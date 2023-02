Aduro Clean Technologies annonce sa participation aux principales conférences de son industrie

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les plastiques et à transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, a annoncé aujourd’hui sa participation aux conférences de l’industrie suivantes. Les représentants de la Société tiendront des réunions individuelles, participeront à des débats d’experts et exposeront sa plateforme technologique innovante Hydrochemolytic™.



23 février 2023 – Toronto, Ontario

Conférence The Year Ahead in Waste & Recycling – Ontario Waste Management Association (OWMA)

L’AGA de l’OWMA rassemble des professionnels de toute l’industrie des déchets et du recyclage, offrant ainsi aux participants l’occasion d’entendre un groupe diversifié d’intervenants intéressants et d’obtenir les dernières informations sur les problèmes et les opportunités que connaît le secteur, avec notamment le rôle de la responsabilité du fabricant et les innovations dans le recyclage chimique qui sont des éléments cruciaux de l’économie circulaire.

15 mars 2023 – Edmonton, Alberta

Alberta Circular Plastics Day 2023 – Alberta Plastic Recycling Association (APRA)

L’APRA a annoncé la tenue d’une journée de conférence consacrée à l’avenir de la circularité des plastiques en Alberta, à laquelle participeront des représentants du gouvernement, des acteurs nationaux et locaux du recyclage, des fabricants de plastiques et des innovateurs du secteur. L’événement sera l’occasion de discussions sur les politiques, les obstacles, les opportunités et les innovations en matière de recyclage chimique dans le but d’orienter les décisions futures de l’économie circulaire des plastiques.

19-21 mars 2023 – San Antonio, Texas

Assemblée annuelle de l’AFPM – American Fuels & Petrochemical Manufacturers (AFPM)

L’Assemblée annuelle de l’AFPM est la première réunion mondiale consacrée au raffinage. Elle rassemble des cadres supérieurs, des décideurs et des experts techniques provenant d’entreprises de raffinage, de fournisseurs de technologies, de sociétés de sous-traitance et de conseil, et de fabricants d’équipements du monde entier. Aduro discutera du rôle de la technologie Hydrochemolytic™ aussi bien dans la valorisation du bitume que dans l’upcycling (ou surcyclage/recyclage par le haut) du plastique.

20-22 mars 2023 – Houston, Texas

Chemical Recycling North America – Événéments AMI

La troisième édition de cet événement examine le paysage du recyclage chimique, son impact potentiel ainsi que les progrès réalisés sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour incorporer les technologies dans l’industrie du recyclage en Amérique du Nord.

Chemical Recycling North America s’intéresse aux différentes technologies regroupées sous l'expression « recyclage chimique ou avancé » et examine les conditions de leur transposition à l'échelle. Alors que le développement durable continue de dominer les échanges dans l’industrie des plastiques, la présence d’Aduro et sa compréhension de la manière dont ce secteur émergent contribue à la transition vers une économie circulaire sont cruciales. Marquée par des présentations, des sessions interactives et un temps important consacré au réseautage avec des représentants de toute la chaîne d’approvisionnement, cette conférence renforce les plans de commercialisation d’Aduro.

« Aduro poursuit des ambitions à la fois sur le marché canadien et à l’international, et ces événements sont pour la Société l’occasion de partager et de discuter de son approche innovante du recyclage chimique. Avec la mise en service très prochaine des unités pilotes à flux continu, Aduro cible des événements clés de l’industrie qui sont une excellente occasion de promouvoir sa technologie Hydrochemolytic™ et qui constituent une plateforme d’échange pour permettre à l’équipe d’Aduro de s’impliquer avec les leaders de l’industrie afin de renforcer son programme d’engagement auprès des clients et des partenaires », a expliqué Ofer Vicus, PDG d’Aduro Clean Technologies. « La technologie Hydrochemolytic™ est une solution qui change la donne, et nous sommes impatients d’étudier de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats qui permettront d’accélérer l’adoption des principes de l’économie circulaire ».

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas. Il s’agit d’une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l’avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf tel qu’exigé par le droit applicable.

La CSE n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.