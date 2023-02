Midland agrandit sa propriété Patris et acquiert une position stratégique pour l’or et le lithium en Abitibi

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’acquisition à 100% par désignation sur carte d’une importante position de terrain stratégique pour son potentiel pour l’or et le lithium dans le sud de l’Abitibi, Québec. Cette nouvelle acquisition adjacente à l’est de la propriété aurifère Patris de Midland, consiste en 133 claims (74 km carrés) et est située à environ 60 kilomètres au nord-ouest de la ville de Val d’Or.



Cette position couvre plus de 25 kilomètres des sédiments turbiditiques de la Formation du Lac Caste, immédiatement au sud de la faille Manneville-Nord qui est une faille subsidiaire de la prolifique faille aurifère Porcupine-Destor. Ces turbidites comprennent des essaims de dykes dioritiques ainsi que l’extrémité ouest du batholite de La Motte. Le contact sud des sédiments du Lac Caste est occupé par les roches ultramafiques de la Formation de La Motte-Vassan où une importante zone de déformation (Faille Manneville-Sud) peut être suivie sur plus de 10 kilomètres.

De plus, ces nouveaux claims se situent à environ 15 kilomètres à l’ouest du dépôt de lithium Authier, et à environ 45 kilomètres à l’ouest du dépôt LAN qui sont tous deux détenus par Sayona Mining Limited (« Sayona »). Le dépôt LAN contient des ressources minérales mesurées et indiquées (NI 43-101) de 73 675 000 tonnes à 1,05% Li 2 O et des ressources présumées de 28 246 000 tonnes à 1,08% Li 2 O. Le dépôt Authier contient des ressources minérales mesurées et indiquées (NI 43-101) de 14 140 000 tonnes à 1,01% Li 2 O et des ressources minérales présumées de 2 996 000 tonnes à 1,00% Li 2 O (Source : Communiqué de presse de Sayona daté du 1er mars 2022 ; SVP se référer au Tableau 1 pour le détail des ressources minérales).

Cette nouvelle position stratégique de Midland couvre plus de 10 kilomètres de la Formation de La Motte-Vassan qui consiste en des roches mafiques à ultramafiques et qui sont l’hôte des pegmatites à lithium au gîte Authier. Ces nouveaux claims couvrent également l’extrémité ouest et nord du Batholite de La Motte. Ce batholite, ainsi que le Batholite de La Corne qui sont composés de phases granodioritiques et monzonitiques, occupent une position centrale dans la répartition des principaux indices de lithium connus au nord de Val d’Or.

Midland planifie actuellement un levé magnétique à haute résolution afin de cartographier en détails les subtilités magnétiques ainsi que les structures qui pourraient recouper les roches ultramafiques et contenir des intrusions de pegmatites à spodumène.

Mise en garde

Les minéralisations retrouvées aux gîtes LAN et Authier de Sayona peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet Patris de Midland décrit dans ce communiqué.





Ressources Minérales LAN - Ciel Ouvert (Coupure 0,6 % Li 2 O) Tonnes Li 2 O % Mesurées 1,471,000 0,99 Indiquées 52,806,000 1,01 Présumées 13,874,000 0,96 Ressources Minérales LAN- Souterrain (Coupure 0,8 % Li 2 O ) Tonnes Li 2 O % Indiquées 19,398,000 1,18 Présumées 14,372,000 1,19 Ressources Minérales LAN - Total (NI 43-101) Tonnes Li 2 O % Mesurées + Indiquées 73,675,000 1,05 Présumées 28,246,000 1,08 Ressources Minérales Authier - Ciel Ouvert ( Coupure 0,55 % Li 2 O ) Tonnes Li 2 O % Mesurées 6,042,000 0,98 Indiquées 8,098,000 1,03 Présumées 2,996,000 1,00 Ressources Minérales Authier - Total (NI 43-101) Tonnes Li 2 O % Mesurées + Indiquées 14,140,000 1,01 Présumées 2,996,000 1,00 Ressources Minérales Totales LAN + Authier (NI 43-101) Tonnes Li 2 O % Mesurées + Indiquées 87,815,000 1,05 Présumées 31,242,000 1,07

Tableau 1 : Ressources minérales NI 43-101 Projets LAN et Authier de Sayona. Note : Le calcul de ressources minérales pour le dépôt LAN a été supervisé par Mr. Todd McCraken, un employé à temps plein de BBA Inc. Le calcul de ressources minérales pour le dépôt Authier a été supervisé par M. Maxime Dupéré, un employé à temps plein de SGS Canada Inc.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Brunswick Exploration Inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

