STOOF INTERNATIONAL mit eigenem Messeteam zur 30-jährigen Jubiläumsmesse auf der IDEX 2023 in Abu Dhabi vertreten

ABU DHABI, ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION CENTRE (ADNEC), UNITED ARAB EMIRATES, February 21, 2023 / EINPresswire.com / -- Die International Defence Exhibition & Conference (kurz IDEX) feiert ihr dreißig jähriges Bestehen und ist die größte Wirtschaftsmesse der Rüstungsindustrie für Staatssicherheit und Rüstungsgüter und findet alle zwei Jahre in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) statt.Parallel zur IDEX findet, findet vom 20. bis 24. Februar 2023 die NAVDEX (Naval Defence & Maritime Security Exhibition) auf dem Gelände des ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company) statt, diese umfasst den ADNEC Jachthafen für Marineschiffe, mit täglichen Vorführungen auf dem Wasser und einen Ausstellungsbereich im Freien.Die IDEX und NAVDEX 2023 sind weltweit die strategisch wichtigsten Verteidigungsmessen und stehen unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate: https://idexuae.ae Die IDEX ist auf offensive Kampfsysteme, für den Angriff, und defensiver Art, für die Verteidigung, hier vor allem hochmodern gepanzerte Fahrzeuge des militärisch-industriellen Komplexes ausgerichtet.Vor diesem Hintergrund ist auch wieder STOOF-International aus dem deutschen brandenburgischen Borkheide, mit einem großen Messeteam auf der IDEX in Abu Dhabi vertreten.Auf der IDEX verkündete Fred Stoof, als Inhaber von STOOF-International, am zweiten Messetag, Dienstag, 21. Februar 2023, in Abu Dhabi, gegenüber BERLINER TAGESZEITUNG und Journalisten exklusiv, dass STOOF International als Unternehmen auch auf der Messe: "Enforce Tac 2023", eine Internationale Spezialmesse rund um den Wirtschaftssektor Law Enforcement, Security und Tactical Solutions, vom 28. Februar bis 01. März 2023 in Nürnberg (Bundesrepublik Deutschland) vertreten ist und hierzu auf der "Enforce Tac 2023 " zwei besonders gepanzerte Fahrzeuge präsentieren wird.Als Karl August Stoof im Jahr 1865 sein Unternehmen gründete, war er mit der Fabrikation von Pferdekutschen auf der Höhe der Zeit. Als die ersten Automobile auf den Markt kamen, stiegen seine Nachfolger in die Fahrzeugproduktion ein. Schnell entwickelte sich der Bedarf nach gepanzerten Fahrzeugen, sei es nun das Fahrzeug des deutschen Kaisers Wilhelm II., Papst Pius XI., dem japanischen Kaiser Hirohito oder dem Auto von König Paul I. von Griechenland sowie anderen Staatenlenkern zu dieser Zeit, sondergeschützte Automobile waren nötig und sind es bis in der heutigen Zeit, um Angriffe abzuwehren.Seit 1989 hat sich STOOF International, unter der Leitung von Fred Stoof, geführt in fünfter Generation, auf nach Sicherheitsaspekten ausgerichtete Forschung, Entwicklung und Produktion von Panzerfahrzeugen und Sicherheitszellen konzentriert.STOOF-International präsentierte kürzlich als Weltmarktführer gepanzerter Fahrzeuge, das non-plus-Ultra eines gepanzerten SUV (Sport Utility Vehicles), den "TROJAN" auf Basis des LC 300 Toyota, in der Widerstandsklasse VR9:Der TROJAN, ist mit einem Höchstschutz für zivile, militärische und polizeiliche Einsätze, nutzbar als gepanzerter SUV und Panzerlimousine für die ruhige Fahrt auf allen Straßen, leichtem, mittleren sowie schweren Gelände, mit verstärkten Hochleistungskomponenten an Karosserie, Rahmen, Federung, Räder und Bremse ausgestattet und stellt in dieser Höchstklasse der Panzerung einen weltweit unübertroffenen Standard dar. Informationen zum TROJAN: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs Die von STOOF-International gefertigt sondergeschützten Fahrzeuge umfassen ein breites Spektrum, von sondergeschützte Geländewagen, gepanzerte Limousinen, Geld- und Werttransporter sowie gepanzerte Lkw.Fahrzeuge von STOOF International werden hierbei nicht nur nach den zivilen Richtlinien VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen), sondern auch nach der militärischen Norm STANAG 4569 (STANAG, Standardization Agreement des NATO Standardization Office, NSO) geprüft, wobei die offizielle Prüfung und Zertifizierung von sondergeschützten STOOF-Fahrzeugen durch das unabhängige deutsche staatliche Beschussamt Mellrichstadt erfolgt, als Teil des deutschen Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.STOOF INTERNATIONAL setzt in diesem Zusammenhang, auf seine spezielle seit Jahrzehnten anerkannte Forschung, so dienen gepanzerte Autos aus dem Hause STOOF, Königen und Königinnen, Politikern und Politikerinnen, internationale Organisationen, Sicherheitsfirmen sowie hochrangigen Managern als sicheres Transportmittel.Mit den Messen "IDEX ", vom 20. Februar bis 24. Februar 2023 (in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate) und "Enforce Tac 2023 ", vom 28. Februar bis 01. März 2023 (in Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland) zeigt STOOF INTERNATIONAL nicht nur als weltweit führender Hersteller Flagge, sondern bekundet, dass die Nachfrage nach zertifizierten sondergeschützten Fahrzeugen, gerade in der aktuellen Zeit, besonders hoch ist.Informationen über STOOF INTERNATIONAL sehen Sie hier: https://www.Stoof-international.de

