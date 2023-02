Sua Excelência Mohamed Bin Kardous Alameri, Representação da Golden Crown Companies L.L.C. Group, negociando com representantes da Indústria de Defesa Internacional no IDEX / NAVDEX 2023 em Abhu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) GRUPO DE REPRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS DA COROA DOURADA MANTÉM CONVERSAÇÕES COM A INDÚSTRIA DE DEFESA NA IDEX 2023

BERLIN, GERMANY, February 23, 2023 / EINPresswire.com / -- A International Defence Exhibition & Conference (IDEX para abreviar) é a maior feira comercial da indústria de defesa para equipamento de segurança e defesa do Estado e realiza-se de dois em dois anos em Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).IDEX concentra-se em sistemas de combate ofensivo para ataque e sistemas defensivos para defesa.Em paralelo com IDEX, a NAVDEX (Naval Defence & Maritime Security Exhibition) terá lugar de 20 a 24 de Fevereiro de 2023 na ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), que inclui a marina ADNEC para embarcações navais, com demonstrações diárias sobre a água e uma área de exposição exterior.IDEX e NAVDEX 2023 , são as exposições de defesa mais estratégicas do mundo e são realizadas sob o patrocínio de Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos: https://idexuae.ae Vale a pena mencionar neste contexto que Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, está actualmente a construir um complexo de edifícios inter-religiosos, concebido pelo arquitecto britânico Sir David Adjaye, na ilha de Sa'adijat a norte da capital Abu Dhabi, denominado "Casa Abraâmica da Irmandade".O projecto tem as suas origens no "Documento sobre a Irmandade de Todos os Povos", razão pela qual este projecto, iniciado por Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pode certamente ser entendido como construção de pontes e diálogo entre religiões, cultura e tolerância.O Grupo Golden Crown Companies Representation L.L.C. (Representação de empresas da Coroa de Ouro L.L.C. Grupo), com sede em Abu Dhabi e liderado por Sua Excelência Mohamed Bin Kardous Alameri, apoia investidores internacionais no campo da gestão e do investimento. Para este efeito, o Grupo Golden Crown SOTAC tem à sua disposição análises estratégicas de mercado, conhecimentos distintivos e relações locais, que na associação dos Estados do GCC: Bahrain, Qatar, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, bem como nos candidatos do CCG: Iémen, Jordânia e Marrocos.O enfoque é em soluções transparentes e personalizadas, sendo o principal objectivo de cada estratégia um investimento bem sucedido e sustentável.Actualmente, o Grupo Golden Crown Companies Representation L.L.C. está a realizar conversações no IDEX e NAVDEX com representantes da indústria de defesa, que é um ramo da indústria que fabrica equipamento para os militares.A área central é a produção de armas, sistemas de armas móveis e estacionários e munições para o cumprimento de tarefas de segurança soberanas. O mercado do equipamento de defesa difere de outros mercados, principalmente porque na maioria dos países industrializados o Estado é o monopsonista neste mercado; no máximo, são permitidos compradores estrangeiros - geralmente governos.É precisamente aqui que a Golden Crown Companies Representation L.L.C. Group intervém em benefício dos clientes do complexo militar-industrial no GCC, de acordo com leis e regulamentos que definem claramente o campo de actividade em que a indústria de defesa pode operar.Neste contexto, o Grupo Golden Crown vê o foco actual no trigésimo ano de existência do IDEX e NAVDEX, na área alargada das tecnologias de comunicação ou vigilância. Para olhar para o lado da procura da indústria de defesa, o Golden Crown Companies Representation L.L.C. Group distingue, neste contexto, entre os estados e os "restantes" requerentes. Neste contexto, os termos monopsónio, ou seja, monopólio da procura, e uma aparição no mercado mundial não são necessariamente mutuamente exclusivos.Pode encontrar mais informações sobre a Golden Crown aqui: https://www.golden-crown.ae

