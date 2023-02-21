斯托夫国际以其庞大的团队参加了在阿布扎比举行的2023年国际防务展30周年贸易展览会
IDEX"（2023年2月20日至24日，阿布扎比）和 "Enforce Tac 2023"（2023年2月28日至3月1日，纽伦堡）表明，对经过认证的特别保护车辆的需求特别高！"。”BERLIN, BERLIN, GERMANY, February 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- 国际防务展和会议（简称IDEX）正在庆祝其三十周年，是国防工业最大的国家安全和防务设备的商业展览会，每两年在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行。
— DEUTSCHE TAGESZEITUNG (德国日报)
与IDEX同时举行的NAVDEX（海军防务与海事安全展）将于2023年2月20日至24日在ADNEC（阿布扎比国家展览公司）场地举行，其中包括ADNEC海军舰艇码头，每天有水上演示和室外展区。
IDEX和NAVDEX 2023是世界上最具战略意义的防务展，在阿拉伯联合酋长国总统谢赫-穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬殿下的赞助下举行： https://idexuae.ae
IDEX的重点是用于进攻的战斗系统和用于防御的防御系统，特别是军工综合体的最先进的装甲车辆。
在此背景下，来自德国勃兰登堡州Borkheide的STOOF-International公司再次以一个庞大的展览团队参加了阿布扎比的IDEX。
在IDEX展会上，Fred Stoof作为STOOF-International的所有者，在展会的第二天，即2023年2月21日星期二，在阿布扎比向DEUTSCHE TAGESZEITUNG和记者独家宣布，STOOF International也将作为一家公司参加展会："Enforce Tac 2023"，这是一个专门针对执法、安全和战术解决方案商业领域的国际贸易展会，将于2023年2月28日至3月1日在阿布扎比举行。卡尔-奥古斯特-斯托夫将于2023年2月28日至3月1日在纽伦堡（德意志联邦共和国）参加 "Enforce Tac 2023"，并将在展会上展示两辆特别的装甲车。
当卡尔-奥古斯特-斯托夫于1865年创立其公司时，他正处于技术的最前沿，制造马车。当第一辆汽车出现在市场上时，他的继承人进入了车辆生产领域。对装甲车的需求迅速发展，无论是德国皇帝威廉二世、教皇皮乌斯十一世、日本天皇裕仁的汽车，还是希腊国王保罗一世以及当时其他国家元首的汽车，都需要特别保护的汽车来抵御攻击，今天仍然如此。
自1989年以来，STOOF国际公司在弗雷德-斯托夫的领导下，现在已是第五代，集中精力研究、开发和生产基于安全方面的装甲车辆和安全单元。
作为世界装甲车市场的领导者，STOOF国际公司最近推出了非加长型的装甲SUV（运动型多用途车），即 "TROJAN"，基于LC 300丰田车，阻力等级为VR9：https://www.BerlinerTageszeitung.de/index.php/automobil/221282-stoof-international-presents-armoured-suv-trojan-with-certified-maximum-vr9-protection.html。
TROJAN，为民用、军用和警用行动配备了最高级别的保护，可作为装甲SUV和装甲轿车，在所有道路、轻型、中型以及重型地形上安静行驶，车身、车架、悬架、车轮和刹车都有强化的高性能部件，在这种最高级别的装甲中，代表了世界上无与伦比的标准。
关于TROJAN的信息：https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs
STOOF国际公司生产的特别保护车辆涵盖了广泛的范围，从特别保护的越野车、装甲轿车、现金和贵重物品运输车到装甲卡车。
STOOF国际公司的车辆不仅按照民用准则VPAM（抗攻击材料和结构测试机构协会）进行测试，而且还按照军事标准STANAG 4569（STANAG，北约标准化办公室的标准化协议，NSO）进行测试。 STOOF特殊保护车辆的官方测试和认证是由位于梅利希施塔特的独立的德国国家防弹办公室进行的，它是德国巴伐利亚州经济事务、地区发展和能源部的组成部分。
在这种情况下，STOOF国际公司依靠其几十年来被认可的特殊研究。 STOOF的装甲车作为一种安全的运输工具，为国王和王后、政治家、国际组织、保安公司以及高级管理人员服务。
通过2023年2月20日至2月24日的 "IDEX"（阿拉伯联合酋长国阿布扎比）和2023年2月28日至3月1日的 "Enforce Tac 2023"（德意志联邦共和国纽伦堡）展览会，STOOF国际不仅展示了其作为全球领先制造商的色彩，而且还证明了对经过认证的特别保护车辆的需求特别高，尤其是在目前阶段。
有关STOOF国际的信息可以在这里找到：https://www.Stoof-international.de
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Peter Hansen
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TROJAN，STOOF装甲车VR9，基于丰田LC300。