Tele-dermatology Market Year 2022-2030 and its detail analysis by Focusing on Top Key Players

Tele-dermatology Market size, share, growth

What current trends will influence the market in the next few years?

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, February 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- Tele-dermatology is an advanced method for providing dermatology services, to serve remote areas impartially and allow primary care physicians or dermatologists to assist individuals by referring them to the dermatology centers near their homes. Tele-dermatology can be provided in real-time employing two ways, one by store and forward methods and by utilizing equipment of video conferencing. Transported videos and images can be stored with the clinical history of the patient. Real-time tele-dermatology can be used to supply and store more clinical data of the patient.

Rising trends of remote consultancy and online education have boosted the market as many educational institutions like Boston University is providing an online platform for online consultancy and education. Several commercial health consultancy companies are fueling the market growth by providing diagnosis services globally. Vast utilization and benefits of tele-dermatology are the core factor of growth for the tele-dermatology market worldwide. One of the core drivers to the growth of the market is rising receptivity among the providers and the patients.

๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐จ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

The COVID-19 pandemic has led to a significant increase in the adoption of telemedicine, including tele-dermatology. With the risk of infection in traditional in-person consultations, tele-dermatology has emerged as a safe and effective alternative for patients requiring dermatological consultations.

However, the outbreak of COVID-19 has also led to challenges in the tele-dermatology market. The closure of clinics and hospitals has led to a reduction in the number of referrals to dermatologists, resulting in a decline in the market growth. Additionally, the economic downturn caused by the pandemic has led to financial constraints for many patients, leading to a decrease in demand for non-essential healthcare services.

Nonetheless, the latter half of the forecast period is predicted to show a drastic rise in the tele-dermatology market. The adoption of telemedicine is expected to increase as patients become more accustomed to remote consultations. Moreover, the increase in skin injuries in COVID-19 patients is expected to create a significant demand for tele-dermatology services, as dermatologists are required to provide consultation and treatment for skin-related symptoms.

๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐๐ƒ๐ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ญ https://www.alliedmarketresearch.com/request-toc-and-sample/14755

๐“๐จ๐ฉ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ: ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐œ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐จ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ, ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

The rising trends of remote consultancy and online education have had a positive impact on the market, including the tele-dermatology market. With the advent of telemedicine, patients now have access to healthcare services from the comfort of their own homes. This has made healthcare more convenient and accessible for people, especially those who live in remote areas or have limited access to healthcare facilities.

For example, as per the survey conducted by the National Business Group on Health in the year 2017, nearly 96% of the employer with 5000 or more employees in the U.S stated that by 2019, they will provide insurance services in insurance coverage.

There has been a significant increase in the number of services related to dermatology due to a rise in the rates of skin conditions like eczema, skin cancer, and psoriasis. For example, nearly 50 million people in U.S. suffer from acne, 7.5 million from psoriasis, and 30 million from eczema, as stated by the American Association of Dermatology. Nearly, 9,500 individuals in the U.S. are been treated with skin cancer each day. Thus, the growth in the rate of skin diseases and disorders will strongly enhance the growth tele-dermatology.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

1. analyzed Iagnosis

2. Honeywell Life Care Solutions

3. Philips Healthcare

4. AMD Global Telemedicine INC

5. GE Healthcare

6. Aerotel Medical Systems

7. Click Diagnostics

8. Dermlink

9. Allscripts Healthcare Solutions Inc.

10. McKesson Corporation.

๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ฒ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž: https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/14755

โ€ƒ๐“๐ž๐ฅ๐ž-๐๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ

๐๐ฒ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ

โ€ข Store and Forward Method

โ€ข Video Conferencing

โ€ข Others

๐๐ฒ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ซ

โ€ข Telecommunication

โ€ข Health Informatics

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

โ€ข Hospitals

โ€ข Clinics

โ€ข Ambulatory Centers

โ€ข Other

๐๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ

โ€ข Healthcare

โ€ข Others

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

โ€ข North America

โ€ข Europe

โ€ข Asia-Pacific

โ€ข LAMEA

North America is dominated the tele-dermatology market globally because of the rise in investments from the public as well as private players and the contribution of core market leaders for enhanced tele-dermatology services. It accounted for a prominent share in the tele-dermatology services globally in terms of revenue, due to increase in technological advancements in the region, increasing rate of adoption of telehealth services, and government support. Also, market players are adopting digital technologies to interact with clients.

๐๐ฎ๐ฒ ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐“๐ž๐ฅ๐ž-๐๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ (2022-2030) ๐š๐ญ:https://www.alliedmarketresearch.com/checkout-final/398ec74b0a7aec2e110a34746a42f264

๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐€๐ฅ๐ฅ๐ข๐ž๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก :

๐๐ข๐จ๐ฆ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐–๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐“๐ก๐š๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/biomedical-warming-and-thawing-devices-market-A10885

๐๐จ๐๐ฒ ๐ ๐š๐ญ ๐Œ๐ž๐š๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/body-fat-measurement-market-A10896

๐‚๐š๐ซ๐๐ข๐š๐œ ๐Œ๐š๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/cardiac-mapping-market-A10920

๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฅ๐ข๐ญ๐ž ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/cellulite-treatment-market-A10923

๐„๐ง๐ณ๐ฒ๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/enzyme-replacement-therapy-market-A10949

๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ž๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/hospital-beds-market-A15374

๐‚๐ก๐จ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐จ๐ฅ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/cholesterol-test-market-A15370

๐‘๐ž๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐š๐ญ๐ก๐จ๐ ๐ž๐ง ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Š๐ข๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/respiratory-pathogen-testing-kits-market-A15060

๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ- https://www.alliedmarketresearch.com/hospital-capacity-management-solution-market-A15070

๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ- https://www.alliedmarketresearch.com/hpv-testing-and-pap-test-market-A14373

๐€๐ž๐ฌ๐ญ๐ก๐ž๐ญ๐ข๐œ ๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/laser-aesthetics-market-A14374

๐ ๐š๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐€๐ž๐ฌ๐ญ๐ก๐ž๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/facial-aesthetics-market-A14377

๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐‘๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐š๐ข๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/medical-device-regulatory-affairs-market-A16307

๐๐จ๐ง๐ž ๐•๐จ๐ข๐ ๐ ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/bone-void-fillers-market-A16839

๐‡๐จ๐ฎ๐ฌ๐ž ๐ƒ๐ฎ๐ฌ๐ญ ๐Œ๐ข๐ญ๐ž ๐€๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ๐ ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/house-dust-mite-allergy-treatment-market-A16570

๐ƒ๐ข๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž & ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐‘๐ž๐ฆ๐ž๐๐ข๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/digestive-&-intestinal-remedies-market-A17077

๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/pharmaceutical-drug-delivery-market-A06102

๐“๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/tampon-market-A06099

๐•๐‘ ๐ˆ๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/vr-in-healthcare-market-A06193

๐“๐ก๐ž๐ซ๐ฆ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐ญ ๐ƒ๐จ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ (๐“๐‹๐ƒ) ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/global-thermoluminescent-dosimeter-services-market-A06274

๐“๐ก๐ž๐ซ๐ฆ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐ญ ๐ƒ๐จ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ (๐“๐‹๐ƒ) ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/inhaled-nitric-oxide-market

๐๐ž๐ฎ๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ง๐ข๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/neutropenia-treatment-market-A06298

๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐€๐ง๐ญ๐ข๐›๐ข๐จ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/oral-antibiotics-market-A06540