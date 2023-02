Traxens propose un nouveau dispositif IoT pour accompagner la décarbonation du transport maritime

Le nouveau dispositif Traxens-Box 3 est certifié ATEX

La nouvelle solution de conteneurs intelligents de Traxens soutient la transition vers des navires au méthanol

En tant qu'entreprise technologique innovante, Traxens estime qu'il est important de s'y prendre le plus tôt possible pour s'adapter aux futures chaînes d'approvisionnement durables de nos clients.” — Cédric Rosemont, PDG de Traxens

MARSEILLE, FRANCE, February 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Traxens , premier fournisseur mondial de services de conteneurs intelligents pour la supply chain mondiale, dévoile aujourd'hui la troisième version de la Traxens-Box 3, son tracker de conteneurs en continu et son produit phare pour les compagnies maritimes, les transitaires et les chargeurs.Avec la transition vers des navires verts fonctionnant au méthanol et les exigences de sécurité croissantes de l'Organisation Maritime Internationale (IMO), le dispositif IoT Traxens-Box 3 a été entièrement repensé pour répondre au plus haut niveau de certification ATEX du marché en matière de sécurité contre les explosions à bord des navires.De nombreux produits transportés par voie maritime sont désormais soumis à de nouvelles exigences en matière de sécurité contre les explosions, alors que le secteur du transport maritime s'oriente vers des énergies propres telles que le carburant à base de méthanol.« En tant qu'entreprise technologique innovante, Traxens estime qu'il est important de s'y prendre le plus tôt possible pour s'adapter aux futures chaînes d'approvisionnement durables de nos clients », explique Cédric Rosemont, PDG de Traxens.Ajoutée à la refonte de l'ATEX, la durée de vie de la batterie atteint désormais sept ans, soit une augmentation de 50 % par rapport au modèle précédent. En tant qu'installation permanente d'un conteneur, cette caractéristique est essentielle pour maximiser le retour sur investissement du dispositif pendant une partie importante de la vie d'un conteneur.Tout en se concentrant sur la gestion des risques et la sécurité des marchandises, Traxens continue de renforcer ses principales caractéristiques pour une plus grande fiabilité. La détection d'ouverture de porte de Traxens, dont les algorithmes sont constamment améliorés, a déjà démontré sa valeur dans de nombreux cas, notamment lorsque des marchandises électroniques ont été volées et que les autorités sont intervenues à temps après avoir été alertées.Plusieurs milliers de dispositifs Traxens-Box 3 ont déjà été précommandés par les principaux clients de Traxens, qui commenceront à les déployer dans les mois à venir. Les principales compagnies maritimes mondiales, qui sont également actionnaires de Traxens, utilisent déjà les deux versions précédentes du dispositif pour transformer leurs actifs en conteneurs intelligents qui communiquent en permanence leur localisation et des informations supplémentaires sur leur état.Du 28 février au 1er mars, Traxens présentera ce nouveau dispositif à la conférence sur le transport maritime international, TPM23, qui se tiendra à Long Beach en Californie. Au cours de cet événement, Cédric Rosemont, PDG de Traxens, discutera également des nouvelles technologies pour la visibilité de la supply chain lors d’une table ronde sur le thème : Qualité des données : Qui détient les clés pour une meilleure visibilité ? , le mardi 28 février à 16h45, en présence de Eric Johnson, Jim Blaeser, Morten Ørskou Bols et Ittay Hayut.À propos de TraxensDepuis plus de dix ans, Traxens est le moteur de la transformation digitale de la supply chain mondiale. La technologie loT révolutionnaire de l'entreprise, son expertise en science des données, son expérience en matière de logistique mondiale et de normes permettent de valoriser, en temps réel, les données générées par les conteneurs expédiés par mer, rail et camion. Des centaines de sociétés internationales font confiance à Traxens, leur permettant de réduire leurs coûts de transport porte-à-porte, d'optimiser leurs opérations et de minimiser les risques. En s'associant aux principales compagnies maritimes, autorités et compagnies d'assurance du monde, Traxens aide tous les acteurs de l'écosystème logistique mondial à tendre vers une supply chain durable et optimisée. Traxens est une société privée dont le siège social se trouve à Marseille.