorunda değildir.
Golden Crown hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.golden-crown.ae
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Peter Hansen
BERLINER TAGESZEITUNG
+49 3020924044
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ALTIN TAÇ ŞİRKETLER TEMSİLCİLİK GRUBU IDEX 2023'TE SAVUNMA SANAYİİ İLE GÖRÜŞTÜ