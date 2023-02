Le WWF-Canada annonce la nouvelle présidente de son conseil d’administration : Meena Ballantyne

/EIN News/ -- TORONTO, 17 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) a le plaisir d’annoncer que madame Meena Ballantyne a été nommée présidente du conseil d’administration. Madame Ballantyne est sous-ministre retraitée de Condition féminine Canada, après plus de trente ans à des postes de haute direction à Santé Canada, au Bureau du conseil privé et à Patrimoine Canada.



Sa connaissance approfondie du gouvernement fédéral, son expérience de la direction d’organisations et ses capacités en matière de politiques et de gouvernance aideront le WWF-Canada dans sa lutte contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques.

Jamie Biggar prendra le poste de vice-président. Monsieur Biggar est le cofondateur de My Climate Plan, un programme d’adhésion et une plateforme technologique qui aide les gens à bâtir des communauté climatoadaptées.

Lloyd Bryant (président du conseil), John S. Fitzpatrick (président du comité de gouvernance), Eriel Deranger et Tom Heintzman cèdent quant à eux leur place.

En plus de ces changements, Julie Gelfand, membre émérite de la Munk School of Global Affairs and Public Policy, est maintenant présidente du Comité directeur de campagne; Anne-Marie Boucher, une fiscaliste expérimentée et respectée doublée d’une philanthrope, est maintenant présidente du Comité de gouvernance. Linda Sampson, directrice générale, Finance de l’industrie et des solutions pour partenaires chez Microsoft, demeure au conseil en tant que présidente du Comité d’audit.

Voici les nouveaux membres du conseil :

Michael Etherington est un Cri-Omushkego du traité no 9 membre de la Première Nation de Fort Albany et il a vécu dans le nord de l'Ontario, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la réserve. Il est actuellement consultant autochtone pour la Toronto Transit Commission (TTC).

La cheffe régionale Kluane Adamek (Aagé) est une fière habitante du Nord et citoyenne de la Première Nation de Kluane, et elle remercie les matriarches qui l'ont accueillie dans le clan Dakl'aweidi (Épaulard). Elle est cheffe régionale de l'APN au Yukon depuis 2018 et est la cheffe de file de l'APN en matière de changement climatique et d'environnement.

Tammara Soma est professeure adjointe à l'École de gestion des ressources et de l'environnement (programme de planification) de l'Université Simon Fraser et directrice de recherche du Food Systems Lab.

Vince Gasparro est directeur général et chef de la finance durable chez Roynat Capital – Banque Scotia. Il amène ses vingt ans de leadership, d'expérience, de relations et d'innovation dans les finances et le gouvernement.

Meena Ballantyne, présidente du conseil d’administration du WWF-Canada, a affirmé :

« Je suis heureuse de continuer à travailler au conseil d’administration du WWF-Canada, particulièrement en tant que présidente. Avec quelques gains déjà obtenus dans le cadre de notre audacieux plan sur dix ans pour Régénérer le Canada, et après d’importantes conférences internationales sur la biodiversité et le climat, l’organisation mène l’avancement et le changement dans le domaine de la conservation. Notre plan pour protéger, restaurer et assurer l’intendance des terres est des eaux canadiennes est ambitieux et atteignable, et j’ai hâte de travailler avec le personnel du WWF-Canada pour décrocher de nouveaux gains pour la nature dans les années à venir. »

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, a dit :

« Le WWF-Canada est heureux de présenter sa nouvelle présidente du conseil, madame Meena Ballantyne, et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, dont les connaissances et l’expérience guideront le WWF-Canada dans ses efforts pour la protection de la nature. Les nombreuses années de travail de Meena Ballantyne avec le gouvernement fédéral, ses qualités de leader et son expérience avec le WWF-Canada forment un ajout plus que bienvenu à notre équipe déjà impressionnante. J’ai hâte de travailler avec elle à ce poste.

J’aimerais aussi remercier nos membres sortants : Lloyd Bryant, John S. Fitzpatrick, Eriel Deranger et Tom Heintzman pour leur appui continu et leur apport au lancement de notre plan stratégique sur dix ans. »

