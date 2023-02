ABU DHABI: IL GRUPPO DI RAPPRESENTANZA DELLE AZIENDE GOLDEN CROWN HA COLLOQUI CON L'INDUSTRIA DELLA DIFESA ALL'IDEX 2023

Sua Eccellenza Mohamed Bin Kardous Alameri negozia con le aziende del settore della difesa a IXEX / NADEX 2023, ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) IL GRUPPO DI RAPPRESENTANZA DELLE AZIENDE GOLDEN CROWN DIALOGA CON L'INDUSTRIA DELLA DIFESA A IDEX 2023

Il gruppo Golden Crown Companies Representation L.L.C. si concentra su soluzioni trasparenti e individuali, con l'obiettivo principale di ogni strategia: un investimento sostenibile e di successo!” — BERLINER TAGESZEITUNG (GIORNALE DI BERLINO)

L'Mostra e conferenza internazionale sulla difesa (IDEX in breve) è la più grande fiera dell'industria della difesa per le attrezzature di sicurezza e difesa dello Stato e si tiene ogni due anni ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).IDEX si concentra sui sistemi di combattimento offensivi per l'attacco e sui sistemi difensivi per la difesa.Parallelamente all'IDEX, dal 20 al 24 febbraio 2023 si terrà il NAVDEX (Salone della difesa navale e della sicurezza marittima) presso l'ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), che comprende la marina ADNEC per le navi militari, con dimostrazioni quotidiane in acqua e un'area espositiva all'aperto.IDEX e NAVDEX 2023 sono le esposizioni più strategiche al mondo nel campo della difesa e si svolgono sotto il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti: https://idexuae.ae In questo contesto, vale la pena ricordare che Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, sta attualmente costruendo un complesso di edifici interreligiosi, progettato dall'architetto britannico Sir David Adjaye, sull'isola di Sa'adijat a nord della capitale Abu Dhabi, chiamato "Casa abramitica della fratellanza".Il progetto trae origine dal "Documento sulla fratellanza di tutti i popoli", motivo per cui questo progetto, voluto da Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, può certamente essere inteso come costruzione di ponti e dialogo tra religioni, cultura e tolleranza.Il gruppo Rappresentanza delle aziende Golden Crown L.L.C., con sede ad Abu Dhabi e guidato da Sua Eccellenza Mohamed Bin Kardous Alameri, supporta gli investitori internazionali nel campo della gestione e degli investimenti. A tal fine, il Gruppo Golden Crown SOTAC dispone di analisi di mercato strategiche, competenze distintive e relazioni locali, che nell'associazione degli Stati del CCG: Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, nonché nei paesi candidati del CCG: Yemen, Giordania e Marocco.L'attenzione si concentra su soluzioni trasparenti e individuali, con l'obiettivo principale di ogni strategia che è un investimento di successo e sostenibile.Attualmente, il gruppo Rappresentanza delle società Golden Crown L.L.C. sta tenendo colloqui all'IDEX e al NAVDEX con i rappresentanti dell'industria della difesa, che è un ramo dell'industria che produce attrezzature per le forze armate.Il settore principale è la produzione di armi, sistemi d'arma mobili e fissi e munizioni per adempiere ai compiti di sicurezza della sovranità. Il mercato delle attrezzature per la difesa si differenzia da altri mercati soprattutto perché nella maggior parte dei Paesi industrializzati lo Stato è monopsonista in questo mercato; al massimo sono ammessi acquirenti stranieri, di solito governi.È proprio qui che il Gruppo Rappresentanza delle società della Corona d'Oro L.L.C. interviene a beneficio dei clienti del complesso militare-industriale del CCG, in conformità a leggi e regolamenti che definiscono chiaramente il campo di attività in cui può operare l'industria della difesa.In questo contesto, il Golden Crown Group vede l'attuale focus, nel trentesimo anno di esistenza di IDEX e NAVDEX, nell'area ampliata delle tecnologie di comunicazione e sorveglianza. Per guardare al lato della domanda dell'industria della difesa, il Gruppo Golden Crown Companies Representation L.L.C. distingue in questo contesto tra gli Stati e i "restanti" richiedenti. In questo contesto, i termini monopsonio, cioè monopolio della domanda, e apparizione sul mercato mondiale non si escludono necessariamente a vicenda.Per ulteriori informazioni su Golden Crown, consultare il sito: https://www.golden-crown.ae

