TFI International acquiert Axsun

Un fournisseur complémentaire, intermodal et logistique de haute qualité dont la clientèle figure au palmarès Fortune 100

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain de l’industrie des transports et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition du groupe Axsun (« Axsun »), un fournisseur nord-américain de services de courtage de transport intermodal des marchandises. Établie à Montréal et ayant adopté le modèle à peu d’actifs, Axsun est présente à de nombreux endroits au Canada et aux États-Unis, où elle offre une combinaison intégrée de services de transport intermodal ainsi que des services routiers, de factage, de logistique et d’entreposage.



Fondée et dirigée par Steve Ramescu, président et chef de la direction, Axsun exploite une petite flotte d’environ 20 tracteurs et 300 remorques et génère des revenus annuels d’environ 90 millions de dollars canadiens. M. Ramescu continuera d’exploiter l’entreprise au sein du segment Logistique de TFI International, et relèvera de Steven Brookshaw, vice-président exécutif principal de TFI. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.

« Axsun est très bien géré et connaît une croissance rapide sous la direction de Steve Ramescu, qui utilise un modèle à peu d’actifs et technologiquement sophistiqué pour servir une clientèle exigeante figurant au Fortune 100. Ces caractéristiques impressionnantes font d’Axsun un atout stratégique pour TFI International tant sur le plan de la culture que de la philosophie opérationnelle, a déclaré Alain Bédard, président et chef de la direction de TFI International. L’entreprise actuelle d’Axsun se révélera complémentaire à nos offres de service au Canada et aux États-Unis, et bon nombre de nos clients se tournent de plus en plus vers le transport intermodal pour répondre à leurs besoins en matière de transport de marchandises. Nous attendons avec impatience les contributions d’Axsun à notre croissance continue et à l’accent que nous mettons sur la qualité du service dans le cadre de TFI International, et nous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues à Steve et à son impressionnante équipe. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le chargement partiel;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .

Pour obtenir plus de renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, TFI International Inc. (la « Société ») peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du troisième trimestre de 2022 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.