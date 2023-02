Boralex met en service 65 MW en Bretagne et dépasse le cap des 3 GW de puissance installée dans le monde

/EIN News/ -- PARIS, 21 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la mise en service du parc éolien des Moulins du Lohan, situé sur la commune des Forges de Lanouée, dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Cette mise en service porte la puissance installée de Boralex en France à 1,2 GW et permet à la Société de franchir le cap des 3 GW dans le monde.



Le parc éolien des Moulins du Lohan en chiffres :

Puissance installée : 65 MW

Caractéristiques des éoliennes : 17 éoliennes Vestas V126, 3,8 MW de puissance unitaire

L’équivalent de la consommation annuelle de plus de 60 000 habitants français

Projet lauréat à l’appel d’offres CRE période 7 (novembre 2020)

L’aboutissement d’un long développement

« Le parc éolien des Moulins du Lohan est le reflet des difficultés de déploiement des énergies renouvelables en France. À chaque étape de son développement, nous avons su montrer le bienfondé du projet. Pourtant, il aura fallu plus de 10 ans pour voir ce projet sortir de terre. Si l’on veut être au rendez-vous des objectifs fixés par la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie), il est nécessaire de simplifier les procédures encadrant le développement des énergies renouvelables. Ces dernières sont indispensables à la décarbonation de notre société, principe au cœur de la loi pour l’accélération des énergies renouvelables pour lequel nos attentes sont fortes », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général Europe de Boralex.

Collaboration et volonté territoriale

La région Bretagne importe aujourd’hui 85 % de son électricité, dont la moitié est d’origine fossile. Elle possède également le 2ème plus important gisement de vent en France. La Région a exprimé sa volonté de contribuer à la transition énergétique de son territoire avec, notamment, l’adoption en 2010 du Pacte Électrique Breton. Le parc éolien des Moulins du Lohan apporte une nouvelle capacité de production en énergie verte dans une région qui en a besoin. Il a pu être construit en l’espace de 17 mois grâce à une collaboration étroite entre les élus locaux, les services de l’État et RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français.

« Une fois l’autorisation accordée, les énergies renouvelables ont cet avantage d’être déployables rapidement, ce qui leur confère un rôle stratégique dans la mise en œuvre de nouvelles sources de production énergétique vertes et compétitives. Nous avons su installer le parc éolien des Moulins du Lohan en un temps record, et ce, dans une période marquée par la crise énergétique. C’est pourquoi je tiens à remercier les équipes Boralex et l’ensemble des acteurs, notamment RTE, qui se sont mobilisés pour l’installation de cet actif », a ajouté Nicolas Wolff.

« Opérateur industriel de la transition énergétique, RTE optimise et transforme son réseau pour raccorder les installations de production d’électricité. Face aux tensions rencontrées cet hiver sur l’approvisionnement en électricité de la France, les équipes de RTE se sont mobilisées pour raccorder le parc éolien des Moulins du Lohan, d’une capacité de 65 MW. Cette mobilisation a permis d’accueillir sur le réseau, dès la fin 2022, les premiers électrons produits par les éoliennes », a déclaré Carole Pitou Agudo, Déléguée régionale RTE Ouest.

Un site adapté à son environnement

Le parc éolien a été développé au regard des sensibilités environnementales et paysagères du territoire. La forêt de Lanouée, exploitation sylvicole dans laquelle est déployée le parc éolien, dispose d’une superficie de presque 4 000 ha. L’emprise du parc éolien concerne 0,3 % de cette surface, soit 11,4 ha, qui seront reboisés avec des essences feuillues sur une surface de 12,25 ha. Le chantier a été adapté et mené dans le respect d’une stratégie environnementale visant le maintien des fonctionnalités biologiques au sein du massif, le respect des usages multiples de la forêt, et la mise en place de mesures apportant une plus-value à l’écosystème forestier. Cette stratégie se poursuivra pendant toute la phase d’exploitation du parc éolien.

Boralex franchit le cap des 3 000 MW de puissance installée

La mise en service de ce site éolien est d’autant plus réjouissante qu’elle marque pour Boralex le dépassement du cap des 3 GW de puissance installée dans le monde. « L’atteinte de ce jalon significatif et la croissance accélérée de notre capacité installée nous confirment que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de développement pour 2025. Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier et saluer le travail de nos équipes, qui ont toutes sans exception eu un rôle à jouer dans cette croissance, et à souligner la confiance et la coopération, essentielles au succès de Boralex, démontrées par nos partenaires, nos investisseurs et les communautés qui accueillent nos projets », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 800 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com.

