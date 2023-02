Aufruf zur Nominierung für die 20. jährlichen International Business Awards® veröffentlicht

Neue Preiskategorien für Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit

Alle Einzelpersonen und Unternehmen weltweit – ob öffentlich oder privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein – können Nominierungen für die International Business Awards einreichen. Deadline für die Teilnahme als Frühbucher mit reduzierten Teilnahmegebühren ist der 12. April. Die finale Teilnahmefrist ist der 10. Mai, Nachzügler werden jedoch bis zum 14. Juni mit Zahlung einer Verspätungsgebühr akzeptiert. Details zur Teilnahme finden Sie unter www.stevieawards.com/IBA.

Jurys, die mit mehr als 150 Führungskräften aus der ganzen Welt besetzt sind, werden die Gewinner des Gold, Silver und Bronze Stevie Awards küren. Die Gewinner werden am 11. August bekanntgegeben und im Oktober bei einem Galabankett in Rom, Italien, gefeiert.

Die International Business Awards würdigen Leistungen in allen Bereichen der Arbeitswelt. Zu den Kategorien gehören:

Bei den International Business Awards 2023 gibt es zahlreiche neue und überarbeitete Features:

Es gibt eine völlig neue Gruppe von fünf Kategorien zur Anerkennung von Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit . Jede der fünf Kategorien ist in sechs geografische Unterkategorien unterteilt.

. Jede der fünf Kategorien ist in sechs geografische Unterkategorien unterteilt. Es gibt neue Kategorien in vielen der Kategoriegruppen , insbesondere in den Kategorien für Errungenschaften , Ereignisse , Marketing , Mobile Websites und Apps , Neue Produkte und Dienstleistungen , Öffentlichkeitsarbeit , Video und Webseiten .

, insbesondere in den Kategorien für , , , , , , und . Die Kategoriegruppe, die früher als Informationstechnologie bekannt war, wurde in Technologie umbenannt, um besser zum Ausdruck zu bringen, dass alle Arten von technologiebezogenen Leistungen für diese Kategorien nominiert werden können.

umbenannt, um besser zum Ausdruck zu bringen, dass alle Arten von technologiebezogenen Leistungen für diese Kategorien nominiert werden können. Die COVID-19-Kategorien wurden abgeschafft.

Zu den Stevie-Award-Gewinnern der IBA 2022 gehören Anexa BPO (Mexiko), Abu Dhabi Ports Group (VAE), DHL Express (weltweit), Filinvest Alabang Inc. (Philippinen), Halkbank (Türkei), IBM (USA), LLYC (Spanien), Lotte Duty Free (Südkorea), MDI Ventures (Indonesien), Megaphone (Australien), MetLife China, Octopus Energy (Großbritannien), Ooredoo (Singapur), Sleepm Global Inc. (Kanada), Unicef Kambodscha, Viettel Group (Vietnam), Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S., und viele mehr.

Über die Stevie Awards



Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .

Kontakt:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com