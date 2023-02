IDEX 2023: GOLDEN CROWN COMPANIES REPRESENTATION GROUP S'ENTRETIENT AVEC L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE À ABU DHABI

Son Excellence Mohamed Bin Kardous Alameri, Groupe Golden Crown Companies Representation L.L.C. GOLDEN CROWN COMPANIES REPRÉSENTATION GROUPE DE SOCIÉTÉS S'ENTRETIENT AVEC L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE À L'IDEX 2023 À ABU DHABI

Le groupe Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C. met l'accent sur des solutions transparentes et individuelles, l'objectif principal de chaque stratégie étant un investissement réussi et durable” — BERLINER TAGESZEITUNG (JOURNAL DE BERLIN)

BERLIN, GERMANY, February 23, 2023 / EINPresswire.com / -- L'International Defence Exhibition & Conference (IDEX en abrégé) est le plus grand salon économique de l'industrie de la défense pour la sécurité de l'État et les équipements de défense et se tient tous les deux ans à Abu Dhabi (Émirats arabes unis).L'IDEX est axé sur les systèmes de combat offensifs, pour l'attaque, et défensifs, pour la défense.Parallèlement à l'IDEX, le NAVDEX (Naval Defence & Maritime Security Exhibition) se tiendra du 20 au 24 février 2023 sur le site de l'ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), qui comprend la marina de l'ADNEC pour les navires de la marine, avec des démonstrations quotidiennes sur l'eau et une zone d'exposition en plein air.L'IDEX et le NAVDEX 2023 , qui sont les salons de défense les plus stratégiques au monde, sont placés sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis : https://idexuae.ae Dans ce contexte, il convient de mentionner en passant que Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, fait actuellement construire un complexe interreligieux, conçu par l'architecte britannique Sir David Adjaye, sur l'île de Sa'adijat, au nord de la capitale Abu Dhabi, sous le nom de "Maison abrahamique de la fraternité".Le projet trouve son origine dans le "Document sur la fraternité de tous les hommes", raison pour laquelle ce projet, initié par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, peut être considéré comme un pont et un dialogue entre les religions, la culture et la tolérance.Le groupe Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C., basé à Abu Dhabi et dirigé par Son Excellence Mohamed Bin Kardous Alameri, soutient les investisseurs internationaux dans le domaine de la gestion et de l'investissement. Pour ce faire, le groupe Golden Crown SOTAC dispose d'analyses de marché stratégiques, d'expertises pointues et de relations locales qui, dans l'association des pays du CCG : Bahreïn, Qatar, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis ainsi que dans les pays candidats au CCG : Yémen, Jordanie et Maroc.L'accent est mis sur des solutions transparentes et individuelles, l'objectif principal de chaque stratégie étant un investissement réussi et durable.Actuellement, le groupe Golden Crown Companies Représentation L.L.C. est en discussion avec des représentants de l'industrie de l'armement, un secteur qui produit des équipements pour l'armée, lors des salons IDEX et NAVDEX.Le cœur de métier est la fabrication d'armes, de systèmes d'armes mobiles et fixes et de munitions pour remplir des missions de sécurité souveraines. Le marché de l'armement se distingue des autres marchés principalement par le fait que, dans la plupart des pays industrialisés, l'État est monopsone sur ce marché ; il arrive tout au plus que des demandeurs étrangers - le plus souvent des gouvernements - soient admis.C'est précisément là que le groupe Golden Crown Companies Représentation L.L.C. intervient dans le domaine du CCG, au profit des clients du complexe militaro-industriel, conformément aux lois et aux réglementations qui définissent clairement le champ d'action dans lequel l'industrie de l'armement peut évoluer.Dans ce contexte, le groupe Golden Crown considère que la priorité actuelle, en cette trentième année d'existence de l'IDEX et du NAVDEX, est le domaine élargi des technologies de communication ou de surveillance. Afin d'examiner le côté de la demande de l'industrie de la défense, le groupe Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C. fait une distinction entre les États et le "reste" des demandeurs. Les termes monopsone, c'est-à-dire monopole de la demande, et présence sur le marché mondial ne s'excluent pas nécessairement.Pour plus d'informations sur la Golden Crown, cliquez ici : https://www.golden-crown.ae

