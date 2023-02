STOOF INTERNATIONAL ESTÁ REPRESENTADA COM UMA GRANDE EQUIPA PRÓPRIA NA FEIRA DO 30 ANIVERSÁRIO DA IDEX 2023 EM ABU DHABI

STOOF INTERNATIONAL ESTÁ REPRESENTADA COM UMA GRANDE EQUIPA PRÓPRIA NA FEIRA DO 30º ANIVERSÁRIO DA IDEX 2023 EM ABU DHABI

O "IDEX" (20. - 24. 02. 2023, Abu Dhabi) e "Enforce Tac 2023", (28.02. - 01. março 2023, Nuremberg) mostram que a demanda por veículos certificados especialmente protegidos é particularmente alta!” — DEUTSCHE TAGESZEITUNG (JORNAL DIÁRIO ALEMÃO)

BERLIN, BERLIN, GERMANY, February 21, 2023 / EINPresswire.com / -- A International Defence Exhibition & Conference (IDEX) celebra o seu trigésimo aniversário e é a maior feira de negócios da indústria da defesa para a segurança do Estado e equipamento de defesa e realiza-se de dois em dois anos em Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).Em paralelo com a IDEX, a NAVDEX (Naval Defence & Maritime Security Exhibition) realizar-se-á de 20 a 24 de Fevereiro de 2023 nas instalações da ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), que inclui a marina ADNEC para embarcações navais, com demonstrações diárias na água e uma área de exposição exterior.IDEX e NAVDEX 2023 são as exposições de defesa mais estratégicas do mundo e são realizadas sob o patrocínio de Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos: https://idexuae.ae IDEX concentra-se em sistemas de combate ofensivo para ataque e sistemas defensivos para defesa, especialmente veículos blindados de última geração do complexo militar-industrial.Neste contexto, a STOOF-International de Borkheide em Brandenburg, Alemanha, está de novo representada na IDEX em Abu Dhabi com uma grande equipa de exposição.Na IDEX, Fred Stoof, como proprietário da STOOF-International, anunciou exclusivamente à DEUTSCHE TAGESZEITUNG e aos jornalistas no segundo dia da feira, terça-feira, 21 de Fevereiro de 2023, em Abu Dhabi, que a STOOF International estará também representada como empresa na feira: "Enforce Tac 2023", uma feira internacional especial para o sector empresarial de aplicação da lei, segurança e soluções tácticas, de 28 de Fevereiro a 1 de Março de 2023, em Abu Dhabi. De Fevereiro a 01 de Março de 2023 em Nuremberga (República Federal da Alemanha) e apresentará dois veículos especialmente blindados na "Enforce Tac 2023".Quando Karl August Stoof fundou a sua empresa em 1865, ele estava na vanguarda da tecnologia com o fabrico de carruagens puxadas por cavalos. Quando os primeiros automóveis entraram no mercado, os seus sucessores entraram no negócio da produção de veículos. A necessidade de veículos blindados desenvolveu-se rapidamente, quer fosse o veículo do Imperador alemão Wilhelm II, do Papa Pio XI, do Imperador japonês Hirohito ou o carro do Rei Paulo I da Grécia, bem como de outros chefes de Estado da época, automóveis especialmente protegidos eram necessários e ainda hoje são necessários para afastar ataques.Desde 1989, a STOOF International, sob a liderança de Fred Stoof, agora na quinta geração, tem-se concentrado na investigação, desenvolvimento e produção de veículos blindados e células de segurança com base em aspectos de segurança.A STOOF International, como líder do mercado mundial de veículos blindados, apresentou recentemente a não-ultra de um SUV blindado (Sport Utility Vehicle), o "TROJAN", baseado no LC 300 Toyota, na classe de resistência VR9: https://www.BerlinerTageszeitung.de/index.php/automobil/221282-stoof-international-presents-armoured-suv-trojan-with-certified-maximum-vr9-protection.html O TROJAN, está equipado com o mais alto nível de protecção para operações civis, militares e policiais, utilizável como SUV blindado e limusina blindada para uma condução silenciosa em todas as estradas, em terrenos ligeiros, médios e pesados, com componentes reforçados de alto desempenho na carroçaria, estrutura, suspensão, rodas e travões, e representa um padrão insuperável a nível mundial nesta classe mais elevada de blindagem.Informações sobre o TROJAN: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs Os veículos especialmente protegidos fabricados pela STOOF International cobrem um amplo espectro, desde veículos todo-o-terreno especialmente protegidos, limusinas blindadas, transportadores de dinheiro e valores e camiões blindados.Os veículos STOOF International são testados não só de acordo com as directrizes civis VPAM (Association of Testing Institutes for Attack Resistant Materials and Constructions), mas também de acordo com a norma militar STANAG 4569 (STANAG, Acordo de Normalização do Gabinete de Normalização da OTAN, NSO). Os testes oficiais e a certificação de veículos especiais protegidos STOOF são efectuados pelo gabinete independente de bombardeamento estatal alemão Mellrichstadt, como parte do Ministério dos Assuntos Económicos, Desenvolvimento Regional e Energia do Estado Alemão da Baviera.Neste contexto, a STOOF INTERNATIONAL confia na sua investigação especial, reconhecida há décadas. Os veículos blindados da STOOF servem reis e rainhas, políticos, organizações internacionais, empresas de segurança, bem como gestores de alto nível, como meio de transporte seguro.Com as feiras comerciais "IDEX", de 20 de Fevereiro a 24 de Fevereiro de 2023 (em Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos) e "Enforce Tac 2023", de 28 de Fevereiro a 01 de Março de 2023 (em Nuremberga, República Federal da Alemanha) a STOOF INTERNATIONAL não só mostra as suas cores como fabricante líder mundial, mas também demonstra que a procura de veículos certificados especialmente protegidos é particularmente elevada, especialmente na actualidade.Informações sobre a STOOF INTERNATIONAL podem ser encontradas aqui: https://www.Stoof-international.de --CHAVES META: Stoof International, carros blindados, Enforce Tac 2023, Nuremberga, carro blindado, IDEX Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Fred Stoof, TROJAN, Stoof Trojan, feira comercial IDEX, STANAG, NAVDEX, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, feira comercial de aniversário, ADNEC, carro, blindado, Karl August Stoof

STOOF INTERNATIONAL DA ALEMANHA ESTÁ REPRESENTADA COM A SUA PRÓPRIA GRANDE EQUIPA NA FEIRA DO 30º ANIVERSÁRIO IDEX 2023 EM ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS