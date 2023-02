Nuova compagine azionaria per OCTO Group

/EIN News/ -- Un gruppo di investitori capitanati dal fondatore di OCTO Fabio Sbianchi ha acquisito l’intero pacchetto azionario precedentemente posseduto da Nes Investments.



Sbianchi assume la carica di Presidente di OCTO Group. Entrano nel Board in qualità di Independent Directors Paul Cronheim, Massimo Michaud ed Edmondo Pietranera.

ROME, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concluso il processo di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tennine AG - impresa recentemente fondata, con sede in Svizzera e di proprietà di un gruppo di investitori europei capitanati dal fondatore di OCTO, Fabio Sbianchi - ha completato con successo l’acquisizione del 48,55% delle azioni OCTO Group precedentemente posseduto da Nes Investments.

Fabio Sbianchi possiede oggi, direttamente o indirettamente tramite Tennine AG e i passati investimenti, un pacchetto azionario combinato pari al 23,5% di OCTO Telematics.

“Sono molto felice” – ha dichiarato Sbianchi – “di avere incrementato in maniera sostanziale il mio impegno in OCTO, azienda che ho fondato nel 2002 e di cui continuo ad essere molto orgoglioso. Sono certo che il team di management di OCTO continuerà a creare innovazione e soluzioni telematiche straordinarie per i nostri clienti, i nostri partner e gli utenti finali delle nostre soluzioni e servizi”.

Con il completamento della transazione OCTO consolida ulteriormente la qualità e l’indipendenza del proprio Consiglio di Amministrazione. Sir John Peace continuerà a far parte del Board, nel quale fanno il loro ingresso in qualità di indipendent directors tre stimati professionisti: Paul Cronheim, esperto avvocato con un notevole curriculum, ritiratosi di recente dalla De Brauw Blackstone Westbroek, noto studio legale con sede ad Amsterdam; Massimo Michaud, famoso esperto di Insurtech e Corporate Governance, già CEO di Allianz Italy e Axa Assicurazioni; ed Edmondo Pietranera, responsabile commerciale con una comprovata esperienza in settori ad elevati tassi di competitività come le telecomunicazioni e l’automotive, attualmente a capo di Mobilize Italy del Gruppo Renault.

“Ci tengo particolarmente”, ha aggiunto Fabio Sbianchi, “ad esprimere il profondo apprezzamento per Sir John Peace, il precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l’efficace leadership dimostrata durante il suo mandato. Siamo felici del fatto che Sir John continuerà a mettere a disposizione del CdA di OCTO la sua preziosa esperienza e capacità di leadership. Infine, siamo onorati di accogliere i tre nuovi, capacissimi membri del Consiglio di Amministrazione. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare anche con loro per continuare a far crescere questa eccezionale storia di successo che si chiama OCTO Telematics”.

Tennine AG ringrazia inoltre Maurizio Delfino, Stanislao Chimenti e Massimo Palombi della Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, per il supporto legale fornito lungo tutto il processo di acquisizione.

OCTO Telematics

OCTO è da sempre fortemente connotata dalla capacità di innovare nel settore della mobilità connessa. Pioniere della telematica per il settore assicurativo, OCTO è oggi il principale fornitore di smart analytics e servizi di telematica avanzata per il settore assicurativo, per il Fleet Management e per la Smart Mobility, ad utilizzare il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale per trasformare i dati in soluzioni a valore aggiunto.

Le molteplici applicazioni business e i numerosi casi d’uso dell’azienda consentono a OCTO di portare la telematica al cuore delle smart city e di aprire a una nuova era di telematica intelligente, allineata con gli obiettivi globali di sostenibilità espressi nella Vision Zero dell’azienda: zero incidenti, zero traffico, zero inquinamento.

OCTO conta attualmente 5.5 milioni di utenti connessi e detiene il più grande database globale di dati telematici, con oltre 510 miliardi di km di guida raccolti e 501.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati, con una capacità operativa di gestione di oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese.

