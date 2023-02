STOOF INTERNATIONAL PRÉSENT À L'IDEX 2023 À ABU DHABI AVEC UNE GRANDE ÉQUIPE POUR LE SALON DU 30E ANNIVERSAIRE (E.A.U.)

L'"IDEX" (20. - 24. 02. 2023, Abu Dhabi) et l'"Enforce Tac 2023", (28.02. - 01. Mars 2023, Nuremberg) montrent que la demande de véhicules certifiés à protection spéciale est particulièrement élevée"!” — DEUTSCHE TAGESZEITUNG (JOURNAL ALLEMAND)

BERLIN, GERMANY, February 21, 2023 / EINPresswire.com / -- L'International Defence Exhibition & Conference (IDEX), qui fête son trentième anniversaire, est le plus grand salon économique de l'industrie de la défense pour la sécurité de l'État et les équipements de défense et se tient tous les deux ans à Abu Dhabi (Émirats arabes unis).Parallèlement à l'IDEX, le NAVDEX (Naval Defence & Maritime Security Exhibition) se tiendra du 20 au 24 février 2023 sur le site de l'ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), qui comprend la marina de l'ADNEC pour les navires de la marine, avec des démonstrations quotidiennes sur l'eau et une zone d'exposition en plein air.L'IDEX et le NAVDEX 2023 sont les salons de défense les plus stratégiques au monde et sont placés sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis: https://idexuae.ae L'IDEX est axé sur les systèmes de combat offensifs, pour l'attaque, et défensifs, pour la défense, en particulier les véhicules blindés ultramodernes du complexe militaro-industriel.C'est dans ce contexte que STOOF-International, basée à Borkheide dans le Brandebourg allemand, est à nouveau présente à l'IDEX d'Abu Dhabi avec une grande équipe.Lors de l'IDEX, Fred Stoof, propriétaire de STOOF-International, a annoncé en exclusivité au DEUTSCHE TAGESZEITUNG et aux journalistes, le deuxième jour du salon, le mardi 21 février 2023, à Abu Dhabi, que STOOF International participerait également au salon "Enforce Tac 2023", un salon international spécialisé dans le secteur économique Law Enforcement, Security et Tactical Solutions, qui se tiendra du 28 au 29 février 2023. Elle sera présente à Nuremberg (République fédérale d'Allemagne) du 1er février au 1er mars 2023 et présentera à cette occasion deux véhicules particulièrement blindés.Lorsque Karl August Stoof a fondé son entreprise en 1865, il était à la pointe du progrès avec la fabrication de voitures hippomobiles. Lorsque les premières automobiles sont arrivées sur le marché, ses successeurs se sont lancés dans la production de véhicules. Le besoin de véhicules blindés s'est rapidement développé, qu'il s'agisse de la voiture de l'empereur allemand Guillaume II, du pape Pie XI, de l'empereur japonais Hirohito ou de la voiture du roi Paul Ier de Grèce et d'autres dirigeants de l'époque, des automobiles spécialement protégées étaient nécessaires et le sont encore aujourd'hui pour repousser les attaques.Depuis 1989, STOOF International, dirigé par la cinquième génération de Fred Stoof, se concentre sur la recherche, le développement et la production de véhicules blindés et de cellules de sécurité axés sur la sécurité.En tant que leader mondial des véhicules blindés, STOOF-International a récemment présenté le nec plus ultra des SUV (Sport Utility Vehicles) blindés, le "TROJAN", basé sur le LC 300 Toyota, dans la classe de résistance VR9: https://fr.benzinga.com/2023/01/03/stoof-international-presente-le-suv-blinde-trojan-avec-protection-maximale-certifiee/ Le TROJAN est équipé d'une protection maximale pour les missions civiles, militaires et policières, utilisable comme SUV blindé et limousine blindée pour la conduite tranquille sur toutes les routes, terrains légers, moyens et difficiles, avec des composants renforcés de haute performance sur la carrosserie, le châssis, la suspension, les roues et les freins et représente un standard inégalé dans le monde dans cette classe de blindage maximale.Informations sur le TROJAN : https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs Les véhicules spécialement protégés fabriqués par STOOF-International couvrent une large gamme de véhicules tout-terrain spécialement protégés, de berlines blindées, de véhicules de transport de fonds et de valeurs et de camions blindés.Les véhicules de STOOF International sont testés non seulement selon les directives civiles VPAM (Association des centres d'essais pour les matériaux et constructions de protection contre les attaques), mais aussi selon la norme militaire STANAG 4569 (STANAG, Standardization Agreement du NATO Standardization Office, NSO), le test officiel et la certification des véhicules STOOF spécialement protégés étant effectués par le bureau de tir indépendant de l'État allemand de Mellrichstadt, qui fait partie du ministère bavarois de l'économie, du développement régional et de l'énergie.Dans ce contexte, STOOF INTERNATIONAL mise sur sa recherche spécifique reconnue depuis des décennies. Ainsi, les voitures blindées de la maison STOOF servent de moyen de transport sûr aux rois et reines, aux hommes et femmes politiques, aux organisations internationales, aux entreprises de sécurité ainsi qu'aux managers de haut rang.Avec les salons "IDEX ", du 20 février au 24 février 2023 (à Abu Dhabi, Émirats arabes unis) et "Enforce Tac 2023", du 28 février au 1er mars 2023 (à Nuremberg, République fédérale d'Allemagne), STOOF INTERNATIONAL ne se contente pas de montrer ses couleurs en tant que fabricant leader mondial, mais affirme que la demande de véhicules certifiés à protection spéciale est particulièrement élevée, surtout dans la période actuelle.Pour plus d'informations sur STOOF INTERNATIONAL, cliquez ici : https://www.Stoof-international.de ----META KEYS: Fred Stoof, IDEX, NAVTEX, STOOF INTERNATIONAL, Abu Dhabi, DEUTSCHE TAGESZEITUNG, Émirats arabes unis, Enforce Tac 2023, Enforce Tac 2023 Nuremberg, STANAG 4569, VPAM, VR9, Trojan, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, défense, Karl August Stoof, STOOF-International, Stoof Borkheide, véhicules blindés, véhicules, blindés, ADNEC

STOOF INTERNATIONAL PRÉSENT À L'IDEX 2023 À ABU DHABI AVEC UNE GRANDE ÉQUIPE POUR LE SALON DU 30E ANNIVERSAIRE (E.A.U.)