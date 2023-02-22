第 20 屆年度國際商業獎®參選資料徵集

可持續發展成就的新獎項類別

/EIN News/ -- 維吉尼亞州費爾法克斯, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 史蒂夫獎現在接受第 20 屆年度 國際商業獎 ®提名，這是全球首屈一指的商業獎項比賽，每年吸引來自 60 多個國家和地區的組織的提名。



全球所有個人和組織，不論是公共或私人、營利性或非營利性、規模大小與否，均可以提交國際商業獎的提名。早鳥報名截止日期為 4 月 12 日，報名費已降低。最後報名截止日期為 5 月 10 日，不過，在 6 月 14 日前接受逾期參選資料，但需支付滯納金。參賽詳情可在 www.StevieAwards.com/IBA 獲取。

由全球 150 多位高管組成的評審團將決定史蒂夫金獎、銀獎和銅獎的獲獎者。獲獎者將於 8 月 11 日公佈，並於今年 10 月在意大利羅馬舉行盛大的慶祝宴會。

國際商業獎旨在表彰工作場所各個方面的成就。獎項類別包括：

2023 年的國際商業獎有許多新颖和優化後的特色：

現推出一個由五個類別構成的全新組別，以表彰在可持續發展方面取得的 成就 。五個類別中的每一個分為六個地區子類別。

。五個類別中的每一個分為六個地區子類別。 許多 類別組 中都包含新類別，尤其是在 成就 、 活動 、 營銷 、 移動網站和應用程式 、 新產品和服務 、 公共關係 、 視頻 和 網站 類別中。

中都包含新類別，尤其是在 、 、 、 、 、 、 和 類別中。 以前稱為資訊科技的類別組已更名為 技術 ，以更好地反映所有類型的技術相關成果都受到歡迎，可在這些類別中獲得提名。

，以更好地反映所有類型的技術相關成果都受到歡迎，可在這些類別中獲得提名。 2019 冠狀病毒類別已被取消。

2022 年國際商業獎 (IBA) 的史蒂夫獎獲得者包括 Anexa BPO （墨西哥）、Abu Dhabi Ports Group （阿聯酋）、DHL Express （全球）、Filinvest Alabang Inc. （菲律賓）、Halkbank （土耳其）、IBM （美國）、LLYC （西班牙）、Lotte Duty Free （韓國）、MDI Ventures （印度尼西亞）、Megaphone （澳大利亞）、MetLife China、Octopus Energy （英國）、Ooredoo （新加坡）、Sleepm Global Inc. （加拿大）、Unicef Cambodia、Viettel Group （越南）、Wolters Kluwer Legal 和 Regulatory U.S.等等。

關於史蒂夫獎

史蒂夫獎包括八個獎項：亞洲-太平洋史蒂夫獎、德國史蒂夫獎、中東和北非史蒂夫獎、美國商業獎®、國際商業獎®、史蒂夫優秀雇主獎、史蒂夫女性企業家獎，以及史蒂夫銷售與客戶服務獎。史蒂夫獎比賽每年收到來自 70 多個國家／地區的組織的超過 12,000 份參選資料。史蒂夫獎表彰全球各種類型、規模的組織及相關人士在職場中的傑出表現。欲了解史蒂夫獎的更多資訊，請訪問 http://www.StevieAwards.com 。

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Nina@StevieAwards.com