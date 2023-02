STOOF INTERNATIONAL È PRESENTE CON UN SUO NUTRITO TEAM ALLA FIERA DEL 30° ANNIVERSARIO DELL'IDEX 2023 DI ABU DHABI

IDEX" (20-24 febbraio 2023, Abu Dhabi) e "Enforce Tac 2023", (28 febbraio - 01 marzo 2023, Norimberga) dimostrano che la domanda di veicoli certificati con protezione speciale è particolarmente elevata

BERLIN, BERLIN, GERMANY, February 21, 2023 / EINPresswire.com / -- L'International Defence Exhibition & Conference (IDEX in breve) celebra il suo trentesimo anniversario ed è la più grande fiera commerciale dell'industria della difesa per la sicurezza dello Stato e le attrezzature di difesa e si tiene ogni due anni ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).Parallelamente a IDEX, NAVDEX (Naval Defence & Maritime Security Exhibition) si terrà dal 20 al 24 febbraio 2023 presso l'area ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company), che comprende la marina ADNEC per le navi militari, con dimostrazioni giornaliere in acqua e un'area espositiva esterna.IDEX e NAVDEX 2023 sono le esposizioni più strategiche al mondo nel campo della difesa e si svolgono sotto il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti: https://idexuae.ae IDEX si concentra sui sistemi di combattimento offensivi per l'attacco e sui sistemi difensivi per la difesa, in particolare sui veicoli blindati all'avanguardia del complesso militare-industriale.In questo contesto, la STOOF-International di Borkheide nel Brandeburgo, Germania, è ancora una volta rappresentata all'IDEX di Abu Dhabi con un grande team espositivo.In occasione dell'IDEX, Fred Stoof, in qualità di proprietario della STOOF-International, ha annunciato in esclusiva alla DEUTSCHE TAGESZEITUNG e ai giornalisti il secondo giorno della fiera, martedì 21 febbraio 2023, ad Abu Dhabi, che la STOOF International sarà rappresentata anche come azienda alla fiera: "Enforce Tac 2023", una speciale fiera internazionale per il settore delle forze dell'ordine, della sicurezza e delle soluzioni tattiche, dal 28 febbraio al 1° marzo 2023 ad Abu Dhabi. febbraio all'1 marzo 2023 a Norimberga (Repubblica Federale di Germania) e presenterà due veicoli blindati speciali alla "Enforce Tac 2023".Quando Karl August Stoof fondò la sua azienda nel 1865, era all'avanguardia della tecnologia con la produzione di carrozze a cavalli. Quando le prime automobili arrivarono sul mercato, i suoi successori entrarono nel settore della produzione di veicoli. L'esigenza di veicoli blindati si sviluppò rapidamente, sia che si trattasse del veicolo dell'imperatore tedesco Guglielmo II, di Papa Pio XI, dell'imperatore giapponese Hirohito o dell'auto del re Paolo I di Grecia e di altri capi di Stato dell'epoca, le automobili appositamente protette erano necessarie e lo sono ancora oggi per scongiurare gli attacchi.Dal 1989, STOOF International, sotto la guida di Fred Stoof, ora alla quinta generazione, si è concentrata sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di veicoli blindati e cellule di sicurezza basate su aspetti di sicurezza.STOOF International, in qualità di leader del mercato mondiale dei veicoli blindati, ha recentemente presentato il non-plus-ultra di un SUV (Sport Utility Vehicle) blindato, il "TROJAN", basato sull'LC 300 Toyota, in classe di resistenza VR9: https://www.BerlinerTageszeitung.de/index.php/automobil/221282-stoof-international-presents-armoured-suv-trojan-with-certified-maximum-vr9-protection.html Il TROJAN è dotato del più alto livello di protezione per operazioni civili, militari e di polizia, utilizzabile come SUV blindato e limousine blindata per una guida tranquilla su tutte le strade, terreni leggeri, medi e pesanti, con componenti rinforzati ad alte prestazioni su carrozzeria, telaio, sospensioni, ruote e freni, e rappresenta uno standard insuperato a livello mondiale in questa classe di blindatura più alta.Informazioni sul TROJAN: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs I veicoli appositamente protetti prodotti da STOOF-International coprono un'ampia gamma, dai fuoristrada appositamente protetti, alle limousine blindate, ai trasportatori di denaro e valori e ai camion blindati.I veicoli STOOF International sono testati non solo secondo le linee guida civili VPAM (Associazione degli Istituti di Prova per Materiali e Costruzioni Resistenti agli Attacchi), ma anche secondo lo standard militare STANAG 4569 (STANAG, Accordo di Standardizzazione dell'Ufficio di Standardizzazione della NATO, NSO). I test ufficiali e la certificazione dei veicoli speciali protetti STOOF sono effettuati dall'ufficio statale indipendente per i bombardamenti di Mellrichstadt, nell'ambito del Ministero dell'Economia, dello Sviluppo Regionale e dell'Energia dello Stato tedesco della Baviera.In questo contesto, STOOF INTERNATIONAL si affida alla sua speciale ricerca, riconosciuta da decenni. Le autoblindo STOOF sono al servizio di re e regine, politici, organizzazioni internazionali, società di sicurezza e manager di alto livello come mezzo di trasporto sicuro.Con le fiere "IDEX ", dal 20 febbraio al 24 febbraio 2023 (ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) e "Enforce Tac 2023 ", dal 28 febbraio al 1° marzo 2023 (a Norimberga, Repubblica Federale Tedesca) STOOF INTERNATIONAL non solo mostra i suoi colori di produttore leader a livello mondiale, ma dimostra anche che la domanda di veicoli appositamente protetti e certificati è particolarmente elevata, soprattutto in questo momento.Informazioni su STOOF INTERNATIONAL sono disponibili qui: https://www.Stoof-international.de

TROJAN, STOOF Autoblindo VR9, basato su Toyota LC300