"Revolutionizing Treatment: Vagus Nerve Stimulation Market Growth Driven by Neurological & Psychiatric Disorders"

Vagus Nerve Stimulation Market size, share

"Emerging Trends and Innovations in Vagus Nerve Stimulation Industry for Improved Neurological and Psychiatric Disorders Management"

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, February 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฏ๐š๐ ๐ฎ๐ฌ ๐ง๐ž๐ซ๐ฏ๐ž ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง?

Vagus Nerve Stimulation (VNS) is a medical procedure that involves the implantation of a device that stimulates the vagus nerve, which is one of the longest nerves in the body that connects the brain to various organs such as the heart, lungs, and digestive system. The vagus nerve plays a crucial role in regulating many bodily functions, including heart rate, digestion, and breathing.

The VNS device is usually implanted in the left side of the chest and connected to the vagus nerve in the neck through a small incision. The device sends electrical impulses to the nerve, which then sends signals to the brain to regulate various functions.

The major factors that drive the growth of global vagus nerve stimulation market are increase in prevalence of neurological disorders as migraine and epilepsy among all age groups and positive clinical outcomes regarding the use of this technique. However, dearth of skilled professionals and high cost associated with neurostimulator devices restrict the market growth. Conversely, increase in R&D activities to expand the indications for the use of neurostimulators is expected to provide lucrative growth opportunities to the market. For instance, vagus nerve stimulation is being explored for managing diseases related to organs and muscle function connected to the vagus nerve.

๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐๐ƒ๐ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ญ : https://www.alliedmarketresearch.com/request-toc-and-sample/3968

๐“๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž

1. Medtronic Plc.

2. ElectroCore LLC

3. LivaNova Plc.

4. Boston Scientific Corporation

5. Aleva Neurotherapeutics SA

6. BioControl Medical

7. Bioness Inc.

8. EnteroMedics Inc.

9. Nevro Corporation

10. NeuroPace Inc.

โ€ƒ๐•๐š๐ ๐ฎ๐ฌ ๐๐ž๐ซ๐ฏ๐ž ๐’๐ญ๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ

๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ฝ๐’‚๐’ˆ๐’–๐’” ๐‘ต๐’†๐’“๐’—๐’† ๐‘บ๐’•๐’Š๐’Ž๐’–๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ (๐‘ฝ๐‘ต๐‘บ) ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐’Š๐’” ๐’‚ ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’Š๐’๐’ ๐’–๐’”๐’•๐’“๐’š, ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’†๐’ ๐’ƒ๐’š ๐’•๐’‰๐’† ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’‚๐’๐’†๐’๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐’๐’†๐’–๐’“๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐’‚๐’๐’ ๐’‘๐’”๐’š๐’„๐’‰๐’Š๐’‚๐’•๐’“๐’Š๐’„ ๐’ ๐’Š๐’”๐’๐’“๐’ ๐’†๐’“๐’” ๐’”๐’–๐’„๐’‰ ๐’‚๐’” ๐’†๐’‘๐’Š๐’๐’†๐’‘๐’”๐’š, ๐’ ๐’†๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’”๐’Š๐’๐’, ๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’Š๐’ˆ๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’†๐’”. ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐’Š๐’” ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’„๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜ ๐’‚๐’• ๐’‚ ๐’”๐’Š๐’ˆ๐’๐’Š๐’‡๐’Š๐’„๐’‚๐’๐’• ๐’“๐’‚๐’•๐’† ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’†๐’‚๐’“๐’”, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‚ ๐’“๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’๐’‡ ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’‘๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’๐’” ๐’„๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’—๐’‚๐’“๐’Š๐’๐’–๐’” ๐’†๐’๐’ -๐’–๐’”๐’†๐’“๐’”.

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:

The VNS market is segmented by product type, including implantable VNS devices and external VNS devices. Implantable VNS devices hold the largest market share, as they are more effective and provide continuous stimulation. However, external VNS devices are gaining popularity as they are non-invasive and can be used for a wider range of applications.

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

The VNS market is further segmented by application, including depression, epilepsy, and migraine. Epilepsy holds the largest market share, owing to the high prevalence of the disease and the effectiveness of VNS therapy in reducing seizure frequency. However, depression is expected to be the fastest-growing application segment in the coming years, due to the growing incidence of depression worldwide.

๐๐ฒ ๐๐ข๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ:

The VNS market is also segmented by biomaterial, including ceramics, metallic, and polymerics. Metallic biomaterials hold the largest market share, owing to their high strength and durability. However, ceramic biomaterials are expected to grow at a significant rate in the coming years, due to their biocompatibility and low risk of tissue rejection.

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ:

The VNS market is segmented by end-user, including hospitals, ambulatory surgical centers (ASCs), and others. Hospitals hold the largest market share, owing to the availability of advanced medical infrastructure and skilled healthcare professionals. However, ASCs are expected to grow at a significant rate in the coming years, due to their cost-effectiveness and patient convenience.

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

The VNS market is segmented by region, including North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA. North America holds the largest market share, owing to the high prevalence of neurological and psychiatric disorders in the region and the availability of advanced medical infrastructure. However, Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the coming years, due to the growing healthcare expenditure and increasing awareness about VNS therapy.

๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ฒ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž : https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/3968

๐ ๐‘๐„๐๐”๐„๐๐“๐‹๐˜ ๐€๐’๐Š๐„๐ƒ ๐๐”๐„๐’๐“๐ˆ๐Ž๐๐’?

1. What is Vagus Nerve Stimulation (VNS) therapy?

2. What are the different types of VNS devices available in the market?

3. What are the major applications of VNS therapy?

4. How does VNS therapy work in treating neurological and psychiatric disorders?

5. What are the potential benefits and risks of VNS therapy?

6. What are the factors driving the growth of the VNS market?

7. How is the VNS market segmented by product, application, biomaterial, and end-user?

8. Which region holds the largest market share in the VNS market?

9. What are the challenges faced by the VNS market and how are they being addressed?

10. What are the future growth prospects for the VNS market?

๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐€๐ฅ๐ฅ๐ข๐ž๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก:

๐‘น๐’†๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐‘ท๐’‚๐’•๐’‰๐’๐’ˆ๐’†๐’ ๐‘ป๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ฒ๐’Š๐’•๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/respiratory-pathogen-testing-kits-market-A15060

๐‘ฏ๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’ ๐‘ช๐’‚๐’‘๐’‚๐’„๐’Š๐’•๐’š ๐‘ด๐’‚๐’๐’‚๐’ˆ๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐‘บ๐’๐’๐’–๐’•๐’Š๐’๐’ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/hospital-capacity-management-solution-market-A15070

๐‘ฏ๐‘ท๐‘ฝ ๐‘ป๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’ ๐‘ท๐’‚๐’‘ ๐‘ป๐’†๐’”๐’• ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/hpv-testing-and-pap-test-market-A14373

๐‘จ๐’†๐’”๐’•๐’‰๐’†๐’•๐’Š๐’„ ๐‘ณ๐’‚๐’”๐’†๐’“๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/laser-aesthetics-market-A14374

๐‘ญ๐’‚๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐‘จ๐’†๐’”๐’•๐’‰๐’†๐’•๐’Š๐’„๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/facial-aesthetics-market-A14377

๐‘ด๐’†๐’ ๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐‘ซ๐’†๐’—๐’Š๐’„๐’† ๐‘น๐’†๐’ˆ๐’–๐’๐’‚๐’•๐’๐’“๐’š ๐‘จ๐’‡๐’‡๐’‚๐’Š๐’“๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/medical-device-regulatory-affairs-market-A16307

๐‘ฉ๐’๐’๐’† ๐‘ฝ๐’๐’Š๐’ ๐‘ญ๐’Š๐’๐’๐’†๐’“๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/bone-void-fillers-market-A16839

๐‘ฏ๐’๐’–๐’”๐’† ๐‘ซ๐’–๐’”๐’• ๐‘ด๐’Š๐’•๐’† ๐‘จ๐’๐’๐’†๐’“๐’ˆ๐’š ๐‘ป๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/house-dust-mite-allergy-treatment-market-A16570

๐‘ณ๐’‚๐’”๐’†๐’“ ๐‘ฏ๐’‚๐’Š๐’“ ๐‘น๐’†๐’Ž๐’๐’—๐’‚๐’ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/laser-hair-removal-market-A17035

๐‘ซ๐’Š๐’ˆ๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’—๐’† & ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’‚๐’ ๐‘น๐’†๐’Ž๐’†๐’ ๐’Š๐’†๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/digestive-&-intestinal-remedies-market-A17077

๐‘ป๐’†๐’๐’ ๐’๐’ ๐‘น๐’†๐’‘๐’‚๐’Š๐’“ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• - https://www.alliedmarketresearch.com/tendon-repair-market-A17088

๐‘ฌ๐’–๐’“๐’๐’‘๐’†๐’‚๐’ ๐‘จ๐’๐’•๐’Š๐’ƒ๐’Š๐’๐’•๐’Š๐’„๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/european-antibiotics-market-A10311

๐‘บ๐’‘๐’Š๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’†๐’“ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/spirometer-market-A10602

๐‘ฉ๐’Š๐’๐’Ž๐’†๐’ ๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐‘พ๐’‚๐’“๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’ ๐‘ป๐’‰๐’‚๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ซ๐’†๐’—๐’Š๐’„๐’†๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/biomedical-warming-and-thawing-devices-market-A10885

๐‘ฉ๐’๐’ ๐’š ๐‘ญ๐’‚๐’• ๐‘ด๐’†๐’‚๐’”๐’–๐’“๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/body-fat-measurement-market-A10896

๐‘ช๐’‚๐’“๐’ ๐’Š๐’‚๐’„ ๐‘ด๐’‚๐’‘๐’‘๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/cardiac-mapping-market-A10920

๐‘ช๐’†๐’๐’๐’–๐’๐’Š๐’•๐’† ๐‘ป๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/cellulite-treatment-market-A10923

๐‘ฌ๐’๐’›๐’š๐’Ž๐’† ๐‘น๐’†๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐‘ป๐’‰๐’†๐’“๐’‚๐’‘๐’š ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/enzyme-replacement-therapy-market-A10949

๐‘ฏ๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’ ๐‘ฉ๐’†๐’ ๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/hospital-beds-market-A15374

๐‘ช๐’‰๐’๐’๐’†๐’”๐’•๐’†๐’“๐’๐’ ๐‘ป๐’†๐’”๐’• ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• https://www.alliedmarketresearch.com/cholesterol-test-market-A15370