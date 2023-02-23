جولدن كراون لتمثيل الشركات, تعقد مباحثات حول صناعة الدفاع في معرضي آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي
تمثيل شركات التاج الذهبي ذ. مجموعة حلول فردية شفافة ، حيث يكون الهدف الرئيسي لكل استراتيجية استثمار ناجح ومستدام!”BERLIN, GERMANY, February 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- يعتبر معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (اختصارا "آيدكس") أضخم معرض في صناعة الدفاع لتجارة معدات الأمن والدفاع الوطني، وينعقد كل عامين في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة).
— BERLINER TAGESZEITUNG (صحيفة برلينر اليومية)
يركز معرض آيدكس على أنظمة ردع الهجوم والأنظمة الدفاعية. وبالتوازي مع هذا المعرض ينعقد معرض نافدكس (معرض الدفاع والأمن البحري) خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويشتمل على قاعة مارينا مركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستعراض السفن البحرية بصفة يومية في الماء وفي منطقة العرض المفتوحة.
المعروف أن معرضي آيدكس ونافدكس 2023 هما أضخم معارض الدفاع الاستراتيجي على مستوى العالم، وينعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: https:/idexuae.ae
في هذا السياق، جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل حاليا على إنشاء مجمع الأديان، من تصميم المعماري البريطاني السير ديفيد أدجاي، على جزيرة السعديات شمال العاصمة الإماراتية أبوظبي ويُطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية".
يستمد المشروع جذوره من "وثيقة أخوة كافة البشر"، ومن ثم من المؤكد أن هذا المشروع الذي دشّنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سوف يكون بمثابة مد جسور الحوار بين الأديان، والثقافة والتسامح.
تحت قيادة سعادة اللواء/ محمد سالم بن كردوس العامري، (Mohamed Salem Bin Kardous Alameri) تقدم مجموعة شركة جولدن كراون لتمثيل الشركات. الدعم للمستثمرين العالميين في مجالي الإدارة والاستثمار. ولهذا الغرض، تمتلك مجموعة جولدن كراون سوتاك تحليلات استراتيجية للسوق، وخبرات مميزة وعلاقات محلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي: مملكة البحرين، قطر، الكويت، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة علاوة على الدول المرشحة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي: اليمن، والأردن والمغرب.
وينصب التركيز الأساسي على الشفافية، والحلول المخصصة سعيا إلى إنجاح كل استراتيجية وتحقيق الاستثمار المستدام.
تجري مجموعة شركة جولدن كراون لتمثيل الشركات, مباحثات على هامش معرض آيدكس ونافدكس مع ممثلي صناعة الدفاع وهي إحدى فروع شركات تصنيع المعدات العسكرية.
يتمثل المجال الرئيسي في إنتاج الأسلحة، وأنظمة الأسلحة والذخائر المتحركة والثابتة لتحقيق مهام الأمن السيادي. ويختلف سوق معدات الدفاع عن غيره من الأسواق، ويكمن الاختلاف الرئيسي في أنه في أغلب الدول الصناعية تكون الدولة محتكرة الشراء في هذا السوق؛ حيث يتم السماح في الغالب للمشترين الأجانب - عادةً الحكومات.
وهنا على الوجه الدقة تتدخل مجموعة شركة جولدن كراون لتمثيل الشركات, لصالح عملاء مجمع الصناعات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للقوانين والنظم التي تحدد بوضوح مجال النشاط الذي تعمل فيه صناعة الدفاع.
في ضوء هذه النبذة ترصد مجموعة شركة جولدن كراون لتمثيل الشركات- التركيز الحالي خلال الثلاثة عشرة سنة الأخيرة من عمر معرضي آيدكس ونافدكس في المجالات الواسعة للاتصال أو تكنولوجيا المراقبة. ولدراسة جانب الطلب في صناعة الدفاع، تميز مجموعة شركة جولدن كراون لتمثيل الشركات في هذا السياق بين الدول و"الجهات الطالبة" الأخرى. وفي هذا السياق، لا يشترط أن يكون مصطلح الاحتكار، أي احتكار الطلب، والظهور في السوق العالمي مصطلحا شاملا.
تتوفر مزيد من المعلومات حول جولدن كراون على الرابط: https:/www.golden-crown.ae
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Peter Hansen
BERLINER TAGESZEITUNG
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مجموعة جولدن كراون للتمثيل ذ م م تعقد محادثات مع صناعة الدفاع في معرض أيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي