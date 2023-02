Alation lance des places de marché de données permettant à ses clients de découvrir des données tierces de confiance

Tenant sa promesse de se connecter à tout, Alation annonce également le lancement de Connected Sheets pour Microsoft Excel et d'Alation Anywhere pour Microsoft Teams

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Californie, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , le leader des solutions de veille de données d'entreprise , a annoncé le lancement d'Alation Marketplaces, un nouveau produit qui permet à des ensembles de données tierces d'enrichir les données existantes dans Alation Data Catalog pour une analyse plus riche. Par ailleurs, la société a étendu Alation Anywhere à Microsoft Teams et Alation Connected Sheets à Microsoft Excel afin d'aider les utilisateurs de données à accéder à des informations contextuelles du catalogue directement au sein de leur outil de choix.



S'appuyer sur des données tierces peut permettre d'y voir plus clair sur des risques et opportunités que les entreprises pourraient ne pas détecter avec des données propriétaires générées par leurs propres opérations. Par exemple, le secteur du voyage aérien est alimenté par un flux continu de données produites en interne sur les clients, le carburant et la maintenance prédictive. Dans le même temps, l'accès à des données externes, comme les configurations météorologiques, est crucial pour optimiser l'expérience des clients et rationaliser l'efficacité opérationnelle. Cependant, alors que le nombre de fournisseurs de données tierces augmente rapidement, trouver des données tierces de confiance prend de plus en plus de temps et est de plus en plus difficile.

Découvrez facilement des ensembles de données externes et enrichissez vos données grâce à Alation Marketplaces

Alation Marketplaces permet aux utilisateurs d'explorer les données tierces externes de fournisseurs tels que Snowflake , Amazon Web Services ( AWS ) et data.gov afin de complémenter les données existantes dans Alation Data Catalog. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher et découvrir des données de solutions distinctes dans un environnement unique bien organisé avec des données d'échantillon faciles à scanner. Avec Alation Marketplaces, tout le monde au sein d'une organisation peut trouver et intégrer de manière pratique des données externes dans un processus qui serait autrement fastidieux et difficile.

« Alation Marketplaces nous permet de devenir les champions de nos données », a déclaré Patricia Lendrum , responsable principale de la gouvernance des données chez RaceTrac. « Nous avons rencontré une situation dans laquelle nous avions une immense liste d'emplacements de magasins avec des adresses, des latitudes et des longitudes, mais nous avions besoin de connaître le comté à des fins fiscales. Auparavant, notre équipe utilisait Google Earth pour saisir manuellement les coordonnées de manière individuelle afin de trouver le comté. Grâce à Alation Marketplaces, nous pouvons facilement trouver les ensembles de données dont nous avons besoin pour automatiser la cartographie des comtés. Ces ensembles de données ont fait gagner énormément de temps à nos employés et nous ont aidés à éviter des problèmes fiscaux. »

« Enrichir les données d'entreprises avec des données externes peut fournir de nouvelles informations exaltantes », a commenté Aaron Kalb , directeur de la stratégie et cofondateur d'Alation. « Auparavant, nous n'avions catalogué des ensembles de données qu'au sein des environnements de données de nos clients. Grâce à Alation Marketplaces, les utilisateurs peuvent facilement découvrir et explorer une mine d'or d'ensembles de données pertinents, sans effectuer de recherches sur plusieurs sites distincts. Avec Marketplaces, nous concrétisons la vision d'Alation d'aider les gens à trouver l'ensemble de données dont ils ont besoin, où qu'il se trouve. »

Veille des données pour les utilisateurs commerciaux

Alation approfondit sa promesse de se connecter aux outils et applications largement utilisés. Alors qu' Alation Anywhere sera bientôt disponible pour Microsoft Teams, les utilisateurs commerciaux et les équipes des données pourront avoir un aperçu des métadonnées utiles issues d'Alation Data Catalog directement au sein de Microsoft Teams et collaborer de manière fluide avec d'autres, sans perturber leur flux de travail. Cela s'ajoute à l'intégration existante d'Alation Anywhere pour Slack et Tableau . De plus, Alation Connected Sheets prend désormais en charge Microsoft Excel afin d'aider les utilisateurs commerciaux à importer des données de confiance en temps réel depuis une variété de bases de données sources dans l'outil de tableurs le plus largement utilisé.

M. Kalb a ajouté : « Tout le monde au sein d'une organisation devrait avoir accès à des données de confiance, des analystes des données aux scientifiques des données, en passant par les utilisateurs commerciaux. Pourtant, trop souvent, les utilisateurs commerciaux ne peuvent pas prendre de décisions éclairées par les données car ils ne savent pas où obtenir des données de confiance ou alors ils doivent se fier à des collègues techniques. Nous supprimons ces obstacles en rencontrant tous les utilisateurs là où ils se trouvent déjà — dans les outils avec lesquels ils sont le plus familiers, de Microsoft Excel et Teams à Slack, ou encore Tableau . »

Alation Connected Sheets pour Microsoft Excel et Alation Marketplaces sont disponibles immédiatement pour les clients existants, tandis qu'Alation Anywhere pour Microsoft Teams sera disponible prochainement.

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, notamment en recherche et découverte de données, gouvernance des données, gestion des données, analyse et transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données . Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, notamment AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise fait également partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .