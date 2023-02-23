超級跑車租賃公司 Classic Parade 推出英國首個加密貨幣支付服務

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倫敦, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 英國超級跑車租賃的龍頭公司之一剛推出了加密貨幣支付系統，以供租用全球最出眾的超級跑車。 客戶現時可以選用如比特幣 (Bitcoin) 或以太坊 (Ethereum) 等加密貨幣及英鎊，作為租用來自 28 個奢華品牌、100 多部超級跑車的付款方式。 價值 £240 萬英鎊的 Bugatti Chiron，分別在公司位於倫敦、曼徹斯特和愛丁堡陳列室可供租用，每日租金為 £200,000 英鎊，即 220.75 ETH 或 11.696 BTC。

Classic Parade 創辦人兼老闆 Andrew Brown 表示：「我們的客戶群來自世界各地，他們希望在付款租用我們的超級跑車時，毋須面對匯率和匯款費用所帶來的煩擾和成本。 我們許多客戶持有大量加密貨幣資產，因此為他們提供這些付款選擇是合理的。 交易是即時進行的，我們亦可以透過加密貨幣收取按金，然後在租用期屆滿後輕鬆退還按金。」

加密貨幣付款將通過 Classic Parade 安全穩妥的錢包進行，並會採取一切必要措施確保轉帳時的安全。 資金一經轉賬及簽訂租賃協議後，超級跑車將會被領取或交付至客戶的英國地址。

Andrew Brown 補充說： 「我們必須進行租車時常見的身份認證，但這些認證是很容易處理的，亦會使每項重複交易變得更簡便。 我們通過這種方式，還可以提供充分的「客戶身分審查」認證。」 Classic Parade 夏季最受歡迎的租用車款之一是 Lamborghini Huracan Spyder，每日租金為 £1,100 英鎊，即 1.21 ETH 或 0.064 BTC。 Andrew Brown 表示： 「我們預計在未來幾個月內，加密貨幣投資者將對租用我們的超級跑車產生極大興趣。 許多投資者都較為年輕，他們想展示自己擁有的財富，因此該市場對超級跑車具有強烈興趣。」

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