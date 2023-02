Anzu et Livewire annoncent un partenariat pour la France dans le cadre de leur expansion mondiale

/EIN News/ -- En France désormais un nombre croissant d'annonceurs ont la possibilité de tirer parti de la publicité intégrée aux jeux sur toutes les plateformes de jeux grâce à un nouveau partenariat régional pluriannuel scellé entre Livewire et Anzu



TEL AVIV, Israël et SYDNEY, Australie, 17 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anzu, acteur majeur de la solution de publicité intégrée au jeu la plus avancée au monde, et Livewire, le leader mondial des technologies de jeu et du marketing intégré au jeu, ont annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif en France. Le nouvel accord pluriannuel renforcera la présence d'Anzu et de Livewire dans le pays, et permettra ainsi à de nombreuses marques françaises de se connecter avec les joueurs grâce à la publicité programmatique intégrée aux jeux.

Livewire et Anzu se sont associés pour la première fois en janvier 2022 sur la région Asie-Pacifique et ont permis aux annonceurs de cette zone de tirer parti de la publicité dans le jeu pour s'engager auprès d'un public de jeu incroyablement diversifié. Depuis lors, Livewire a étendu sa présence sur six marchés en direct, dont l'Amérique du Nord, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Asie du Sud-Est, la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et l'Inde, en nommant des cadres supérieurs provenant de marques de premier plan telles que Snap Inc. et TikTok, dans le but de faire progresser les partenariats de marques et de les mettre en relation avec une audience mondiale des jeux qui chiffre plus de 3 milliards de personnes.

Ce partenariat étendu permettra à des marques en France d'atteindre les joueurs par des placements publicitaires non intrusifs dans le jeu à travers des titres populaires présents sur les plateformes mobile, PC et Metaverse, dont la conception aide à agrémenter et améliorer le jeu. Ces marques apparaissent sur des lieux où vous vous attendez à trouver des annonces dans la vie réelle, agissant comme une forme ciblée et numérique de la publicité extérieure traditionnelle.

En 2022, la France se positionnait comme le septième marché mondial en termes de revenus issus du jeu, on estime que près de la moitié de la population française peut être considérée comme des joueurs soit ( plus de 36,5 millions de prospects ). Selon Statista , le profil des joueurs est également très varié, avec une proportion de joueuses quasiment égale à celle de leurs homologues masculins. Les jeux vidéo ont connu une croissance dynamique au point de devenir une activité de loisirs largement répandue, il n'est donc pas surprenant que de nombreuses grandes marques investissent déjà massivement dans le jeu. Les publicités dites in-game permettent aux annonceurs de pénétrer facilement dans l'espace de jeu tout en ciblant un public dans les titres favoris des joueurs, là où leur attention est la plus forte.

À propos de ce partenariat, Itamar Benedy, cofondateur et PDG d'Anzu, a déclaré : « Le jeu est un outil puissant pour les annonceurs, il offre un moyen non intrusif et sûr de se connecter à un public diversifié et extrêmement participatif. Joueurs eux-mêmes, les cofondateurs de Livewire sont parfaitement positionnés pour guider l'équipe en aidant les annonceurs du monde entier à tirer parti du jeu en débloquant ce support et en profitant des opportunités gigantesques qu'il présente.

Les cofondateurs et co-PDG de Livewire, Brad Manuel et Indy Khabra, ont déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Anzu, nous offrons aux marques des opportunités inégalées d'impliquer le public du jeu, en leur offrant le plus vaste inventaire jamais atteint en termes d'opportunités publicitaires in-gaming avec le potentiel d'atteindre des milliards de joueurs dans le monde. Notre partenariat ouvre une nouvelle ère de l'engagement des marques, le jeu devenant rapidement un élément essentielle et durable du mix marketing. »

Anzu a annoncé le mois dernier avoir obtenu un brevet pour sa technologie de suivi des publicités , outil de surveillance de la visibilité des campagnes publicitaires en fonction de différents facteurs tels que la distance, l'angle, le temps entre autres, conformément aux directives relatives à la publicité intégrée aux jeux actualisées. Grâce à des partenariats avec IAS et Oracle Moat , les deux fournisseurs ont désormais la possibilité de mesurer en temps réel les données collectées à partir de la technologie de visibilité brevetée d'Anzu, offrant ainsi aux marques de disposer avec efficacité de données tierces mesurées sur toutes les plateformes. Désormais, Anzu et Livewire savent que les marques exigent ce type de mesures et elles sont impatientes d'établir la norme dans le secteur.

À propos d'Anzu

Anzu est considérée comme la solution publicitaire intégrée aux jeux la plus avancée sur mobile, PC, console et métaverse. Les publicités in-gaming proposées par Anzu mettent les joueurs au premier plan et aident les annonceurs à atteindre leur cible de manière programmatique, non intrusive et très attrayante. Un moteur de suivi publicitaire 3D breveté, le premier à proposer la mesure de la visibilité dans les jeux grâce à Moat et IAS, et des partenariats avec des fournisseurs AdTech de confiance font d'Anzu le spécialiste préféré en matière de publicité in-gaming.

Soutenu par WPP, Sony Innovation Fund, NBCUniversal, HTC et d'autres investisseurs, Anzu a levé 37 millions de dollars pour améliorer la publicité dans les jeux. Il est évident que cette amélioration s'entend pour les marques, les développeurs de jeux et les joueurs. Plus d'informations .

À propos de Livewire

Livewire est une société mondiale de technologie de jeu.

Livewire combine l'un des plus grands inventaires de médias au monde avec une stratégie de jeu d'envergure mondiale et une exécution créative pour donner aux marques un point d'entrée unique dans l'univers du jeu. Fondée en 2020, la société produit des exécutions de jeux de premier plan pour des clients tels qu'Uber Eats, Amazon Music et NBL League, et opère en Australie, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, dans la zone DACH, en Asie du Sud-Est et en Inde.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter le site www.livewire.group

Contacts médias : hello@livewire.group , marketing@anzu.io

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1a52708-2223-4201-a75d-62abcb98ae9e