金冠公司代表小组在阿布扎比举行的2023年国际国防展上与国防工业进行会谈
金冠公司代表L.L.C.集团专注于透明的、个性化的解决方案，每个策略的主要目标是成功的、可持续的投资”BERLIN, GERMANY, February 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- 国际防务展和会议（简称IDEX）是防务行业最大的国家安全和防务设备贸易展览会，每两年在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行。
— BERLINER TAGESZEITUNG (柏林日报)
IDEX的重点是用于攻击的进攻性作战系统和用于防御的防御性系统。
与IDEX同时举行的NAVDEX（海军防务与海事安全展）将于2023年2月20日至24日在ADNEC（阿布扎比国家展览公司）举行，其中包括ADNEC海军舰艇码头，每天有水上演示和室外展区。
IDEX和NAVDEX 2023，是世界上最具战略意义的国防展览，由阿拉伯联合酋长国总统谢赫-穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬殿下赞助举办：https://idexuae.ae
在这种情况下，值得一提的是，阿拉伯联合酋长国总统谢赫-穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬殿下目前正在首都阿布扎比北部的萨阿迪亚特岛建造一个跨宗教的建筑群，由英国建筑师大卫-阿贾耶爵士设计，称为 "亚伯拉罕兄弟会之家"。
该项目起源于 "所有人的兄弟关系文件"，这就是为什么这个由谢赫-穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬殿下发起的项目，当然可以理解为宗教、文化和宽容之间的桥梁建设和对话。
金冠公司代表L.L.C.集团，总部设在阿布扎比，由穆罕默德-本-卡杜斯-阿拉梅里阁下领导，在管理和投资领域支持国际投资者。为此，金冠SOTAC集团拥有战略性的市场分析、独特的专业知识和当地的关系，在海合会国家的协会中。巴林、卡塔尔、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国，以及海合会的候选国。也门、约旦和摩洛哥。
重点是透明、定制的解决方案，每个战略的主要目标是成功和可持续的投资。
目前，金冠公司代表L.L.C.集团正在IDEX和NAVDEX上与国防工业的代表进行会谈，国防工业是为军队制造设备的工业分支。
其核心领域是生产武器、移动和固定的武器系统和弹药，以完成主权安全任务。国防设备市场与其他市场的不同之处主要在于，在大多数工业化国家，国家是这个市场的垄断者；最多允许外国买家--通常是政府--进入。
这正是金冠公司代表L.L.C.集团为了海合会军工综合体客户的利益，根据明确规定国防工业可以经营的活动领域的法律和法规进行干预的地方。
在此背景下，金冠集团认为，在IDEX和NAVDEX存在的第30年，目前的重点是在扩大的通信或监控技术领域。 为了考察国防工业的需求方，金冠公司代表L.L.C.集团在这方面区分了国家和 "其余 "需求方。在这种情况下，垄断（即需求垄断）和在世界市场上出现的术语并不一定相互排斥。
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Peter Hansen
BERLINER TAGESZEITUNG
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