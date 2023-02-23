超级跑车租赁公司Classic Parade在英国首次推出加密货币支付服务

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伦敦, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 英国一家领先的超级跑车租赁公司刚刚推出一种加密货币支付系统，服务全球最出众的超级跑车租赁业务。 目前，客户可以选择以比特币、以太坊加密货币或英镑支付28个豪华品牌的100多辆超级跑车。 在伦敦、曼彻斯特和爱丁堡的展厅里，可以租赁一款售价240万英镑的布加迪凯龙（Bugatti Chiron），日租金为20万英镑（220.75ETH或11.696BTC）。

Classic Parade创始人兼老板Andrew Brown表示：“我们的客户属于国际化客户，他们希望在支付超级跑车租赁费用时，不会面临汇率、转账费的麻烦及成本。 我们的许多客户持有大量的加密货币，因此为他们提供加密货币支付服务的选项是有意义的。 由于租赁交易的即时性，我们也可以用加密货币收取押金，然后在租赁到期后退还押金，这也很方便。”

利用加密货币向Classic Parade的安全钱包进行支付，并且采取所有必要的步骤确保资金转账安全。 完成资金转账及签署租赁协议后，即可取走超级跑车或将超级跑车运送至客户所在的英国地址。

Andrew Brown补充道：“我们必须仔细检查租用车辆所需的常规身份验证，但这些都是很容易的操作，而且每次与客户的重复交易都会让验证变得更简单。 通过这样方式，我们也可以提供充分的‘了解你的客户’的检查。” 兰博基尼Huracan Spyder是Classic Parade夏季最受欢迎的一款租赁汽车，日租金为1,100英镑（1.21ETH或0.064BTC）。

Andrew Brown表示：“我们预计，接下来的几个月，加密货币投资者会对租赁我们旗下出色的超级跑车产生极大的兴趣。 许多投资者相对年轻，他们希望展示财富，因此对租赁市场超级跑车的兴趣非常强烈。”

您可以在 https://www.classicparade.co.uk 网站查看全系列超级跑车及其价格。

联系方式：

James Goble, Classic Parade

+44 (0) 333 355 3595

rent@classicparade.co.uk

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49b34c75-e25e-4725-bd2c-0b83c37cfe83